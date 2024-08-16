أرجأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مرة أخرى اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة رائدي فضاء أمريكييْن عالقيْن في الفضاء في مهمة "ستارلاينر" المتعثرة التي أطلقتها شركة بوييغ.

وقالت ناسا، في مؤتمر صحفي انعقد في هذا الشأن، إنها ستتخذ القرار بنهاية أغسطس/ آب الجاري.

وقال مسؤولون إن سترات الفضاء غير مناسبة للارتداء على متن المركبة الفضائية البديلة التي يمكن استخدامها إذا اعتُبرت ستارلاينر غير آمنة.

وقالت ناسا أيضا إن رائديْ الفضاء "على ما يُرام" وذهبا إلى الفضاء مستعديْن لمهمة محفوفة بالمخاطر.

وسافرت رائدة الفضاء سوني ويليامز والرائد بوتش ويلمور إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي على أن يعودا إلى الأرض بعد ثمانية أيام.

لكن مركبة الفضاء ستارلاينر واجهت مشكلة عندما تعطلت خمسة من محركات الدفع الخاصة بها، التي تساعدها على المناورة، أثناء اقترابها من محطة الفضاء الدولية. كما تسرب غاز الهيليوم الذي يوجه الوقود إلى نظام الدفع.

وتجبر هذه المشكلات رائدي الفضاء ويليامز وويلمور على أن البقاء في محطة الفضاء الدولية بينما يعكف المهندسون على إجراء مراجعة فنية معقدة.

وهناك طريقة بديلة لعودتهم إلى الأرض تتضمن استخدام مركبة فضاء تابعة لشركة "سبايس إكس" تنطلق في الخريف المقبل. ومن الاحتمالات أيضاً أن ينتقل الرائدان إلى الأرض على متن المركبة التابعة لسبايس إكس أوائل العام المقبل.

ويلقي الاحتمال الثاني الضوء على أن المهمة الفضائية التي كان من المقرر أن تستمر ثمانية قد تستغرق ثمانية أشهر.

كما أن تغيير الطريقة التي تم التخطيط بها لعودة رواد الفضاء إلى الأرض ليس أمراً بسيطاً على الإطلاق.

وأكد مسؤولون في الوكالة الأمريكية الأربعاء الماضي أن سترات الفضاء التي ترتديها سوني ويليامز وبوتش ويلمور غير قابلة للتبديل. وحال عودتهم على متن رحلة سبايس إكس الأولى، فلن يرتدو السترات الخاصة بمركبات الشركة، وهو ما قد يزيد من مستوى المخاطرة التي تنطوي عليها العملية.

أما إذا سافروا على متن الرحلة التي تعود إلى الأرض أوائل عام 2025، فسوف يكون هناك وقت كافي لتسليمهم السترات المناسبة.

وقال سيمون باربر، عالم الفضاء في الجامعة المفتوحة، لبي بي سي: "يبدو أننا نتجه حتماً نحو العودة على متن مركبات سبايس إكس على أي حال".

وأضاف: "يبدو أن هناك صناع قرار في ناسا غير مقتنعين بإمكانية ضمان العودة الآمنة".

وقالت شركة بوينغ في أكثر من مناسبة إنها على ثقة تامة في قدرة مركبة ستارلاينر على إعادة رائدي الفضاء إلى الأرض بأمان.

ووجهت أسئلة كثيرة إلى مسؤولي الوكالة عما قد يتوافر لديهم من معلومات في الأسابيع المقبلة قد تطمئنهم إلى أن رائدي الفضاء سوف يعودان بأمان على متن مركبة ستارلاينر.

وبقيت هذه الأسئلة بلا إجابات، لكنهم قالوا إن "نقاشاً واسع النطاق" يجري في ناسا حول كيفية إعادة الطاقم.

وأكدت الوكالة أنها "تثق" في ستارلاينر وأنه يمكن استخدام المركبة لإعادة رواد الفضاء إلى ديارهم في حالة الطوارئ.

وحصلت بوينغ وسبايس إكس على عقود بمليار دولار من وكالة ناسا لتوفير رحلات فضائية تجارية لرواد الفضاء.

وحتى الآن، أرسلت شركة سبايس إكس تسع رحلات على متنها بشر إلى الفضاء لصالح وكالة ناسا، ولكن هذه هي المحاولة الأولى لشركة بوينغ للقيام بمهمة مأهولة.

وينطوي الأمر على كثير من الحرج لشركة بوينغ حال عودة رائدي الفضاء العالقيْن إلى الأرض على متن مركبة سبايس إكس، وهما يرتديان سترات الشركة المنافسة.

وقال مسؤولون في ناسا أيضا إنهم استعانوا بخبراء خارجيين في أنظمة الدفع لتحليل البيانات من المركبة المنكوبة.

وأكدوا أن عملية التحليل سوف تستمر حتى اتخاذ قرار بشأن العالقين.