تسببت أمطار غزيرة في فيضانات مفاجئة على طول نهر "غوادالوبي" في ولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، إضافة إلى 25 شخصاً، أُدرجوا في عداد المفقودين في مخيم صيفي للفتيات يقع على ضفاف النهر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن الفيضانات المفاجئة التي ضربت تكساس كانت "مروعة" و"صادمة".

وأضاف في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أن إدارته تعمل مع حاكم تكساس، غريغ أبوت، لرعاية الضحايا.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في وقت متأخر من يوم الجمعة، قال أبوت، إن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر طوال الليل وحتى يوم السبت.

وأضاف أن الموارد المخصصة لهذا الجهد ستكون "لا حدود لها".

ما الذي حدث؟

قال نائب حاكم تكساس دان باتريك، إن منسوب نهر "غوادالوبي" ارتفع 8 أمتار خلال 45 دقيقة حيث غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة.

وحتى مساء الجمعة، أنقذت فرق الطوارئ أو أجلت 237 شخصاً، من بينهم 167 شخصاً بطائرات هليكوبتر. ومع توقع هطول أمطار إضافية في المنطقة، حذّر باتريك من أن خطر الفيضانات المفاجئة مستمر ويمتد من سان أنطونيو إلى واكو خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية حالة طوارئ بسبب الفيضانات المفاجئة في أجزاء من مقاطعة كير في جنوب وسط تكساس، على بُعد حوالي 65 ميلاً (105 كيلومترات) شمال غرب سان أنطونيو، عقب عواصف رعدية هطلت عليها أمطار غزيرة بلغت منسوبها 30 سم.

وكان مسؤولو إدارة الطوارئ في الولاية قد حذروا يوم الخميس، من أن غرب ووسط تكساس يواجهان أمطاراً غزيرة وتهديدات بفيضانات مفاجئة "خلال اليومين المقبلين"، مشيرين إلى توقعات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وفي تنبيه صدر يوم الخميس، قالت إدارة الطوارئ في تكساس إنها رفعت مستوى تأهبها و"فعّلت موارد إضافية للاستجابة لحالات الطوارئ في الولاية" مع استعداد أجزاء من غرب ووسط تكساس "لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة وتهديدات الفيضانات المفاجئة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع".

ومساء الجمعة، وقّع الحاكم أبوت إعلان حالة طوارئ لتسريع تقديم المساعدة الطارئة إلى كير ومجموعة من المقاطعات الإضافية الأكثر تضرراً من الفيضانات. كما تم حشد أفراد من خفر السواحل الأمريكي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لمساعدة السلطات المحلية في مواجهة الأزمة، وفقًا للمسؤولين.

"الكارثة لم تكن متوقعة بهذا الحجم"

Reuters السلطات الأمريكية تؤكد أن جميع المُخيّمين الآخرين سالمون، حيث تم إجلاؤهم طوال اليوم

وقال دالتون رايس، رئيس بلدية كيرفيل، للصحفيين بأن الفيضانات الشديدة ضربت قبل الفجر دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أوامر إخلاء مسبقة مع تجاوز نهر غوادالوبي مستوى الفيضان الرئيسي.

وأضاف رايس: "حدث هذا بسرعة كبيرة، خلال فترة زمنية قصيرة جداً لم يكن من الممكن التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".

وتابع: "حدث هذا في أقل من ساعتين".

لكن توقعات الطقس المعنية "لم تتنبأ بكمية الأمطار التي شهدناها"، حسبما صرّح دبليو نيم كيد، مدير إدارة الطوارئ في تكساس، في مؤتمر صحفي عُقد مساء الجمعة.

وأُلغيت عروض الألعاب النارية بمناسبة الرابع من يوليو/ تموز في المناطق المتضررة من الفيضانات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك كيرفيل، حيث غمرت مياه النهر المتدفق بسبب الأمطار موقع الواجهة البحرية المُخصص للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي المُقرر ليلة الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الجمعة، صرّح لاري ليثا، قائد شرطة مقاطعة كير، بأنه تم تأكيد 24 حالة وفاة مرتبطة بالفيضانات، بزيادة عن 13 حالة وفاة سُجّلت في وقت سابق من اليوم.

وأضاف ليثا أنه لم يتم تأكيد وفاة شخص آخر عُثر عليه ميتًا في مقاطعة كيندال المجاورة بسبب الفيضانات.

وقال باتريك، بعد ظهر يوم الجمعة، إن السلطات تبحث عن 23 فتاة مُسجّلات في عداد المفقودين من بين أكثر من 750 طفلاً في مواقع المخيمات الصيفية على ضفاف نهر غوادالوبي عندما غمرت مياه الفيضانات المنطقة حوالي الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكان جميع المُخيّمين المفقودين يحضرون إلى مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي مسيحي خاص للفتيات.

وقال باتريك: "ندعو من أجل العثور على جميع المفقودين أحياءً".

وأكدت السلطات أن جميع المُخيّمين الآخرين سالمون، حيث تم إجلاؤهم طوال اليوم.

وكان قاضي مقاطعة كير، روب كيلي، قال في مؤتمر صحفي حول الكارثة قبل ساعات: "يبذل الجميع قصارى جهدهم لإخراج هؤلاء الأطفال". وأضاف أن عدداً من الأحياء السكنية المتفرقة، ومواقف السيارات الترفيهية، والمخيمات تضرر بشدة.

وعندما سأله الصحفيون عن سبب عدم اتخاذ المزيد من الاحتياطات مع توقعات الطقس العاصف، أصرّ كيلي على أن كارثة بهذا الحجم لم تكن متوقعة.

وقال كيلي: "نشهد فيضانات طوال الوقت. هذا هو أخطر وادي نهر في الولايات المتحدة. لم يكن لدينا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذا سيكون مشابهاً لما حدث هنا. لا شيء على الإطلاق".