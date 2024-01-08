"الواقع المعزز يبدو وكأنه مغامرة!"؛ هكذا يعبّر مستخدمو سناب شات بعد تجربة العدسات المستحدثة التي نقلت تجربة المستخدم إلى آفاق جديدة، يظنّ البعض أنها تتجاوز أغلب ما أنجزته المنصّات الأخرى.

ما هي تقنية الواقع المعزز في سناب شات؟

من أجل فهمٍ أفضل لحقيقة نجاح هذه التقنية المبتكرة، يجب أن نتعرف على بعض خصائصها المميزة، التي من أبرزها قدرة جميع المستخدمين على تصميم عدسات أو فلاتر ثلاثية الأبعاد خاصة بهم. وعند استعمال هذه الفلاتر والعدسات في قصص المستخدم، تظهر بطريقة أكثر واقعية من كل التجارب السابقة.

تحديات المستخدم مع تقنية الواقع المعزز

رغم أنَّ التقنية تبدو مغامرة ترفيهية في المقام الأول، فإنَّ خطوات صناعة الفلتر أو العدسة ليست بالسهولة المتخيلة، فالمستخدم يجب أن يرسل العدسة التي صممها إلى فريق المراجعة للتأكد من عدم مخالفتها لمعايير التطبيق.

بعد المراجعة سيحصل المستخدم على أكواد قابلة للمشاركة مع أصدقائه، تدوم لمدة 24 ساعة، ثم عليه المرور بخطوات المراجعة من جديد.

تطبيقات الواقع المعزز على سناب شات

يشير كثيرٌ من مستخدمي تقنية الواقع المعزز التي أطلقها سناب شات، إلى إنهم لا يبالون كثيرًا بالتعقيدات الإجرائية لصناعة العدسات والفلاتر، وذلك مقارنة بالمزايا المثيرة والمنتجات الجديدة داخل التطبيق.

فقد حصل المستخدمون الذي فعلوا خاصية الواقع المعزز على سناب شات على عديدٍ من الأدوات الحصرية مثل نظارات سناب شات، والعدسات المبتكرة، وأستوديو العدسة، وكاميرا سناب.

استخدامات تجارية لتطبيق الواقع المعزز على سناب شات

من أبرز صور نجاح تقنية الواقع المعزز على سناب شات، استخدام هذا التطوير اللافت في عملية الشراء والتسوق.

فالحمّى الجديدة التي يعيشها العالم حاليًا هي تجربة المنتجات افتراضيًا قبل شرائها من مواقع الإنترنت، وتعزز تطويرات سناب شات الأخيرة هذه الإمكانية، إذ يمكن للمشتري ارتداء الملابس، وانتعال الأحذية، وتأثيث المنزل افتراضيًا، مما يعني تجربة تسوق أفضل للبائع والمشتري على السواء.

ومع ذلك، فهذا ليس كلّ شيء، ففي جعبة الاستخدامات العملية لتقنية الواقع المعزز الكثير من المفاجآت السارة لمستخدمي تطبيق سناب شات، مثل إمكانية إقامة الأنشطة الترفيهية الحيّة كالحفلات الموسيقية في بيئة افتراضية وخيالية تمامًا.

تذكرة ذهبية للمستقبل

تشير إحصائيات عن مستخدمي عدسات سناب شات حول العالم، إلى أنَّ عددهم يتجاوز 200 مليون مستخدم، بمتوسط 6 مليار مقطع يوميًا.

وهذا مظهر يؤكد نجاح تقنية الواقع المعزز على برنامج سناب شات، وبخاصة أن مراجعات المستخدمين تفيد بأنّ التجربة التي حصلوا عليها مع العدسات الجديدة، كانت أكثر متعة من جميع الخبرات السابقة.

وربما لهذا النجاح المدوّي هرعت علامات تجارية عالمية إلى استخدام تقنيات سناب الإبداعية في التسويق لمنتجاتها، وتعدّى الأمر المنتجات ذات الصلة بالواقع الافتراضي مثل أدوات الماكياج والزينة والملابس، إلى صناعات أخرى مثل المواد الغذائية، والسفر والرحلات.

إن تقنية الواقع المعزز على برنامج سناب شات تبدو وكأنها تذكرة ذهبية إلى المستقبل لكل من يرغب في بناء علامة تجارية بطريقة غير تقليدية، أو التسويق لما يقدمه من محتوى بوسائل أكثر تفاعلية، أو حتى لهؤلاء الذين يرغبون – فقط – في خوض مغامرة جنونية لبضعة دقائق في اليوم.