إيلاف من لندن: هل صحيح أنك تحرق المزيد من الدهون عند ممارسة الرياضة على معدة فارغة؟ بالطبع هناك فوائد، ولكنها متواضعة حينما نمارس الرياضة على معدة فارغة، ولكن الأهم هو حرق المزيد من الطاقة مما تستهلكه

ووفقاً لصحيفة "الغارديان"، يقول خافيير غونزاليس، أستاذ التغذية والتمثيل الغذائي في جامعة باث البريطانية: "هناك جانب من الحقيقة في ذلك، عندما نمارس الرياضة، نحرق دائمًا مزيجًا من مصادر الطاقة - الكربوهيدرات والدهون بشكل رئيسي. إذا كان هناك حالة من الصيام طوال الليل، فستحرق عمومًا دهونًا أكثر وكربوهيدرات أقل مما لو تناولت وجبة إفطار، وخاصةً وجبة غنية بالكربوهيدرات".

لكن هذا لا يعني أن التمارين الرياضية أثناء الصيام أفضل لفقدان الوزن.

لا يمكننا تخزين سوى كمية قليلة من الكربوهيدرات على شكل جليكوجين في عضلاتنا وكبدنا. أي طاقة إضافية - من الكربوهيدرات أو الدهون أو البروتينات - تُخزن في النهاية على شكل دهون في الجسم. لذا، لخسارة الدهون، يجب أن يكون الجسم في حالة عجز في الطاقة: أي حرق طاقة أكثر مما يستهلك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يهم سواء كنت صائمًا أم جائعًا - فجسمك يوازن الطاقة مع مرور الوقت، كما يقول غونزاليس.

التدريب أثناء الصيام

يبدو أن التدريب أثناء الصيام يشجع العضلات على إخراج الجلوكوز من مجرى الدم، وبالتالي يمكن أن يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم

مع ذلك، هذا لا يجعل التمارين الرياضية على معدة فارغة. تشير الأبحاث، بما في ذلك دراسة غونزاليس ، إلى أن التدريب على معدة فارغة يمكن أن يُحسّن بشكل طفيف الصحة الأيضية، وخاصةً مدى تكيف العضلات مع التمارين الرياضية وكيفية تعامل الجسم مع ارتفاعات سكر الدم، التي قد تؤدي إلى انخفاض حاد في الطاقة.

يقول غونزاليس: "يبدو أن التدريب على معدة فارغة يُشجع العضلات على إخراج الجلوكوز من مجرى الدم، ما يُحسن التحكم في سكر الدم، خاصةً بعد الوجبات".

تظهر التأثيرات بشكل أوضح مع تمارين التحمل كالركض أو ركوب الدراجات. أما خلال التمارين عالية الشدة، مثل فترات الركض السريع، فيعتمد الجسم بشكل كبير على الكربوهيدرات. بشكل عام، مما يعني أن فوائد التدريب على الريق "معدة فارغة" محدودة.

أهم شيء هو ممارسة التمرين. سواءٌ مارسته صائمًا أم لا، فهذا يُكمل التمرين تمامًا، كما يقول غونزاليس. إذا رغبت في تجربته، فابدأ بجرعات صغيرة - 15 أو ٢٠ دقيقة - ثم زدها تدريجيًا. "إذا شعرت بدوار أو دوخة، فهذه إشارة لك للتوقف وتناول الطعام."