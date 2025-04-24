إيلاف من واشنطن: حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من آثار جانبية خطيرة لدواء شائع لعلاج تساقط الشعر يباع عبر الإنترنت.

وأطلقت FDA تحذيرا رسميا بشأن مخاطر صحية جسيمة مرتبطة باستخدام منتجات موضعية تحتوي على مادة "فيناسترايد"، تُسوّق لعلاج تساقط الشعر وتعزيز نموه، وذلك عبر شركات الرعاية الصحية عن بُعد مثل Hims وKeeps.

وجاء التحذير في بيان رسمي أصدرته الوكالة يوم الثلاثاء، بعد رصد 32 تقريرا عن أعراض جانبية شديدة مرتبطة باستخدام هذه المنتجات، والتي تشمل ضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية والقلق والأفكار الانتحارية والاكتئاب وضبابية الذهن والتعب والأرق وآلام الخصيتين.

ويستهدف التنبيه بشكل خاص بخاخ "فيناسترايد"، وهو تركيبة موضعية تحتوي على المادة الفعالة نفسها الموجودة في الأدوية الفموية المعروفة مثل "بروبيشيا"، والتي حصلت وحدها على موافقة FDA، إلى جانب "بروسكار".

وأوضحت الإدارة أن هذه التركيبات الموضعية لم تحصل على الموافقة اللازمة، كما لم تقدم الشركات المصنعة بيانات كافية تثبت سلامتها أو فعاليتها.

ويأتي هذا التحذير بعد تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" تضمن شهادات لرجال عانوا من مشكلات صحية ونفسية عقب استخدامهم للدواء عبر شركات صحية عن بُعد. ومن بينهم الرقيب السابق مارك ميليش (26 عاما) الذي أبلغ عن أعراض حادة مثل الدوار وتلعثم الكلام وتدهور الحالة الجسدية والنفسية وفقدان الرغبة الجنسية، بعد أشهر من استخدامه "فيناسترايد" دون إشراف طبي فعلي.

وأشار عدد من المرضى الذين حصلوا على الدواء من خلال استشارات قصيرة عبر الإنترنت، إلى أنهم لم يُبلغوا بشكل كاف عن المخاطر المحتملة، وهو ما أثار انتقادات تجاه نموذج الرعاية السريع الذي تعتمده تلك المنصات.

وفي المقابل، ردت شركة Hims بأن جميع عملائها يخضعون لمراجعة من قبل مختصين مرخصين، وأنهم يتلقون معلومات كاملة عن الأدوية، بما في ذلك الآثار الجانبية، قبل بدء العلاج.

ومع اتساع شعبية منصات الرعاية الصحية عن بُعد، أبدى بعض الأطباء مخاوفهم من أن تسرّع هذه الشركات في صرف الأدوية قد يتم على حساب السلامة الطبية.

وأكد الدكتور جوناثان دالي، الذي عمل سابقا مع Hims، أن المنصات كانت تركّز في بعض الحالات على توزيع أكبر عدد ممكن من الأدوية، بدلا من ضمان الفحص الدقيق للحالات.

واختتمت إدارة الغذاء والدواء تحذيرها بدعوة المستهلكين إلى توخّي الحذر، وضرورة استشارة مختصين مرخّصين قبل استخدام أي تركيبات دوائية، خاصة تلك التي لم تحظ بموافقة رسمية.

