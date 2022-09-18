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اتخذت حركة حماس مؤخرا قراراً بالإجماع يخص عودة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، بعد قطيعة دامت عشرة سنوات، رفعت فيها الحركة في بداية الأحداث علم الثوار بعد أن ضمت صوتها للمشروع القطري الرامي لتوسيع المد الاخواني، ولعلنا نستذكر كلمة إسماعيل هنية بجامعة الأزهر في القاهرة في فبراير 2012، التي حيا خلالها الشعب السوري الطامح في الحرية والديمقراطية وكان ذلك اعلانا رسميا عن توجه الحركة لدعم ثوار سوريا بعد أن كانت الأوضاع وقتها توحي بأن مسألة سقوط الأسد قد أصبحت وشيكة أكثر من أي وقت مضى، وبعد أن أفرزت الأحداث تفوق الأسد، استسلمت الحركة الى الامر الواقع وقادت جهودا نحو عودة قياداتها الى دمشق قوبلت بالرفض في العديد من المرات حيث أصر الموقف الرسمي السوري الذي كان يصرح به اعلاميون مقربون من النظام لوكالة سانا الإخبارية، على أن حماس وان حركة مقاومة ضد الاحتلال الا أن السلوك الإخواني الغادر يغلب على تصرفاتها، وحتى مع اعلان حماس عن عودة التطبيع مع النظام السوري لم يصدر أي رد رسمي من دمشق ليجعل هذه المصالحة تبدو من طرف واحد .

لقد تصرفت حماس بحذر مع بداية الأحداث في سوريا وأصرت على الاختباء في ثوب المحايد حتى تتضح الرؤية، وبعد أن تحولت الأحداث الى عنف مسلح ومع تدفق السلاح في أيدي المعارضة السورية وسقوط العديد من المناطق في أيدي الجيش الحر، أصبحت العلاقة مع النظام السوري تشكل عبئا على حماس، خاصة مع اشتداد عزلة النظام السوري عربيا، هنا أدركت حماس أنه يستوجب فعل أي شيء لضمان تموقعها جديد في سوريا في حال سقوط الأسد، وتهيأت لذلك من خلال سحب ممثليها في دمشق متحججة بأن الأوضاع الأمنية لا تسمح ببقاء القيادات السياسية في سوريا، وتجنب رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في تلك الفترة مقابلة الرئيس السوري قبل مغادرته لدمشق واصفا إياه بالغير المجدي كما برر انسحاب حماس من سوريا بعد ان انزعج النظام السوري من الحركة التي تتخد موقفا واضحا في صالح النظام في حين أن الحركة لا تريد أن تصطف مع فصيل ضد آخر، وخلال احتفالات حركة حماس بعيد انطلاقتها الخامس والعشرون ظهر خالد مشعل حاملا علم الثوار السوريين ردا على حملة مداهمة قامت بها قوات النظام السوري على مكتب الحركة في دمشق ومنزل رئيس المكتب السياسي لها.





كانت كل الأمور تسير في الاتجاه الذي سلكته حماس وكان يبدوا أن الحرب في سوريا ستفرز مشهدا سياسيا جديدا الى ان أن أتى الدعم الروسي ليقلب المعادلة رأسا على عقب وليتغير المشهد داخل السوري بما فيه المشهد خارجها وأدركت حماس حينها أنها اقترفت خطأ استراتيجيا في تعاملها مع النظام السوري، وصار لزاما على القيادة الجديدة اصلاح ما أفسده مشعل، وظهرت مفردات جديدة في وصف ما يجري في سوريا، اذ تحول الخطاب الرسمي في الحركة من حديث عن دعم الشعوب التي تبحث عن الديمقراطية ووقف إراقة الدماء إلى الحديث عن مخطط فتنة بأياد خارجية وقعت فيه سوريا كان الهدف منه تفتيت وحدة الدولة واضعاف محور المقاومة، وراحت حماس تحاول البحث عن وساطة إيران في تقريب وجهات النظر مع دمشق لعلها تنجح في العودة إلى دمشق كما كانت سابقا، ولكن النظام السوري قد حكم على تصرف الحركة بالخيانة بعد أن احتواها لسنين ووفر لها كل وسائل الدعم ليجدها تصطف مع تركيا وقطر في مشروع أخونة سوريا الذي لو نجح لكانت حماس أول المباركين له ذلك لأن وجود دولة بشعار إسلامي في سوريا سيجعلها بيئة خصبة لتمدد حماس مع العالم الخارجي وسيسهل عليها بناء جناح عسكري صلب ومترابط جغرافيا مع حزب الله و ايران المتواجدة في العراق.

بعد ان اتجهت تركيا نحو فتح عهد جديد من العلاقات مع إسرائيل أدركت حماس أنها امام ضرورة التحرك خارجيا، لتظهر لإسرائيل بأنها جاهزة للتأقلم مع الظروف الإقليمية الجديدة الذي أفرزها التطبيع والتقارب مع تركيا، وها هي اليوم تتحدث عن عودة علاقاتها مع دمشق، وعن وجود نية في رأب الصدع في علاقاتها مع السعودية والأردن، كما تتحرك نحو موسكو لعلها تستثمر في جمود العلاقات بين روسيا وإسرائيل، ولكن في غياب رد رسمي سوري في مسألة عودة العلاقات بين الحركة والنظام يكشف أن سوريا لا ترغب في ود حماس ولا تبحث عنه، بل ربما تكون روسيا قد سعت الى احداث تقارب بين دمشق وغزة كمجرد تمثيلية، رغبة منها في خلط أوراق إسرائيل وحلفاءها في منطقة الشرق الأوسط، والى أن يصدر رد رسمي من دمشق بمباركة التطبيع مع حماس ستبقى عودة الحركة الى مكاتبها في دمشق معلقة الى اشعار آخر.



#فضاء-الرأي