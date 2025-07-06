إيلاف من واشنطن: أعلنت شركة August Egg Company، ومقرها كاليفورنيا، سحب 1.7 مليون كرتونة من البيض البني العضوي المعتمد، بعد رصد 79 حالة إصابة بمرض السالمونيلا في سبع ولايات أمريكية.

وتصنّف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) هذه الحملة ضمن الفئة الأولى للسحب، مما يشير إلى احتمال إصابة المستهلكين بعواقب صحية خطيرة.

وبحسب قناة RT، امتدت عمليات البيع بين 29 فبراير و17 مايو في ولايات كاليفورنيا وواشنطن ونيفادا وأريزونا وكنتاكي ونيو مكسيكو ونبراسكا، في حين سُجلت الإصابات في كافة تلك الولايات باستثناء إلينوي وإنديانا. ونُقل 21 من المصابين إلى المستشفيات، في حين لم تُسجل أي وفيات حتى الآن.

وأظهر تحقيق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وجود بكتيريا السالمونيلا في منشأة معالجة البيض الخاصة بالشركة. وتشمل عملية السحب 29 علامة تجارية منها «Riley’s»، «Simple Truth»، و«Sun Harvest»، مع تواريخ تعبئة محددة. وتؤكد الجهات الصحية أن العدوى قد تنتقل إلى القشرة الخارجية وتخترق البيضة، أو تنتشر عبر معدات التعبئة.

يُذكر أن عدوى السالمونيلا تظهر عادة خلال 6 ساعات إلى 6 أيام من التعرض، بأعراض تتراوح بين الإسهال والحمى وتقلّصات المعدة، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة لدى بعض الفئات. وتوصي السلطات بطهي البيض جيداً عند درجات حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية للتأكد من القضاء على البكتيريا، كما دعت المستهلكين إلى التخلص من عبوات البيض المتضررة أو إرجاعها للبائعين لاسترداد أموالهم.

