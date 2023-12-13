في ظل الأحداث السائدة في العرا ق، يظهر بوضوح أن مفهوم المعارضة لا يزال يفتقد إلى تمثيل فعّال ، مما يجعلنا نتساءل عما إذا كا ن هناك فعلاً معارضة حقيقية في هذا البلد، أو أن ما يجري هو تجارة جديدة تعتمد شعارات المعارضة.

عند النظر إلى تجاربنا السابقة في مجال المعارضة، سواء قبل أحد اث عام 2003 أو خلال حركة تشرين في عام 2019، نجد أن "حركة تشرين" لا تزال تعاني انقسامات با لغة حول مدى المشاركة في الساحة السياسية. هذا يظهر من خلال وجو د نواب مستقلين وصولاً إلى 55 نائباً، وفي الوقت نفسه، هناك أحزاب أخرى تدعي دعمها لحركة تشرين، مثل "امتداد" و"إشراقة كانون". ومع ذلك، وقعت خلافات داخل "ا متداد" بشأن التعامل مع الأحزاب السياسية القائمة، ورفضت بعض الجماعات المشاركة في انتخاب الرئيس الجديد.

لا يمكن تجاهل التأثيرات الضخمة للمظاهرات المناهضة للنظام، التي وصلت إلى ذروتها في 2020، لكنها تراجعت بسبب جائحة كوفيد 19 والعنف الذي شهدته. يُزعم أن بعض الأحزاب شاركت في هذا العنف، مما زاد من التوترات وألقى بظلال على الحركة.

من الواضح أننا لم نشهد حتى الآ ن معارضة حقيقية في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين. الجماعات التي ادعت المعارضة لم تكن في ا لواقع معارضة حقيقية، وإنما كانت تتحد في "كره صدام حسين" والرغبة في السيطرة على المناصب والثر وات. وراء ذلك، كانت هناك أجندا ت دولية متعارضة، حيث كانت العلا قة بين أميركا وإيران مثالًا حياً على تلك الأجندات المتعارضة.

في هذا السياق، يتطلب بناء معار ضة قوية وفعّالة التزامًا بتحقيق التوازن بين المشاركة والمعارضة. يظهر وجود تحالفات سياسية وتلوين في المشهد السياسي، وهو أمر طبيعي في بناء قواعد الجمهورية . لكن يجب على السياسيين أن يتحلوا بالنزاهة ويسعوا إلى تمثيل مصالح الشعب بشكل فعّال.

تواجه التحالفات تحديات، وتأتي ذروتها في الصراعات بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى. تراجع زعيم التيار الصدري، مقتد ى الصدر، وسط تساؤلات حول دوافع انسحابه من الساحة السياسية. هذه التطورات تشير إلى تصاعد التو ترات، وربما يشهد الاستحقاق الا نتخابي مواجهات إضافية.

لتحقيق مستقبل أفضل للعراق، يجب أن يكون هناك تعاون حقيقي بين ا لأطراف المختلفة وتحقيق تمثيل شامل في المشهد السياسي. ينبغي أ ن يكون هناك التزام صارم ببناء د ولة تُحترم فيها حقوق الإنسان و تعتمد مبادئ العدالة والشفافية. يتطلب ذلك مشاركة فعّالة من المواطنين في العملية الديمقراطية، حتى يتم تمثيل مصالحهم وتحقيق تقدم دائم. العراق بإمكانياته الكبيرة يستحق أن يتجاوز التحديات ويبني مستقبلًا مستقرًا ومزدهرً ا بالتعاون المشترك.