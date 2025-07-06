Getty Images الحفاظ على نظافة الأسنان يشبه معركة لا تنتهي ضد البكتيريا التي تستقر في الفراغات بين الأسنان واللثة.

هل تتجنّب الاقتراب من الآخرين لأنك تقلق من أن رائحة نفسك ليست دائماً منعشة، وقد تكون كريهة؟ لا تقلق، فهذه حالة شائعة وهناك حلول لها.

الحفاظ على نظافة الأسنان يشبه معركة لا تنتهي ضد البكتيريا التي تستقر في الفراغات بين الأسنان واللثة، وفي تجاويف اللسان.

إذا لم تقم بالتخلص من هذه البكتيريا، فإنها يمكن أن تتكاثر هناك وتتسبب في أمراض خطيرة في اللثة.

لكن توجد طرق للوقاية من ذلك.

ما الذي يسبب رائحة الفم الكريهة؟

في جميع أنحاء العالم، تُعدّ أمراض اللثة، وتحديداً انحسار اللثة (المعروف أيضاً بالتهاب دواعم السن)، من الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة.

يقول الدكتور برافين شارما، الأستاذ المشارك في طب الأسنان الترميمي في جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، لبرنامج "واتس آب دوكس؟" الذي تبثه بي بي سي: "نصف البالغين سيصابون بشكل من أشكال أمراض اللثة."

ويضيف: "يمكنك اعتبار رائحة الفم الكريهة الحقيقية، أي الرائحة الموضوعية، على أنها رائحة تنبع من تجويف الفم."

"وهذا ربما يشكل 90 بالمئة من حالات رائحة الفم الكريهة."

أما النسبة المتبقية، أي 10 بالمئى، فلها أسباب أخرى.

يقول الدكتور شارما: "مرض السكري غير المسيطر عليه جيداً يمكن أن يؤدي إلى نوع معين من رائحة الفم."

"وإذا كان لدى المريض مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الارتجاع المعدي، فستكون رائحة النفس لديه حامضة نوعاً ما. إذاً، هناك أمراض جهازية قد تظهر أعراضها في تجويف الفم."

فما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟

Getty Images إزالة البقايا من بين الأسنان يمكن أن يكون أمراً مهماً جداً، لأنه يساعد في منع تراكم البكتيريا والبلاك، مما يحافظ على صحة اللثة ويمنع رائحة الفم الكريهة.

الوصول إلى جذور المشكلة

إذا لم تقم بتنظيف البكتيريا التي تستقر بين الأسنان واللثة، فقد تؤدي إلى جروح دقيقة ونزيف لاحق في اللثة. هذه الحالة تُعرف بالتهاب اللثة، وهي المرحلة المبكرة من أمراض اللثة، ولكن الخبر السار هو أنها قابلة للعلاج.

يقول الدكتور شارما: "التهاب اللثة هو التهاب في أنسجة اللثة، ويمكنك ملاحظته من خلال احمرار اللثة وتورمها ونزيفها أثناء تنظيف الأسنان."

"وإذا لم يتم علاجه، فقد يتطور إلى التهاب دواعم السن (periodontitis)".

افحص لثتك بحثاً عن احمرار أو تورم أو نزيف أثناء التنظيف، لكن لا تقلق كثيراً، فما زال هناك وقت للتصرف.

يقول الدكتور شارما: "أحد الأمور التي يقوم بها المرضى هو أنهم يتجنبون بشكل غريزي تنظيف المناطق المؤلمة من اللثة أثناء تنظيف الأسنان، لأنهم يقولون لأنفسهم: 'أنا أتسبب في ضرر، أنا أفعل شيئاً خاطئاً، ولهذا السبب تنزف اللثة'."

"لكن الأمر في الواقع عكسي – يجب أن تعتبر نزيف اللثة علامة تدفعك للقول: 'يبدو أنني بحاجة لتنظيف هذه المنطقة بشكل أفضل، لأنني أهملتها من قبل'."

• نظّف أسنانك بوعي

يقول الدكتور شارما إنه من الضروري تخصيص وقت لتنظيف الأسنان بشكل صحيح.

"لا يجب أن تنظف أسنانك وأنت مشغول بأشياء أخرى"، يقول.

في الحالة المثالية، يجب أن تقف أمام المرآة وتركّز جيداً على ما تفعله.

ينظّف الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى الجانب الأيسر من الفم لمدة أطول دون وعي، والعكس صحيح بالنسبة لليساريين، حيث ينظّفون الجانب الأيمن أكثر، ما قد يؤدي إلى التهابات أكبر في الجانب الذي يحصل على اهتمام أقل.

كن واعياً لليد التي تستخدمها، وحاول عن قصد أن تنظف الجانبين بنفس العناية والوقت.

• أتقن تقنية التنظيف

يقترح الدكتور شارما البدء بتنظيف ما بين الأسنان أولاً.

"من حيث إزالة البلاك والمساعدة في صحة اللثة، من الأفضل استخدام فراشي ما بين الأسنان"، يقول الدكتور شارما.

Getty Images فرشاة ما بين الأسنان تزيل البلاك والبكتيريا من الأماكن التي لا تستطيع فرشاة الأسنان العادية الوصول إليها.

وبعد استخدام فراشي ما بين الأسنان، من الجيد اتباع نظام عند تحريك فرشاة الأسنان داخل الفم وعدم التسرع. تذكّر أن لكل سن ثلاث سطحيات: الخارجية، وسطح المضغ، والداخلية. وكلها تحتاج إلى تنظيف بعناية. قد يُفاجأ الكثيرون، لكن الحد الأدنى لمدة تنظيف الأسنان بالفرشاة هو دقيقتان.

العديد من الناس ينظّفون أسنانهم من خلال الإمساك بالفرشاة بزاوية 90 درجة على السن وتحريكها ذهاباً وإياباً، لكن هذه الطريقة يمكن أن تؤدي إلى انحسار اللثة.

يُفضّل إمساك فرشاة الأسنان بزاوية تقارب 45 درجة على السن، والفرشاة تتحرك بلطف.

وجّه الشعيرات نحو خط اللثة في الأسنان السفلية، وإلى الأعلى نحو خط اللثة في الأسنان العلوية.

هذا سيساعد في إزالة البكتيريا التي قد تكون مختبئة تحت خط اللثة.

Getty Images تعلّم تقنيات التفريش الصحيحة يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على صحة الفم واللثة.

نظّف أسنانك بالفرشاة في الوقت المناسب

ربما تعلّمنا منذ الصغر أن تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام هو الخيار الصحيح، لكن الأمر يستحق إعادة النظر.

يقول الدكتور شارما: "من الأفضل أن تنظف أسنانك قبل تناول وجبة الفطور."

"لا يُنصح بتنظيف الأسنان بعد تناول أطعمة حمضية، لأنها تؤدي إلى تليين المواد المعدنية في السن، أي المينا والعاج."

الحمض الموجود في الطعام يؤدي إلى تليين المينا الواقية الموجودة على سطح الأسنان، وكذلك العاج الذي تحتها، لذا فإن تنظيف الأسنان مباشرة بعد الأكل قد يُلحق الضرر بالمينا.

ويتابع الدكتور شارما: "إذا كنت تفضّل تنظيف أسنانك بعد الإفطار، فعليك الانتظار بعض الوقت بين تناول الطعام وتنظيف الأسنان."

من الأفضل أن تغسل فمك جيداً وتنتظر قليلاً.

وأيضاً، رغم أن تنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين هو الخيار المثالي، فإن بعض الأشخاص قد يجدون أن التنظيف الجيد مرة واحدة يومياً كافٍ.

عند النوم، ينخفض تدفق اللعاب في الفم، مما يمنح البكتيريا فرصة أكبر لإلحاق الضرر بالأسنان خلال الليل. لذلك، إذا كنت ستنظف أسنانك جيداً مرة واحدة فقط في اليوم، فإن أفضل وقت لذلك هو قبل النوم.

اختر الأدوات المناسبة

استخدم فرشاة أسنان بشعيرات متوسطة الصلابة.

وليس ضرورياً أن يكون معجون الأسنان باهظ الثمن.

يقول الدكتور شارما: "الطريف في الأمر أنه طالما يحتوي المعجون على الفلورايد، فأنا راضٍ."

هذا المعدن يقوّي مينا الأسنان ويجعلها أكثر مقاومة للتسوس.

بعد تنظيف الأسنان، ابصق المعجون لكن لا تشطف فمك بالماء، كي تظل بقايا المعجون والفلورايد في الفم وتساعد في الوقاية من تسوس الأسنان.

كما أن استخدام غسول الفم قد يكون مفيداً إذا كنت تعاني من علامات مبكرة لأمراض اللثة، لأنه يساعد في تقليل البلاك وتراكم البكتيريا.

لكن لا تستخدمه مباشرة بعد تنظيف الأسنان، لأنه قد يُزيل الفلورايد الموجود في المعجون.

Getty Images تناول كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات السكرية يمكن أن يسبب تسوس الأسنان لدى الأطفال كما لدى البالغين.

تعرّف على علامات أمراض اللثة الخطيرة

إذا تطوّر انحسار اللثة (التهاب دواعم السن)، ستلاحظ تشكّل فراغات بين الأسنان، ومع تآكل العظم الذي يثبت الأسنان في مكانها، قد تبدأ الأسنان في التخلخل.

وإذا لم يتم التحكم في هذه الحالة، فقد يصل فقدان العظم إلى درجة شديدة تؤدي إلى سقوط الأسنان. كما قد تعاني من رائحة فم كريهة مزمنة. إذا لاحظت هذه الأعراض، راجع طبيب الأسنان فوراً.

وأخيراً، إليك بعض النصائح السريعة لإنعاش رائحة النفس:

- اشرب الكثير من الماء، لأن البكتيريا يمكن أن تنمو في الفم الجاف.

- نظّف لسانك باستخدام أداة مخصصة لكشط اللسان، فهذا يساعد على إزالة بقايا الطعام والبكتيريا والخلايا الميتة، وكلها عوامل قد تؤدي إلى رائحة كريهة.

- إذا لم تكن متأكداً من مدى انتعاش رائحة نفسك، اطلب من صديق أو فرد من العائلة أن يتحقق من الأمر. لكن اختر الشخص بعناية!

مقتبس من حلقة بودكاست "واتس آب دوكس" لبي بي سي، بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2025.