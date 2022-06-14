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كفّك التي تقيل عثرة مغمومٍ

‏هي نفسها التي ستنير درب أبنائك من بعدك

‏ظهرك الذي تقوّس قربى لله وخدمةً لعباده

‏سيكون درعًا تحفظ أولادك في غيبتك

‏فاختر من الآن صورتك

‏لتعرف كيف سيتشكّل مستقبل ذريّتك في القادم من الأيام

‏كن لهم حبل الله المتين

‏بالعمل الصالح، والقدوة الحسنة .



أنت تضيء لهم الدروب نحو ملكوت ليس له شبيه

‏وتجعل صروف الأيام عليهم بردًا وسلامًا

‏سيحفّهم صلاحك وفضلك

‏وخيرك ورزقك

‏وسيكون لهم سهيلًا حين يشتد الظلام

‏وسينيرهم قنديلُ طهرك وهم في أحلك الظروف

‏فالرزق لا حدّ لبركته



الكلمة الطيبة رزق

‏والابتسامة رزق

‏والرأفة رزق

‏وصلة الرحم رزق

‏والحضن رزق

‏والصدقة رزق

‏وذكر الله أكبر الأرزاق

حين تخاف الله في الآخرين

‏سيرزق الله أبناءك من يخاف الله فيهم

‏وأنت ترى أطفالك من حولك بأعوادهم الخضراء، لا حول لهم ولا قوة وتخشى عليهم من تقلب الأيام ..

‏تذكّر :

‏{ وكان أبوهما صالحًا }



