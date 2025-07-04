كشفت الإدارة الانتقالية في سوريا عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية، بعد 7 أشهر على وصولها للحكم والإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد نهاية العام الماضي.
والرمز الجديد هو طائر عُقاب ذهبي تعلوه ثلاث نجوم، مع دلالات أخرى تسعى إلى "ترسيخ الوحدة بين الطوائف المتعددة في البلاد".
وفي كلمة خلال مراسم إطلاق الشعار الجديد للجمهورية في قصر الشعب، قال رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إن "الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم وهي من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها واحدة موحدة".
ما هي حكاية الرمز؟
يشكّل طائر العُقاب، الذي اعتمد رمزاً للجمهورية السورية منذ العام 1945 أي قبل بدء حكم حزب البعث الذي استمر أكثر من خمسين عاماً، الأساس الذي قام عليه الرمز الجديد، مع إجراء تعديلات عليه.
وتشير النجوم الثلاث التي تعلو العقاب إلى "تحرر الشعب"، وفق وزارة الإعلام السورية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن التصميم الجديد "أنهى الصهر القسري بين الدولة والشعب، وأعاد ترتيب علاقتهما بما يتماشى مع ظروف الحاضر وأماني المستقبل، تحررت النجوم الثلاث التي تختصر العلم شكلاً، والشعب مضموناً، وأخذت موقعاً يعلو العقاب، الذي يختصر الدولة، بعد تحريره من صفته القتالية الترس".
وينسدل ذيل العقاب بخمس ريش، التي تمثل كل منها إحدى المناطق الجغرافية الكبرى في البلاد الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية والوسطى، أمّا جناحا العقاب فيضمان 14 ريشة تمثل محافظات سوريا مجتمعة، وفقا لسانا.
ويحمل الشعار الجديد 5 رسائل هي "الاستمرارية التاريخية" و"تمثيل الدولة الجديدة" و"تحرر الشعب وتمكينه"، و"وحدة الأراضي السورية"، و"عقد وطني جديد يحدد العلاقة بين الدولة والشعب".
وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، خلال مراسم إطلاق الشعار، إن "الهوية البصرية الجديدة لم تكن نتاج مؤسسة واحدة بل ثمرة عمل جماعي شارك فيه أبناء سوريا داخل الوطن وخارجه ممن اجتمعوا ليسهموا في بناء الدولة".
في حين، قال مدير فريق تطوير الهوية البصرية، وسيم قدورة: "عملنا امتدّ لأشهر طويلة وانتهى بهوية بصرية وطنية متكاملة تعبر عن جوهر الدولة السورية وهيبتها السيادية وثقافتها العميقة".
كيف تفاعل الناس؟
عمت احتفالات في مناطق مختلفة في سوريا بعد الإعلان عن الشعار الجديد للبلاد، وسط رفع المشاركين العلم السوري.
وتجمّع المئات في ساحة "الجندي المجهول" الواقعة على جبل قاسيون المطلّ على دمشق، لمتابعة الحدث، بينما نصبت شاشتان كبيرتان في الساحة، وسط انتشار القوى الامنية.
وتخلّل الحفل عرض في ساحة الجندي المجهول، لشبّان اعتلوا أحصنة ملوحّين برايات وضع عليها الرمز الجديد، بينما رفع آخرون العلم السوري الجديد بألوانه الثلاثة الأخضر والأسود والأبيض، وفي وسطه النجوم الحمراء الثلاث.
وبثت وكالة الأنباء السورية مشاهد لعرض بصري بطائرات الدرون من قمة جبل قاسيون، احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة.
وأثار إعلان السلطات في سوريا الشعار الجديد تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشرح البعض الدلالات المتعلقة بالشعار الجديد وإلى ماذا يرمز، مثلما فعل خليفة الحريري عبر منصة إكس.
شعار سوريا الجديد ليس مجرد رسم، بل هو اختصار لتاريخ وهوية ووحدة وطن.— خليفة الحريري (@alhariri58) July 3, 2025
14 ريشة تفتح جناحي العقاب تمثل كل محافظة سورية، من أقصى الشرق للغرب، ومن الشمال حتى الجنوب، رمز لوحدة التراب وتكامل الأرض.
5 ريشات في الذيل ترمز لمكونات الشعب السوري الرئيسية، تعبير عن التنوع والعيش المشترك pic.twitter.com/HgMRII9Lvx
في حين، رأى عبد الوهاب آل عون عبر منصة إكس، أن الشعار الجديد يرمز إلى "انطلاقة جديدة نحو الديمقراطية والاستقلالية".
شعار سوريا الجديده رمز سياسي وهوياتي له دلالاته أهمها👇— عبدالوهاب آل عون (@whuob2012) July 4, 2025
محو حقبة حكم الماضي السلطوي
إنطلاقه جديده نحو الديموقراطيه والإستقلاليه
يركز على قيم وطنيه كالكرامه والحريه
هوية سوريا جديده موحده يرى تنوعه العرقي الثقافي مصدر قوة لا سبب فرقة#سوريا_الجديدة#سوريا_تنتصر #سوريا_تتحرر pic.twitter.com/o5o2ghWcFg
وفي المقابل، رأت سعاد القيسي، أن شعار سوريا الجديد "نسخة طبق الأصل من شركة تصنيع النبيذ في ألمانيا".
شعار سوريا الجديد هو نسخة طبق الأصل من شركة تصنيع النبيذ في المانيا . نفس التفاصيل ١٤ ريشة بالجناحين و ٥ ريشات في الاسفل .— سعاد القيسي (@SouadQaisi) July 4, 2025
فخر الصناعة الأموية . pic.twitter.com/Y9qSUr84Jh
وقالت فرح الكعابنة إن شعار سوريا "يشبه شعار ألمانيا".
بشبه شعار ألمانيا— Farah Alkaabneh (@farahkaabneh) July 3, 2025
يلا أن شاء الله تكون فاتحة خير على سوريا الحبيبة والشقيقة بعد كل هل المعاناة الي شافوها وضاقوها سوريا بلد خير ورح يضل فيها خير بلد العراقة والحضارة والتاريخ #سوريا_الجديدة https://t.co/bsJEwACsYf pic.twitter.com/CHbj7nKiu8
- تحقيق لبي بي سي يكشف عن شبكات خارجية تغذّي الطائفية وخطاب الكراهية في سوريا
- البيكيني في سوريا: للميسورين والميسورات فقط؟
- ما هي العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ومتى ستُرفع بالفعل؟
التعليقات