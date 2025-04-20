إيلاف من لندن: يشير العلماء إلى أن نصف النباتيين على الأقل لا يحصلون على العناصر الغذائية الحيوية، مما يعرضهم لمشاكل مثل ضمور العضلات.

اكتشف الخبراء، الذين قاموا بتحليل النظام الغذائي لنحو 200 شخص نباتي منذ فترة طويلة في نيوزيلندا ، أن حوالي 50% منهم يعانون من نقص حمضين أمينيين محددين - اللبنات الأساسية للبروتين - يسميان اللايسين والليوسين.

هذه العناصر الغذائية الأساسية - الموجودة بكثرة في البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والبيض - هي المفتاح لبناء والحفاظ على العضلات وغيرها من الوظائف الجسدية مثل تحويل الدهون إلى طاقة.

ومن المثير للقلق أن هذه العيوب حدثت على الرغم من أن غالبية المشاركين النباتيين، ثلاثة من كل أربعة، التزموا بإرشادات تناول البروتين النباتي الغذائي الموصى بها من قبل مسؤولي الصحة.

وقال علماء من جامعة ماسي إنه على الرغم من أن النباتيين كانوا، على الورق، يتناولون ما يكفي من البروتين، إلا أن أجسامهم لم تكن تهضم كميات كافية من اللايسين والليوسين.

ويرجع ذلك إلى أن جزءًا محدودًا فقط من المستويات المنخفضة بالفعل من هذه الأحماض الأمينية الموجودة في الأطعمة النباتية يتم امتصاصها بالفعل بواسطة الجسم، بينما يتم إفراز الباقي فقط.

للتحول النباني مخاطره

وقالت باتريشيا سوه، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن النتائج أظهرت بعض المخاطر المحتملة للتحول إلى النظام النباتي .وأضافت أن "الأنظمة الغذائية النباتية هي الشكل الأكثر تقييدًا لتناول الطعام القائم على النباتات، حيث تعتمد كليًا على المصادر النباتية للحصول على جميع العناصر الغذائية".

"إن النقص المستمر في هذه العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الجسم، بما في ذلك الحفاظ على كتلة العضلات." وأضافت أن هذه المخاطر قد تتفاقم بين النباتيين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن.

في حين أن الأطعمة النباتية، مثل الفاصوليا والبازلاء وكذلك المكسرات والبذور، تحتوي على اللايسين والليوسين، إلا أن هذه المستويات أقل من الكمية المعادلة لها من البروتين الحيواني.

وقالت السيدة سوه إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول كيفية تعزيز تناول اللايسين والليوسين بين النباتيين.

وأضافت أن "إدراج البقوليات والمكسرات والبذور له قيمة كبيرة في دعم إجمالي تناول البروتين وزيادة كميات اللايسين والليوسين في النظام الغذائي النباتي". ومع ذلك، قال خبراء آخرون إن القيود التي فرضتها الدراسات يجب أن تؤخذ في سياقها.

وقال البروفيسور توم ساندرز، الخبير في التغذية وعلم الأنظمة الغذائية في كلية كينجز بلندن، إن بعض القضايا شملت حقيقة عدم تضمين أي مجموعة من الحيوانات آكلة اللحوم والنباتات في التحليل للمقارنة.

وأشار إلى أن هناك قيدًا آخر وهو أن الدراسة لم تأخذ في الاعتبار دور البكتيريا الموجودة في الأمعاء والتي يمكن أن تساعد في إنتاج اللايسين.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة PLOS One ، قام الباحثون بتحليل مذكرات الطعام التي احتفظ بها 193 نباتيًا على المدى الطويل على مدار أربعة أيام.

ثم قاموا بأخذ الطعام والشراب المسجل واستخدموا النماذج لحساب كمية الأحماض الأمينية المستهلكة وكمية ما سيتم استخراجه وفقدانه عن طريق الهضم.

اكتشف العلماء أن 80% من الرجال و73% من النساء حصلوا على ما يكفي من البروتين الإجمالي من نظامهم الغذائي.

اللايسين والليوسين

ومع ذلك، عندما تم أخذ عملية الهضم في الاعتبار، انخفضت نسبة الأشخاص الذين حصلوا على ما يكفي من اللايسين والليوسين إلى حوالي النصف.

وقد حدد المؤلفون مستوى 59 ملغ من الليوسين و45 ملغ لكل جرام من البروتين المستهلك على أساس التوصيات الغذائية الأمريكية والنيوزيلندية.

وتواجه الدراسات التي تتضمن مذكرات الطعام قيودًا لأنها تعتمد على قيام الأشخاص بالإبلاغ بشكل صحيح عما تناولوه وبأي كميات.

يمكن أن تمثل مثل هذه المذكرات الغذائية أيضًا لقطة في الوقت المناسب وقد لا تعكس بالضرورة النظام الغذائي المنتظم للمشارك.

حذر خبراء التغذية في وقت سابق من أن التحول إلى النظام النباتي قد يؤدي إلى مجموعة من العواقب الصحية.

وتشمل هذه الأسباب نقص فيتامين ب12، الموجود في الحليب والبيض، مما قد يؤدي إلى التعب أو الإرهاق ويؤثر سلبًا على صحتك العقلية.

فيتامين د هو عنصر غذائي آخر موجود بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، مثل الأسماك الزيتية، والذي قد يعاني الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا من نقص فيه.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل في نمو العظام ويسبب الألم.

يمكن أن يؤدي نقص الحديد الموجود في اللحوم الحمراء والكبد أيضًا إلى فقر الدم، مما يجعل الأشخاص يشعرون بالتعب وخفقان القلب.

اليود، الموجود بشكل رئيسي في المأكولات البحرية، هو عنصر غذائي آخر معروف أنه مفقود في الأنظمة الغذائية النباتية وهو مهم في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الصحي.

يمكن أن تشمل الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات كل هذه العناصر الغذائية المذكورة، ولكن يحتاج الأشخاص إلى إدارة ما يأكلونه بعناية، أو تناول المكملات الغذائية، لضمان حصولهم على ما يكفي.

اعتبارًا من عام 2024، من المتوقع أن يكون هناك ما يقرب من 2.5 مليون نباتي في المملكة المتحدة، أي حوالي 3.6 % من السكان.

ما هي سلبيات التحول إلى النظام النباتي؟

حذر خبراء التغذية من أن التحول إلى نظام غذائي نباتي بالكامل قد يجعلك:

- متعبًا أو معرضًا لحب الشباب.

- إن عدم تناول أو شرب المنتجات الحيوانية قد يجعلك تفقد الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين ب12 وكذلك البروتينات.

- يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12، الموجود في الحليب والبيض، إلى التعب والإرهاق ويؤثر سلبًا على صحتك العقلية.

- فيتامين د هو عنصر غذائي آخر موجود بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، مثل الأسماك الزيتية، والذي قد يعاني الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا من نقص فيه.

- يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل في نمو العظام ويسبب الألم.

- إن عدم الحصول على كمية كافية من البروتين، والذي نحصل عليه من منتجات الألبان والأسماك والبيض واللحوم، يمكن أن يعيق النمو عند الأطفال ويؤدي أيضًا إلى ظهور حب الشباب.

- نقص الحديد الموجود في اللحوم الحمراء والكبد، يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، مما يجعل الأشخاص يشعرون بالتعب وخفقان القلب.

- اليود، الموجود بشكل رئيسي في المأكولات البحرية، هو عنصر غذائي آخر معروف أنه مفقود في الأنظمة الغذائية النباتية وهو مهم في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الصحي.

وبشكل عام هناك خطر آخر يتمثل في الاعتقاد الخاطئ بأن المنتجات النباتية أكثر صحة بطبيعتها من الخيارات غير النباتية. فقد كشف تحليل أجرته صحيفة "دايلي ميل" للأطعمة النباتية البديلة الخالية من اللحوم أن عددًا كبيرًا منها يحتوي على كميات أكبر من الملح والسكر والدهون مقارنة بالمنتج الذي كان من المفترض أن يحل محله.

