إيلاف من واشنطن: أطلق رجل أميركي تحذيرا من الإفراط في تناول المكملات العشبية، بعد أن تسببت بضرر خطير في الكبد كاد أن يودي بحياته، مؤكدا أن تجربته كشفت مخاطر خفية في منتجات يروّج لها على أنها آمنة.

وقبل أشهر، بدأ روبرت غرافتون، عمره 54 عاما وأب لخمسة أطفال من ولاية نيوجيرسي، باستخدام مكملات عشبية طبيعية بهدف تحسين صحته العامة، ومن بينها مكمل يحتوي على الكركم، الذي يُروّج له باعتباره داعما لوظائف الكبد.

وفي مارس الماضي، أضاف مكملا سائلا جديدا يحتوي على الكركم إلى روتينه اليومي، بعدما شاهده في إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعد بتحسين صحة الكبد. لكن بعد أسبوع واحد فقط، لاحظ أعراضا مقلقة تمثلت في تغير لون البول إلى الداكن، وغثيان وفقدان الشهية وحكة شديدة، ما دفعه إلى التوقف عن تناول المكملات والتوجّه إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بما يعرف طبيا بـ"إصابة الكبد الناجمة عن الأدوية" (DILI)، نتيجة تناول جرعات عالية من الكركم.

وقال غرافتون لشبكة NBC: "كانت إنزيمات الكبد لديّ مرتفعة بشكل خطير، واعتقدت أنني أعاني من سرطان الكبد أو البنكرياس. لكن تبين أنني كنت أواجه تلفا كبديا بسبب مكملاتي الغذائية".

وكان غرافتون يتناول أقراصا تحتوي على 2250 ملغم من الكركمين، المادة النشطة في الكركم، إلى جانب مستخلص الفلفل الأسود الذي يعزز امتصاص الكركم. وهي جرعة تتجاوز الحد اليومي الآمن البالغ 2000 ملغم وفقا للخبراء.

وعلى الرغم من أن الكركم الطبيعي المستخدم في الطهي يعد آمنا، إلا أن بعض المكملات قد تحتوي على تركيزات عالية يصعب على الكبد معالجتها، ما يؤدي إلى تراكم السموم وتلف الكبد.

وصرّحت الطبيبة دينا هاليغوا دي مارزيو، أخصائية أمراض الكبد التي أشرفت على علاج غرافتون، بأن كثيرين يعتقدون أن المنتجات العشبية آمنة لمجرد أنها "طبيعية"، دون إدراك أن بعض المكونات، خاصة عند تناولها بجرعات عالية، قد تشكل خطرا حقيقيا على الصحة.

ولحسن الحظ، تحسنت حالة غرافتون بعد التوقف عن تناول المكملات، وعادت نتائج فحوصات الكبد إلى طبيعتها خلال أسابيع دون تسجيل أضرار دائمة.

وأوضح غرافتون قائلا: "ظننت أنني كنت أفعل ما هو مفيد لجسدي، لكنني الآن لا أتناول أي مكمل غذائي دون استشارة طبية".

وفي أبريل 2025، أصيبت مريضة أخرى تدعى جيني راميريز، بفشل كبدي بعد تناول مكمل يحتوي على مادة MSM ("ميثيل سلفونيل ميثان"، وهو من الفيتامينات الشائعة التي تُباع دون وصفة طبية، والتي يُزعم أنها تحسّن صحة الشعر والبشرة والأظافر)، رغم أنها تعد آمنة في معظم الحالات. كما سُجلت حالة لامرأة أخرى في 2023، أصيبت بتلف في الكبد بعد شرب شاي أعشاب لمدة 3 أيام فقط، احتوى على فطر الريشي والصبار والجينسنغ السيبيري.