إيلاف من دمشق: في خطوة وُصفت بأنها تعكس ملامح مرحلة سياسية وهووية جديدة، أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية، مؤكدًا أنها تمثل "سوريا الموحدة التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم".

وجاء الإعلان الرسمي خلال حفل رسمي بالعاصمة دمشق، حيث قدّم الشرع الشعار الجديد باعتباره رمزًا لمرحلة نهوض وطني، يُعبّر عن وحدة الأرض والشعب، وتنوّع الهوية الثقافية.

رمزية الشعار: من النجوم إلى الريش

يتكوّن الشعار الجديد من طائر جارح يحلّق في واجهة التصميم، يرمز إلى القوة، التوازن، والقدرة على الانقضاض والنهضة. ويعلو الطائر ثلاث نجوم، في إشارة مباشرة إلى العلم السوري، بينما يحمل جناحاه 14 ريشة تمثل محافظات البلاد كافة.

أما ذيل الطائر، فيرمز إلى المناطق الجغرافية الخمس الكبرى في سوريا، في تعبير عن وحدة الأرض بمختلف مكوناتها.

وفي كلمته خلال الحفل، قال الشرع:

"الهوية التي نطلقها اليوم تعبّر عن سوريا بكل أبنائها. عن وطن يستمد قوته من تنوّعه الثقافي والعرقي، الذي هو مصدر إثراء لا ساحة تنازع".

خطاب تعبوي: "زمن النهضة قد حان"

الرئيس الشرع وجّه رسالة وجدانية إلى الشعب السوري، قال فيها:

"أيها الشعب السوري، إن حكاية الشام تستمر بكم... فيحكي التاريخ أن عصر أفولكم قد ولّى، وأن زمان نهضتكم قد حان".

وأضاف:

"دماؤكم لم تذهب سدى، وعذاباتكم لاقت آذانًا مصغية، وهجرتكم قد انقطعت، وسجونكم قد حُلت، وإن الصبر أورثكم النصر".

هوية جديدة لبناء الإنسان

وصف الشرع الهوية بأنها "تجسيد للمرحلة الجديدة" التي تسعى لبناء الإنسان السوري، وترميم الثقة الداخلية والخارجية بهويته.

وأكد أن التصميم الجديد يعبّر عن "إعادة الاعتبار للكرامة الوطنية"، مضيفًا:

"الهوية ليست مجرد شكل بصري، بل منظومة قيم تُستمد من الطائر الجارح... العزم، الدقة، السرعة، والابتكار".

سياق سياسي متجدد

ويأتي الكشف عن الشعار الجديد في وقت تشهد فيه البلاد مؤشرات سياسية جديدة، وسط حديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن توجهات إصلاحية، ومحاولات لإعادة صياغة الصورة الرسمية للدولة السورية إقليميًا ودوليًا.

