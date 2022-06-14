كفّك التي تقيل عثرة مغمومٍ
‏هي نفسها التي ستنير درب أبنائك من بعدك
‏ظهرك الذي تقوّس قربى لله وخدمةً لعباده
‏سيكون درعًا تحفظ أولادك في غيبتك
‏فاختر من الآن صورتك
‏لتعرف كيف سيتشكّل مستقبل ذريّتك في القادم من الأيام
‏كن لهم حبل الله المتين
‏بالعمل الصالح، والقدوة الحسنة .


أنت تضيء لهم الدروب نحو ملكوت ليس له شبيه
‏وتجعل صروف الأيام عليهم بردًا وسلامًا
‏سيحفّهم صلاحك وفضلك
‏وخيرك ورزقك
‏وسيكون لهم سهيلًا حين يشتد الظلام
‏وسينيرهم قنديلُ طهرك وهم في أحلك الظروف
‏فالرزق لا حدّ لبركته


الكلمة الطيبة رزق
‏والابتسامة رزق
‏والرأفة رزق
‏وصلة الرحم رزق
‏والحضن رزق
‏والصدقة رزق
‏وذكر الله أكبر الأرزاق

حين تخاف الله في الآخرين
‏سيرزق الله أبناءك من يخاف الله فيهم
‏وأنت ترى أطفالك من حولك بأعوادهم الخضراء، لا حول لهم ولا قوة وتخشى عليهم من تقلب الأيام ..

‏تذكّر :

‏{ وكان أبوهما صالحًا }