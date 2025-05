إيلاف من لندن: في مشهد صادم قلب أجواء الاحتفال إلى فوضى، شهدت مدينة ليفربول حادث دهس متعمد استهدف حشودًا من مشجعي نادي ليفربول أثناء احتفالهم بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما أفادت به الشرطة البريطانية، فإن السائق الذي ارتكب الواقعة هو رجل يبلغ من العمر 53 عاما، وينتمي إلى مدينة ليفربول نفسها، وذلك وفقا لما نقلته شبكة Sky News.

A car drove through a crowd of Liverpool fans celebrating their Premier League victory and many fans got severely injured #LFCParade #Liverpool #PBKSvMI

