

كشفت الإدارة الانتقالية في سوريا عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية، بعد 7 أشهر على وصولها للحكم والإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد نهاية العام الماضي.

والرمز الجديد هو طائر عُقاب ذهبي تعلوه ثلاث نجوم، مع دلالات أخرى تسعى إلى "ترسيخ الوحدة بين الطوائف المتعددة في البلاد".

وفي كلمة خلال مراسم إطلاق الشعار الجديد للجمهورية في قصر الشعب، قال رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إن "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم وهي من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها واحدة موحدة".

ما هي حكاية الرمز؟

يشكّل طائر العُقاب، الذي اعتمد رمزاً للجمهورية السورية منذ العام 1945 أي قبل بدء حكم حزب البعث الذي استمر أكثر من خمسين عاماً، الأساس الذي قام عليه الرمز الجديد، مع إجراء تعديلات عليه.

وتشير النجوم الثلاث التي تعلو العقاب إلى "تحرر الشعب"، وفق وزارة الإعلام السورية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن التصميم الجديد "أنهى الصهر القسري بين الدولة والشعب، وأعاد ترتيب علاقتهما بما يتماشى مع ظروف الحاضر وأماني المستقبل، تحررت النجوم الثلاث التي تختصر العلم شكلاً، والشعب مضموناً، وأخذت موقعاً يعلو العقاب، الذي يختصر الدولة، بعد تحريره من صفته القتالية الترس".

وينسدل ذيل العقاب بخمس ريش، التي تمثل كل منها إحدى المناطق الجغرافية الكبرى في البلاد الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية والوسطى، أمّا جناحا العقاب فيضمان 14 ريشة تمثل محافظات سوريا مجتمعة، وفقا لسانا.

ويحمل الشعار الجديد 5 رسائل هي "الاستمرارية التاريخية" و"تمثيل الدولة الجديدة" و"تحرر الشعب وتمكينه"، و"وحدة الأراضي السورية"، و"عقد وطني جديد يحدد العلاقة بين الدولة والشعب".

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وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، خلال مراسم إطلاق الشعار، إن "الهوية البصرية الجديدة لم تكن نتاج مؤسسة واحدة بل ثمرة عمل جماعي شارك فيه أبناء سوريا داخل الوطن وخارجه ممن اجتمعوا ليسهموا في بناء الدولة".

في حين، قال مدير فريق تطوير الهوية البصرية، وسيم قدورة: "عملنا امتدّ لأشهر طويلة وانتهى بهوية بصرية وطنية متكاملة تعبر عن جوهر الدولة السورية وهيبتها السيادية وثقافتها العميقة".

كيف تفاعل الناس؟

عمت احتفالات في مناطق مختلفة في سوريا بعد الإعلان عن الشعار الجديد للبلاد، وسط رفع المشاركين العلم السوري.

وتجمّع المئات في ساحة "الجندي المجهول" الواقعة على جبل قاسيون المطلّ على دمشق، لمتابعة الحدث، بينما نصبت شاشتان كبيرتان في الساحة، وسط انتشار القوى الامنية.

وتخلّل الحفل عرض في ساحة الجندي المجهول، لشبّان اعتلوا أحصنة ملوحّين برايات وضع عليها الرمز الجديد، بينما رفع آخرون العلم السوري الجديد بألوانه الثلاثة الأخضر والأسود والأبيض، وفي وسطه النجوم الحمراء الثلاث.

وبثت وكالة الأنباء السورية مشاهد لعرض بصري بطائرات الدرون من قمة جبل قاسيون، احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة.

EPA سوريون يحتفلون بالكشف عن الهوية البصرية الجديدة في إدلب

وأثار إعلان السلطات في سوريا الشعار الجديد تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرح البعض الدلالات المتعلقة بالشعار الجديد وإلى ماذا يرمز، مثلما فعل خليفة الحريري عبر منصة إكس.

شعار سوريا الجديد ليس مجرد رسم، بل هو اختصار لتاريخ وهوية ووحدة وطن.



14 ريشة تفتح جناحي العقاب تمثل كل محافظة سورية، من أقصى الشرق للغرب، ومن الشمال حتى الجنوب، رمز لوحدة التراب وتكامل الأرض.



5 ريشات في الذيل ترمز لمكونات الشعب السوري الرئيسية، تعبير عن التنوع والعيش المشترك pic.twitter.com/HgMRII9Lvx — خليفة الحريري (@alhariri58) July 3, 2025

في حين، رأى عبد الوهاب آل عون عبر منصة إكس، أن الشعار الجديد يرمز إلى "انطلاقة جديدة نحو الديمقراطية والاستقلالية".

شعار سوريا الجديده رمز سياسي وهوياتي له دلالاته أهمها👇



محو حقبة حكم الماضي السلطوي



إنطلاقه جديده نحو الديموقراطيه والإستقلاليه



يركز على قيم وطنيه كالكرامه والحريه



هوية سوريا جديده موحده يرى تنوعه العرقي الثقافي مصدر قوة لا سبب فرقة#سوريا_الجديدة#سوريا_تنتصر #سوريا_تتحرر pic.twitter.com/o5o2ghWcFg — عبدالوهاب آل عون (@whuob2012) July 4, 2025

وفي المقابل، رأت سعاد القيسي، أن شعار سوريا الجديد "نسخة طبق الأصل من شركة تصنيع النبيذ في ألمانيا".

شعار سوريا الجديد هو نسخة طبق الأصل من شركة تصنيع النبيذ في المانيا . نفس التفاصيل ١٤ ريشة بالجناحين و ٥ ريشات في الاسفل .

فخر الصناعة الأموية . pic.twitter.com/Y9qSUr84Jh — سعاد القيسي (@SouadQaisi) July 4, 2025

وقالت فرح الكعابنة إن شعار سوريا "يشبه شعار ألمانيا".