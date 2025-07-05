إيلاف من لندن: ألقت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، القبض على عدد من المتظاهرين المؤيدين لحركة "فلسطين أكشن" بعد دخول حظرها حيز التنفيذ.

حُظرت حركة الاحتجاج رسميًا كمنظمة إرهابية اعتبارًا من منتصف ليل السبت، بعد فشل طعن قانوني في اللحظة الأخيرة لتأجيلها.

وصرحت شرطة العاصمة البريطانية بعد ظهر السبت أن ضباطها استجابوا للاحتجاج في ساحة البرلمان بلندن وقاموا باعتقالات.

وأضافت الشرطة: "الحركة الآن محظورة، والتعبير عن دعمها جريمة جنائية. الاعتقالات جارية".

وصوّت أعضاء البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح قرار وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بحظر حركة الاحتجاج بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، يوم الأربعاء، ووافق مجلس اللوردات على هذه الخطوة.

منظمات محظورة

ويُضيف هذا التعديل القانوني حركة "فلسطين أكشن" إلى قائمة المنظمات المحظورة، إلى جانب تنظيمات مثل القاعدة وداعش وحزب الله، ويُجرّم الانضمام إلى حركة العمل المباشر أو دعمها، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

ويُجرّم القانون الانضمام إلى جماعة العمل المباشر أو دعمها، ويُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بينما يُعاقَب حتى ارتداء قميص أو شارة تحمل اسم الجماعة بالسجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى.

يوم السبت، طوّق عدد كبير من ضباط شرطة العاصمة عشرات المتظاهرين الذين حملوا لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية. أدعم حركة فلسطين".

وخلال الاحتجاج، وُجّهت صيحاتٌ مثل: "شرطة العاصمة، أنتم دمى في يد الدولة الصهيونية" و"اتركوهم وشأنهم".

وسُمع آخرون يهتفون: "ابتعدوا عن شوارعنا يا شرطة بريطانيا" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وشوهدت امرأةٌ مُلقاة على الأرض ومكبلة اليدين، فحملها الضباط ووضعوها في سيارة شرطة.

وقالت إنها سمعتها تقول: "حرروا فلسطين، أوقفوا الإبادة الجماعية، أعارض الإبادة الجماعية، أدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أدعم حرية التعبير، أدعم حرية التجمع".

واحتشدت مجموعة كبيرة من الناس لتصوير المشهد. ووضعها الضباط في سيارة قبل العودة إلى تمثال المهاتما غاندي في الساحة.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أعلنت عن خطط لحظر حركة فلسطين بعد أن زُعم أن طائرتين من طراز فوييجر قد تضررتا في قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير في 20 يونيو، والتي قالت الشرطة إنها تسببت في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني.

وحتى ارتداء قميص أو شارة تحمل اسم الحركة يُعرّض صاحبها لعقوبة قصوى تصل إلى ستة أشهر.

المحكمة العليا

ويوم الجمعة، استمعت المحكمة العليا إلى أن قرار حظر الحركة اتُخذ قبل تضرر الطائرتين المزعوم، وفي وقت مبكر من مارس من هذا العام.

وتسعى هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة فلسطين، إلى تقديم طعن قانوني ضد وزارة الداخلية، ومن المقرر عقد جلسة استماع للحصول على إذن بإجراء مراجعة قضائية خلال أسبوع 21 يوليو.

وأمس الجمعة، تقدم محاموها بطلب "تأجيل مؤقت" لمنع نفاذ التشريع مؤقتًا حتى جلسة الاستماع، مجادلين بأن الكاتبة الأيرلندية سالي روني، مؤلفة كتاب "أناس عاديون"، كانت من بين المؤيدين الذين يخشون "التداعيات".

لكن ثلاثة قضاة، بمن فيهم رئيسة المحكمة العليا، البارونة كار، رفضوا طلبًا بوقف نفاذ الحظر ريثما تُقدّم أي دعوى من المحكمة العليا، وذلك حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم الجمعة، أي قبل أقل من ساعتين من موعد نفاذه.

وفي حكمهم، قال القضاة: "إن دور المحكمة هو ببساطة تفسير القانون وتطبيقه.

وقالوا: إن جوهر القرار الأساسي بحظر جماعة معينة ليس من اختصاص المحكمة... وبالمثل، ليس من اختصاص هذه المحكمة التعبير عن أي آراء حول صحة أو خطأ الادعاءات التي قدمتها منظمة "فلسطين أكشن".