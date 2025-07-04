إيلاف من لندن: نشرت شرطة العاصمة البريطانية لقطاتٍ تُظهر أكثر من ألف عملية اعتقال باستخدام تقنية التعرف المباشر على الوجوه. وباستخدام هذه التقنية المثيرة للجدل، تم اعتقال مغتصبين ومتحرشين بالأطفال ولصوص.

ألقت شرطة العاصمة القبض على أكثر من ألف مجرم، من بينهم متحرش بالأطفال عُثر عليه مع فتاة تبلغ من العمر ست سنوات، باستخدام كاميرات التعرف المباشر على الوجوه.

كان ديفيد تشينيلر، البالغ من العمر 73 عامًا، من بين 93 مجرمًا مسجلًا اعتقلتهم شرطة العاصمة باستخدام هذه التقنية المثيرة للجدل منذ بداية العام الماضي.

عُثر عليه مع الفتاة بعد أن تم التعرف عليه بواسطة كاميرا مثبتة في سيارة شرطة في كامبرويل، جنوب لندن، في يناير/كانون الثاني.

حُكم على تشينيلر، من لويشام، بالسجن لمدة عامين في مايو/أيار الماضي بعد اعترافه بخرق أمر منع الإيذاء الجنسي الصادر بحقه لوجوده مع طفلة دون سن الرابعة عشرة.

تسجيل لقطات

وأفادت شرطة العاصمة بأنه تم إلقاء القبض على 1035 شخصًا باستخدام تقنية التعرف المباشر على الوجوه، حيث تُسجل لقطات حية للأشخاص أثناء مرورهم، مع التقاط وجوههم، ثم تُقارن هذه الصور بقاعدة بيانات المجرمين المطلوبين.

في حال وجود تطابق، يُصدر النظام تنبيهًا يُقيّمه ضابط الشرطة، وقد يقرر التحدث إلى الشخص المعني.

ومن بين هؤلاء أكثر من 100 شخص يُزعم تورطهم في جرائم عنف خطيرة ضد النساء والفتيات، مثل الخنق والمطاردة والعنف المنزلي والاغتصاب.

سرقة بالساطور

وأُلقي القبض على أدينولا أكيندوتير خلال عملية في ستراتفورد بتهمة سرقة ساعة رولكس بالساطور، والتي أسفرت عن إصابة الضحية بجروح بالغة الخطورة بعد الهجوم الذي وقع في هايز، غرب لندن.

وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي ارتبط اسمه بحادثة مماثلة وأُفرج عنه بكفالة، كان بحوزته جواز سفر مزور، وكان بإمكانه الإفلات من الاعتقال لولا هذه التقنية.

واعترف أكيندوتير، الذي ليس له عنوان ثابت، بتهم تشمل السرقة، ومحاولة السرقة، والإيذاء البدني الجسيم، وحيازة وثيقة هوية مزورة، وتهمتي حيازة أداة حادة، ويواجه حكمًا في محكمة آيلزورث كراون.

كان دارين دوباري، البالغ من العمر 50 عامًا، مطلوبًا بالفعل بتهمة السرقة عندما أُلقي القبض عليه وبحوزته ملابس مسروقة من تصميم مصممين في دالستون، شرق لندن، بعد أن تجاوز كاميرا LFR على دراجته.

وغُرِّم الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، من ستراتفورد، شرق لندن، بعد إقراره بالذنب في التعامل مع مسروقات.

أداة فعّالة

وأشادت ليندسي تشيسويك، مسؤولة برنامج التعرف المباشر على الوجوه في شرطة العاصمة، بإنجاز الألف اعتقال، واصفةً إياه بأنه "دليل على كيف يمكن للتكنولوجيا المتطورة أن تجعل لندن أكثر أمانًا من خلال إبعاد المجرمين الخطرين عن شوارعنا".

وقالت: "يُعدّ التعرف المباشر على الوجوه أداة فعّالة، تُساعدنا على تحقيق العدالة للضحايا، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا لجرائم مروعة، مثل الاغتصاب والاعتداء الخطير".

وأضافت: "إنه لا يُوفّر وقت ضباطنا الثمين فحسب، بل يُقدّم نتائج أسرع وأكثر دقة للقبض على المجرمين، مما يُساعدنا على أن نكون أكثر كفاءة من أي وقت مضى".

وتؤكد شرطة العاصمة وجود "ضمانات صارمة" تضمن عدم الاحتفاظ بالبيانات البيومترية لأي شخص يمرّ أمام كاميرا التعرف المباشر على الوجوه غير المطلوب من قِبل الشرطة.

لكن منظمة "ليبرتي" لحقوق الإنسان تدعو إلى سن قوانين جديدة لتنظيم كيفية استخدام قوات الشرطة لهذه التقنية، بعد أن كشفت تحقيقات "ليبرتي" أن شرطة العاصمة قامت بمسح ما يقرب من 1.9 مليون وجه بين يناير 2022 ومارس من هذا العام.