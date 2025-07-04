إيلاف من دمشق: تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، مقاطع مصورة تُظهر اندلاع حريق كبير قرب قصر الشعب الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، ما أثار تساؤلات واسعة بين رواد الإنترنت حول ملابساته وتوقيته، خاصة أنه جاء بعد ساعات من احتفالات رسمية شهدها الموقع.

وأكدت مديرية الدفاع المدني السوري أن الحريق اندلع في منطقة حراجية بين ضاحية الشام الجديدة (المعروفة سابقًا بمشروع دمر) وقصر الشعب، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع وتعمل على احتواء النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأفادت مصادر محلية بأن الحريق نشب في مساحات من الأشجار والأحراج الكثيفة المنتشرة في المنطقة، وأدى إلى تصاعد كثيف للدخان، في حين واصلت فرق الإطفاء والجهات المختصة جهودها لإخماده حتى وقت متأخر من الليل.

حرائق متزامنة شمال البلاد

وفي سياق متصل، تشهد عدة مناطق حراجية في ريف محافظة اللاذقية الشمالي والشمال الغربي، حرائق واسعة اقتربت من المناطق الحدودية المتداخلة مع تركيا، وسط صعوبات تواجهها فرق الدفاع المدني في الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة بسبب تضاريس المنطقة وكثافة الغطاء النباتي.

توقيت لافت للحريق

ويأتي الحريق قرب قصر الشعب في أعقاب احتفالات رسمية شهدتها المنطقة مساء الخميس، بمناسبة الإطلاق الرسمي للهوية البصرية الجديدة لسوريا، حيث تخلل الفعالية ألعاب نارية وحضور جماهيري واسع. ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن يربط بين الحريق والاحتفالات أو يشير إلى وجود شبهات جنائية.

ويُنتظر صدور تقرير رسمي يوضح ملابسات الحريق، وما إذا كانت الظروف المناخية والرياح قد لعبت دورًا في انتشاره.