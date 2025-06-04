إيلاف من لندن: أكد الدكتور أرتور بوغاتيريوف، الاختصاصي في أمراض المسالك البولية والذكورة، أن نمط الحياة الخالي من النشاط البدني (الخامل) يُشكّل تهديدا صحيا جسيما للرجال.

ووفقا له، الرجال الخاملون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القدرة الجنسية ومشاكل الخصوبة.

ويقول: "يضعف تدفق الدم في منطقة الحوض، عند قلة النشاط البدني. ويؤدي هذا بدوره إلى الركود ونقص الأكسجين في أنسجة غدة البروستاتا".

وعندما يضطرب إمداد الدم، تصبح البروستاتا أكثر عرضة لاختراق الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض من أجزاء أخرى من الجهاز البولي التناسلي. ونتيجة لذلك، تتطور الالتهابات، وبالتالي التهاب البروستاتا. وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الجلوس لفترات طويلة سلبا على الوظيفة الإنجابية للرجل، لأنه يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة منطقة الخصية، ما يؤثر سلبا على عملية إنتاج الحيوانات المنوية.

ويقول: "يجب أن تكون درجة حرارة الغدد الجنسية الذكرية أقل بقليل من درجة حرارة الجسم، لأن هذه هي الشروط اللازمة لتكوين الحيوانات المنوية الكاملة. كما يؤدي اضطراب نظام درجة الحرارة، إلى تقليل جودة الحيوانات المنوية وإلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون".

ويوصي الطبيب للوقاية من هذه المشكلات بعدم الجلوس فترات طويلة دون حركة. مشيرا إلى أنه حتى فترات الراحة القصيرة لممارسة النشاط البدني خلال يوم العمل يمكن أن تحسن الحالة بشكل كبير. كما أن ممارسة الجماع بانتظام، والتخلي عن العادات السيئة، والحفاظ على اللياقة البدنية العامة مفيدة أيضا.