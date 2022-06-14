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كفّك التي تقيل عثرة مغمومٍ
هي نفسها التي ستنير درب أبنائك من بعدك
ظهرك الذي تقوّس قربى لله وخدمةً لعباده
سيكون درعًا تحفظ أولادك في غيبتك
فاختر من الآن صورتك
لتعرف كيف سيتشكّل مستقبل ذريّتك في القادم من الأيام
كن لهم حبل الله المتين
بالعمل الصالح، والقدوة الحسنة .
أنت تضيء لهم الدروب نحو ملكوت ليس له شبيه
وتجعل صروف الأيام عليهم بردًا وسلامًا
سيحفّهم صلاحك وفضلك
وخيرك ورزقك
وسيكون لهم سهيلًا حين يشتد الظلام
وسينيرهم قنديلُ طهرك وهم في أحلك الظروف
فالرزق لا حدّ لبركته
الكلمة الطيبة رزق
والابتسامة رزق
والرأفة رزق
وصلة الرحم رزق
والحضن رزق
والصدقة رزق
وذكر الله أكبر الأرزاق
حين تخاف الله في الآخرين
سيرزق الله أبناءك من يخاف الله فيهم
وأنت ترى أطفالك من حولك بأعوادهم الخضراء، لا حول لهم ولا قوة وتخشى عليهم من تقلب الأيام ..
تذكّر :
{ وكان أبوهما صالحًا }
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