إيلاف من الرباط: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن تعيين قناصلة عامين جدد برسم سنة 2025.

وهمت التعيينات الجديدة 22 مركزا قنصليا، في 7 بلدان، هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا وهولندا والولايات المتحدة .

ومن بين 22 قنصلا عاما جديدا، ضمت قائمة المعينين 10 نساء، فيما جرى تعيين 13 قنصلا جديد في فرنسا لوحدها.

وضمت قائمة المعينين في فرنسا، كلا من حبيبة الزموري التي جرى تعيينها في المركز القنصلي بباريس، ووفاء الزاهي في المركز القنصلي ببونطواز، وسعيد بن الطالب في المركز القنصلي فيلموبل، ونادية ثالمي في المركز القنصلي بتولوز، وإبراهيم رزقي في المركز القنصلي بأورلي، ورجاء بنشجيع في المركز القنصلي بليون، وسليمة اليوسوفي في المركز القنصلي بأورليان، وعبد القادر عبدين في المركز القنصلي بليل، ولالة سمية الباحاميدي القنصلي بستراسبورغ، ولمياء بناني بالمركز القنصلي مونبوليي، وسهيل بوسلخن بالمركز القنصلي ديجون، ومحمد متوكل بالمركز القنصلي بباستيا.

وفي إسبانيا، تم تعيين عبد الله بيضود في المركز القنصلي بالجزيرة الخضراء، وزكرياء بلكا في المركز القنصلي ببالما دي مايوركا.

وفي إيطاليا جرى تعيين 3 قناصل، هم ياسين دادي في المركز القنصلي بتورينو، ومريم ناصف في المركز القنصلي بباليرمو، وهشام سباطة في المركز القنصلي بنابولي.

وفي بلجيكا، جرى تعيين نجاح ديمو في المركز القنصلي بإسطنبول. بينما جرى تعيين عمر الخياري في المركز القنصلي بأوتريخت في بلجيكا، ومحمد آيت بيه بالمركز القنصلي بنيويورك في الولايات المتحدة .





