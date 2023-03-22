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لا يريد ولا يرغب الشعب الايراني في نضاله ومواجهته الحاسمة التي يخوضها ضد النظام الايراني بأن يتوقف ولو لوهلة عن مسعاه هذا لأنه يريد أن يحسم عملية صراعه مع هذا النظام اليوم قبل غدا، والذي يلفت النظر إن الايرانيین أينما کانوا سواءا في داخل أو في خارج إيران، يريدون أن يٶکدوا للعالم کله بأن الشعب قد حسم أمره ورسم طريقه ولايمکن أبدا بأن يرضى ببقاء وإستمرار هذا النظام.

الانتفاضة الشعبية المستمرة بلا هوادة والتي باتت ترعب النظام، والنشاطات والتحرکات المختلفة للشعب الايراني في داخل وخارج إيران، قد أعطت ما يكفي من الانطباع للعالم کله بأن هذا الشعب قد رسم طريق مستقبله ولايمكن أن يقبل ويرضى بالانتهازيين والوصوليين الذين يسعون من أجل رکوب الموجات وتحريف وتزييف ثورات وإنتفاضات الشعوب ضد الدکتاتورية والاستبداد بطرق مخادعة.

في خضم إستمرار إنتفاضة الشعب الايراني وتزامنا مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قام أبناء الجالية الايرانية بمسيرة ومظاهرة كبيرة في بروكسل ضد النظام الايراني يوم الاثنين المصادف الـ 20 من مارس الجاري، وهو یوم ینتهي به العام الإیراني 1401 الهجري القمري ولیلة تحویل السنة الإیرانیة الجدیدة (1402) حيث طالبوا بادراج قوات الحرس للنظام في قائمة المنظمات الارهابية للاتحاد الأوروبي، والذي لفت النظر أکثر إن المتظاهرون حملوا لافتات كبيرة مكتوبة عليها «الموت للظالم سواء كان الشاه او خامنئي» واعلنوا دعمهم للانتفاضة الوطنية للشعب الايراني ضد النظام الدکتاتوري السائد.

هذه التظاهرة التي أثبتت الى جانب التظاهرات والنشاطات السياسية الاخرى لأبناء الجالية الايرانية في بلدان العالم، بالعلاقة والترابط الوثيق بين أبناء الشعب الايراني أينما کانوا، إذ أن الجالياي الايرانية في الخارج يٶکدون وبإصرار على وقوفهم الى جانب أخوتهم وأحبائهم في داخل إيران، خصوصا وإن الإيرانيون الاحرار يسعون دائما للتأکيد على الطابع السياسي لنضالهم ومواجهتهم للنظام، ولاسيما وإنه وبعد إنتهاء التظاهرة فقد تجمع المتظاهرون في ساحة شومان ببروكسل والقت الشخصيات السياسية من اوروبا وأمريكا للمتظاهرين كلماتهم اعلنوا فيها دعمهم للانتفاضة الايرانية والمقاومة الايرانية.

الايرانيون سواءا في داخل إيران أو في خارجها، يقفون کلهم على نفس المسافة من هذا النظام الدموي الذي أذاقهم ويذيقهم الامرين منذ 44 عاما، وهم لا يريدون أي صلح أو مساومة أو إتفاقات معينة مع هذا النظام، لأنهم يعلمون جيدا بأن هذا النظام مثل الکواسر التي لا يمكن تدجينها، ولذلك فقد صمموا على إسقاطه مهما کلف ذلك من تضحيات ودماء.

