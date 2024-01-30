جلست ياسمين صامتة لا تنبس ببنت شفة، وقد تحلق حولها ثلة من الشباب المشرئب لريّ نزواته من غدير جمالها وأنوثتها الدافق، يمطرونها بالنظر الشهوان، ويغثونها بفُحش اللسان، وبذاءُ المنطق، تلك الجموع التي تترى إليها كل صباح، ممنية نفسها بأن يحالفها التوفيق لنيل بغيتها التي سعت من أجل تحقيقها شهوراً خلت، فتقر العيون، وتهدأ الجوانح، ترى متى تدرِك هذه الحسناء التي استحوذت على الألباب، وملكت القلوب، شفقة فترتفع حجب أسماعها، وينكشف غطاء قلبها، فتُنفِح جُلاسها بوجهها المتهلل، وتُكرم عوادها بجزيل الصلات، التي يصغر بجانبها صادق الحمد، وعاطر الثناء، متى يفتر البشر على الشفاه، وتجرى التهانئ على الألسنة، لهتك عزة قعساء، أوصدت الأبواب أمام نواطير الشباب، ولم ترحم حمم شهوته التي تلهب جسده المسعور، تلك الحمم التي لا تسمعها آذان، أو ترصدها أجهزة، حتى متى تسدل هذه المهفهفة الدعجاء الستور في وجوه الراغبين؟ حتى متى تبقى صامدة أمام عرك الشدائد، وبريق المال؟ لقد ألفت ياسمين بائعة الشاي البارعة الشكل، اللطيفة التكوين، المطالب الفجة، والأصوات الناشزة، التي تبتغي أمراً كؤود المطلب، وعر المرتقى، لأنها من قبيلة النساء اللائي لا يدركنه عار، أو تلحقهن خزية.

كانت ياسمين أنموذجاً في الصون والعفاف، وعلى النقيض من بعض رصيفاتها من بائعات الشاي، احترفت تلك المهنة، التي تعد في الغالب غطاء في "أرض النيلين" لأقدم حرفة عرفها التاريخ، حرفة البغاء، بعد أن ضاقت بها السبل، وانتهت الآمال، بموت والدها الماركسي القديم، والدها القسيم الوسيم، الذي لم يترك لها حرضاً ولا برضا، هي وإخوتها الصغار سوى وضاءة الحسن، وجمال المُحيا، لقد كان والدها الذى ينحدر من عائلة سنية الحسب، عريضة الجاه، قبل أن تصيبها شآبيب من الدواهي المواحق، يعمل فى الهيئة العامة للبريد والبرق، وتدرج في السلك الوظيفي، حتى اعتلى سقف الوظائف في تلك المؤسسة العريقة، التي أذلتها الطائفية، وامتهنت كرامتها الإنقاذ، التي جادت عليه بإحالته للصالح العام، فتلقى والدها الأمر بأريحية، وسلّم عُهدتهُ في وداعة، وأقبل على الحُميّا يهش لكأسها، ويرتضع أفاويقه، وقد استكان للعبرة، وأخلد للشجون، حتى أمسى مُتخلّعاً في الشراب، يقضى جُلّ وقته مُناغياً للكؤوس، مُفاغماً للأكواب، صار الزين جذوة الفكر المضطرم، قيثارة المرح، وإله الدعابة، في الزمن الجميل شاحب الوجه، كئيب المحيا، فقد فدحته صروف الدهر، التي تذهب من كل شيء بشاشته، وجردته من وظيفته التي يقتات منها هو وعائلته، التي تهالكت على جمع شتاتها فيما بعد ابنته ياسمين، دون أدنى مسوغ لذلك سوى أنه كان في شرخ شبابه، ومعية نشاطه، يشايع أهل اليسار، عبّاد اللذة، ورواد المنكر، وخصوم الإسلاميين الألداء.

ظلّ الزين صريعاً للكأس، وذهب به الشراب كل مذهب، وبدّد الملاليم التي يتقاضها من معاشه في تحصيلها، كان لا يأبه للوضع المزري الذي انتاب أسرته، بعد أن سامته الإنقاذ بخسف، بل مناط آماله، وغاية أمانيه العجاف، ألا ينفصم حبل الود بينه وبين معبودته المُدام، الصهباء التي لا يضاهيها أحد عنده في شرف الجوهر، وحسن الرونق، وشدة الطلاوة، وبعد أن تنقضى ملاليمه في وصال عشيقته، التي خلبت لُبّه، وسلبت فؤاده، يتهيأ للضرب، ويتحفز للعراك، ضد زوجته الحسناء أسمهان، التي كانت توبخه على كل خطأ، وتحاسبه على كل جريرة، زوجته التي تركها للعمل الدائب، والعناء المرهق، زوجته التي لا تهدأ حركتها، ولا تجف دمعتها، ولا تسكن عبرتها، زوجته التي عاشت معه مدة تربو على عقدين من الزمان، لم توغر فيها صدره، أو تفشي سره، أو تذيع غفلاته، ها هو الآن يجازيها عن دماثة خُلقها، وطيب عُشرتها، بالضرب والتنكيل، لأنها تمنعه من بيع ما تبقى من أثاث البيت، وبعد أن يظفر بما يرومه، يحث الخطى إلى محبوبته السُّلاف، تاركاً خلفه زوجته المكلومة، محطمة العظم، مهشمة الخاطر، يهرع إلى ابنة الْحانِ والكرم، التي ظميء إلى لقائها، تاركاً بيته يمور بالجوى، ويستعر بالعذاب، ويظل لائذاً ببيوت الراح، عائذاً بحصنها، الذي نصب فيه الشيطان رايته، من العودة إلى معقل الذل، وموطن الهوان، ففي تلك المواخير، لا يعكر أحد صفوه، أو يوخزه بسنا الوعظ، وإثل الإرشاد، هنا خمر لا تخلق ديباجتها، أو يخبو بريقها، مكث الزين في مواخير الفساد، يضاجع رذائل البغاء، وربات الخمر، نظير أن يبقى بين الكؤوس والأقداح، حتى ذوت نُضرته، ودقّ عظمه، وانهار جُرف جماله، وبات جيفة مسجية على قارعة الطريق، تنتظر أن تعتلقها أوهاق المنيَّة، ويحلّ بها أصدق المواعيد، ظلّت ياسمين ووالدتها يعودان الزين في أحد المستشفيات المتهالكة، حتى فاضت روحه، وطوته الغبراء، بكته والدة ياسمين بكاءً مُراً، يمزق نياط القلوب، ويذيب شغاف الأفئدة، وبدا على مُحيا ياسمين الآسر، آثار الأسى، ولوعة الحرمان، لقد قرعهم الدهر بنوائبه، ووطأهم بأظلافه، وأطفأ المصباح الذي كانوا يرتجون أن يعود إلى سابق عهده، يدفع عنهم بيد، ويناضل عنهم بسهم، ولكنه مضى وتركهم في صحراء لا تطمئن فيها نفس، ولا تقرّ بها قدم، وقوافل الطامعين من حولهم لا تحصيها عين، ولا يحصرها بنان، كانت ياسمين ووالدتها كثيراً ما باتتا على الطوى، حتى يجد إخوتها الصغار ما يكفيهم من طعام، حتى احترفت ياسمين تلك الحرفة، التي قادتها في نهاية المطاف بعد صراع طويل مع سباع المدن، وضواري الأنظمة، إلى شقة فاخرة في أحد الأماكن الراقية، في عاصمتنا الدميمة، بعد أن خلع عليها زوجها المتصابي شعاراً يمجه بني علمان في شمال الوادي، كان ترتيبها الرابع، ولكنها كانت الأولى في الحسن والجمال الساحر عنده.