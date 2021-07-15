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تونس

بلد ما يطلق عليه اسم "بلد الربيع العربي" يعاني من كل جانب، سياسي وامني واجتماعي واقتصادي واضف الى ذلك كله جائحة كورونا التي عادت لتنتشر في كرتنا الارضية ولم تستثن هذا البلد الذي يفتقر للرعاية الصحية ومؤسساته الطبية متواضعة تعتمد على الخارج.

الرئيس التونسي والذي يتحدث بطلاقة وبدون توقف وباللغة العربية الفصحى وكان وضع فضية فلسطين في اعلى سلم اولوياته، توقف عن العمل وسكت عن الكلام المباح عندما قامت المملكة العربية السعودية بارسال جرعات تطعيم الكورونا لتونس مع معدات طبية ومستلزمات اساسية لمواجهة الجائحة.

تونس الخضرا تعاني ورئيسها عاجز وحكومتها غنوشيّة الاهواء معطلة، الشعب التونسي الطيب لا حول له ولا قوة، وهناك من يترحم على ايام الراحل زين العابدين بن علي وقبضته الحديدية، ولكن تبقى البركة في الاشقاء من الخليج الذين يوفرون الدعم وفرص العمل.

سلطنة عمان

لطالما كانت السلطنة جزءا من مجلس التعاون الخليجي الا انها كانت كما يقال تمشي مع المجلس وتعمل بدونه، كانت مشاركة السلطان الراحل في الاجتماعات قليلة بل نادرة.

السلطنة كانت القناة التي تقوم دول الخليج باستخدامها لتمرير رسائل الى ايران والاخيرة كانت تتحدث مع دول الخليج عبرها، وتعدت عمان هذا الدور لتستضيف محادثات اميركية ايرانية في عهد الزئير باراك اوباما وفي ايامنا تستضيف مباحثات اولية سعودية ايرانية. وكان السلطان الراحل اقترح في حينه على نتانياهو ان يتوسط بين اسرائيل وايران ويقال ان نتانياهو رفض ذلك بامر من دونالد ترمب.

سلطنة عمان اليوم تختلف عما كانت والتغييرات التي يقوم بها السلطان هيثم تتعدى الدور الخليجي والاقليمي ويحاول القائد الجديد اصلاح ما تعطل من علاقات مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة فكما يقول المثل الجار للجار، زيارة السطان هيثم للسعودية كانت لافتة بكل المقاييس وزيارته المرتقبة الامارات ستعيد المياه الخليجية الى مجاريها ومسارها الصحيح.

سوريا

تقول الاخبار الواردة من الشام ان لقاءا مهما جمع مسؤولين من نظام الاسد مع مسؤولين اميركيين واسرائيليين في قبرص مؤخرا، النظام السوري يحاول جس نبض الحكومة الاسرائيلية الجديدة والتغييرات على المستويين السياسي والامني في اسرائيل، المعروف ان غالبية رؤساء الاجهزة الامنية الجدد كانوا مع اسقاط نظام الاسد وكذلك جزء من المنظومة السياسية الجديدة تسير في هذا المنهج، وهنا يأتي خوف، بل رعب النظام السوري من هذا الامر لذلك سارع المستشارون الروس بترتيب هذا اللقاء وبقوا بعيدين عنه، والمعلومات المتوفرة ان المسؤولين الاسرائيليين الذين شاركوا في اللقاء استمعوا ولم يقدموا اي معلومة تدل على نواياهم او اي تعهد كما كان سابقا مع ادارة نتنياهو. هل بدأ العد التنازلي لحكم بشار الاسد وزمرته ام ان حكومة بنيت-لابيد في اسرائيل ستسير بخطى " اللي بتعرفه احسن من اللي بدك تتعرف عليه".

اوبك واوبك +

كل من يعرف شيئا عن منظمة اوبك وبالغالب كل من لا يعرف شيئا عنها وعن اسعار النفط، ادلى بدلوه حول خلاف الامارات والسعودية بشأن زيادة الانتاج، بل هناك من ذهب ابعد من ذلك ليصف العلاقات بين البلدين بالهشة، وان الانهيار قريب وان هناك خلافا اعمق بين البلدين او بين المحمدين، ابن سلمان وابن زايد، على السيطرة في الخليج، وهناك من امطرنا بوابل من التنبؤات بخلافات قد تصل الى حد القطيعة واستخدام القوة. غالبية هؤلاء المنجمين والمحللين والمُحَلِّقين جاءت من قطر بواسطة الجزيرة واخواتها وذبابها المنتشر، والجزء الاخر من اليمن وتحديدا من ادوات ايران ومليشياتها.

ما تقدم يثبت ان هناك من يتربص بالامارات والسعودية ويحاول ألمس بهما بكل ثمن، والاوضح من ذلك ان التوصل لاتفاق حول زيادة الانتاج وشيك، ويا دار ما دخلك شر.

دوائر ونقاط

لتصل الى نقطة التوازن مع نفسك عليك بالتعلم من دوائر الماضي وتحكيم العقل لتستشرف دوائر المستقبل.