إيلاف من لندن: سحبت السلطات الصحية البريطانية أكثر من 11,000 عبوة من قطرات العين من نوع "زاديتين" (Zaditen)، وذلك في إجراء عاجل بعد الاشتباه في وجود خلل تصنيعي قد يهدد سلامة المستخدمين، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) أن الخلل المكتشف يتعلق باحتمالية عدم تعقيم دفعة محددة من الدواء، ما يرفع خطر التعرض لعدوى بكتيرية خطيرة قد تصل إلى حد فقدان البصر.

الدفعة المتأثرة تحمل الرقم 4V64، وتضم عبوات بحجم 5 مل من تصنيع شركة Théa Pharmaceuticals، وتنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر 2026. وتُستخدم قطرات "زاديتين"، بتركيز 0.25 ملغ/مل، بشكل واسع لعلاج أعراض حساسية العين الموسمية مثل احمرار العين، الحكة، وسيلان الدموع، عبر منع إفراز مادة الهيستامين التي تؤدي إلى التفاعلات التحسسية.

وحذّرت الهيئة من أن أي تلوث ميكروبي خلال التصنيع قد يؤدي إلى أمراض خطيرة في العين، منها التهاب الملتحمة، والتهاب القرنية، والتهاب الجفن، والتي قد تتطور إلى مضاعفات شديدة، من بينها ذوبان أو ثقب القرنية، وبالتالي فقدان دائم للبصر في حال عدم تلقي العلاج السريع.

ووفقًا للـMHRA، لم تُسجَّل حتى الآن أي تقارير مؤكدة عن إصابات أو أضرار صحية ناتجة عن استخدام القطرات المتأثرة، لكن السحب يأتي كإجراء احترازي للوقاية من أي خطر محتمل، خاصة مع تزايد استخدام قطرات العين في ظل الارتفاع الموسمي للحساسية في المملكة المتحدة.

ودعت الهيئة أي شخص استخدم القطرات وظهرت عليه أعراض غير طبيعية، إلى التوقف الفوري عن استخدامها واستشارة الطبيب. كما شجعت المستخدمين على الإبلاغ عن أي أعراض جانبية عبر نظام "البطاقة الصفراء"، المخصص لرصد الآثار السلبية المرتبطة بالأدوية.

وفي سياق متصل، نصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) المرضى الذين يعانون من حمى القش الموسمية باتباع تدابير وقائية، مثل تناول الأدوية بانتظام، واستخدام الفازلين حول الأنف، وارتداء نظارات شمسية كبيرة الحجم لتقليل تعرّض العين لحبوب اللقاح، إضافة إلى الاستحمام وتبديل الملابس فور العودة من الأماكن المفتوحة.

