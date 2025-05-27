إيلاف من لندن: في مشهد صادم قلب أجواء الاحتفال إلى فوضى، شهدت مدينة ليفربول حادث دهس متعمد استهدف حشودًا من مشجعي نادي ليفربول أثناء احتفالهم بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما أفادت به الشرطة البريطانية، فإن السائق الذي ارتكب الواقعة هو رجل يبلغ من العمر 53 عاما، وينتمي إلى مدينة ليفربول نفسها، وذلك وفقا لما نقلته شبكة Sky News.

England has a disgusting culture !



A car drove through a crowd of Liverpool fans celebrating their Premier League victory and many fans got severely injured #LFCParade #Liverpool #PBKSvMI

https://t.co/1ClRmm7B5S — Revenge mode (@Pora_Babu) May 26, 2025



واقتحم بسيارته تجمعا جماهيريا للاحتفال بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط المدينة أمس الاثنين، ما أسفر عن إصابة 50 شخص.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن السائق تعمد توجيه سيارته نحو الحشود، وتم اعتقاله على الفور.

وأفادت تقارير إعلامية أن الجماهير الغاضبة حاولت الاعتداء على السائق والانتقام منه في موقع الحادث، حيث أخرجوه من السيارة وانهالوا عليه بالضرب، قبل أن تتدخل الشرطة وتتمكن من إنقاذه.

وبحسب قناة Shot على "تليغرام"، اضطر بعض أفراد فرق الإنقاذ إلى سحب مصابين من تحت عجلات السيارة، أصيبوا بجروح خطيرة، أحدهم طفل، ونقل 27 شخصا إلى المستشفى، من بينهم 4 أطفال.

وهرعت إلى مكان الحادث فرق الطوارئ، بما في ذلك مروحية إسعاف، في ظل حالة من الصدمة والغضب سادت بين المحتفلين.

