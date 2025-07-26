إيلاف من لندن: كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول القهوة في ساعات الصباح يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، مقارنة بمن يتجنبون شربها أو يستهلكونها على مدار اليوم.

وأفادت الدراسة، التي نُشرت في "الدورية الأوروبية لأمراض القلب"، بأن توقيت شرب القهوة يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الفوائد الصحية المرتبطة بها، لا سيما لصحة القلب.

أُجريت الدراسة على أكثر من 40 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، وتتبع الباحثون المشاركين على مدى عقد كامل. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون القهوة قبل منتصف النهار كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 16%، كما انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 31%، مقارنة بمن لا يشربون القهوة إطلاقًا.

في المقابل، لم يظهر أي انخفاض في معدلات الوفاة بين الأشخاص الذين يستهلكون القهوة على مدار اليوم، ما دفع الباحثين إلى التشكيك في فوائد توزيع استهلاك الكافيين على ساعات طويلة.

الدكتور لو تشي، الباحث الرئيسي من جامعة تولين الأميركية، أوضح أن توقيت شرب القهوة قد يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية، وهرمونات النوم مثل الميلاتونين، وهو ما قد يفسّر تأثيره على ضغط الدم والالتهاب، وهما من أبرز عوامل الخطر لأمراض القلب.

وأضاف: "هذه أول دراسة تبحث في أنماط توقيت شرب القهوة وتأثيرها على صحة القلب وطول العمر".

من جانبه، شدد البروفيسور توماس لوشر من مستشفى رويال برومبتون في لندن، على أهمية الالتزام بتناول القهوة في ساعات الصباح، محذرًا من أن شربها خلال اليوم قد يسبب اضطرابات في النوم ويؤثر سلبًا على الصحة العامة.