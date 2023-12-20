في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شنّت حماس حربًا على إسرائيل. وهي حرب كانت هذه المنظمة الإرهابية قد أعدت لها العدة جيدًا على مدار سنين طويلة.

لا شك أنه كان يومًا أسود في تاريخ دولة إسرائيل والشعب اليهودي، حيث تم ذبح وإحراق واغتصاب حوالى 1300 رجل وامرأة وشيخ وفتى وفتاة وطفل ورضيع، بينما تم اختطاف 240 من الإسرائيليين (يهودًا ومسلمين) والرعايا الأجانب إلى قطاع غزة، والذين لا يزال حوالى 130 منهم رهائن في ظروف لا تطاق من قبل حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية.

على عكس أعدائنا، ليست لدينا نية لإخفاء الحقيقة، أو الكذب على أنفسنا وعلى العالم، أو التظاهر او التبجح بالذات بما يضلل الناس. أعداؤنا يغذونكم، مواطني ومواطنات في أنحاء العالم العربي، بالأكاذيب والأخبار الكاذبة مرارًا وتكرارًا، إذ يزعمون بأن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية، وتستهدف الأبرياء عشوائيًا، بل ويزعمون بأنه لا توجد ولم تكن هناك أنفاق للأغراض العسكرية تحت المستشفيات والمدارس والمباني المدنية، ويزعمون بأنه نحن الذين قتلنا المشاركين في المهرجان الموسيقي الذي أقيم بالقرب من حدودنا مع غزة.

الشيء المحزن هو أن الكثير منكم يميل إلى تصديق هذه الأكاذيب. بل وما يؤسفنا أكثر من ذلك هو أنه حتى لو أخذنا كل واحد منكم ليرى بأم عينيه ما فعلته حماس في غزة، لظل الكثيرون منكم يعتقدون أن "العدو الصهيوني" يكذب. أنا أقترح عليكم الاستيقاظ ورؤية الواقع كما هو.

ودعونا نكون صادقين ونتحدث بصراحة.

الحرب ضد حماس فُرضت على إسرائيل في أعقاب المجزرة الوحشية التي ارتكِبت بحق مواطنينا، ولم تكن خيارنا.

فعلاً، الحرب أمر قاسٍ، منذ أن بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته ضد حماس جوًا وبحرًا وبرًا، قُتل وجُرح أيضًا سكان فلسطينيون غير متورطين.

للأسف الشديد، لا يمكن تجنّب ذلك، ومن المحتمل أن يتعرّض مدنيون أيضٍا خلال المراحل اللاحقة من الحرب للإصابة.

ومع ذلك، قامت إسرائيل ولا تزال تقوم بكل ما في وسعها في سبيل تجنب إصابةالأبرياء.

وعلى عكس حماس التي أمضت سنين طويلة في بناء الأنفاق بدلاً من الملاجئ لمواطنيها، بل وألقت مسؤولية مصير المدنيين الغزيين على عاتق الأمم المتحدة (موسى أبو مرزوق، 31 أكتوبر 2023)، ونحن عملنا بدون كلل على السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال وعملنا على إخلاء المستشفيات والمباني السكنية، وأنشأنا مناطق آمنة لمئات الآلاف من النازحين من شمال قطاع غزةفي جنوبه.

لقد سمحنا بدخول آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن توفير المأوى والمياه النظيفة واللوازم الأساسية.

لقد وقع سكان قطاع غزة البؤساء على مدى العقدين الماضيين ضحايا لمنظمة إرهابية دموية ووحشية. إذ لم يوفر قادة حماس أي وسيلة لإخضاع سكان غزة لإرادتهم وبدلاً من جعل القطاع لؤلؤة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، هم جعلوه المكان المزدحم والفقير والبائس الذي هو عليه اليوم.

لقد وصلت مئات الملايين من الدولارات إلى غزة ولكن ليس إلى السكان الذين يحتاجون إليها، بل استثمروا في صناعة الإرهاب والموت: في تعبيد مئات الكيلومترات من الأنفاق المبطنة، وتمويل المصانع المنتجة للصواريخ والعبوات الناسفة، ودفع رواتب رجال تم تحريضهم والذين تدربوا من الصباح حتى الليل على قتل اليهود في أسرّتهم واختطاف الأطفال من مهادهم.

نعم، ستكون هذه الحرب طويلة ووحشية ومؤلمة. وإسرائيل ستنتصر فيها. ليس لدينا خيار آخر ولن نساوم على سلامة مواطنينا، سنقاتل بشجاعة وقوة ضد جميع أعدائنا وقد أخطأ أولئك الذين اعتقدوا أننا خائفون، وأخطأ أولئك الذين زعموا أننا دولة أوهن من بيت العنكبوت. إن خير أبنائنا وبناتنا مستعدون هذه الأيام للتضحية بأرواحهم من أجل أمن دولتهم انطلاقًا من الوحدة الكاملة والتكافل.

*وماذا عن اليوم التالي بعد الانتصار على حماس؟

أولا وقبل كل شيء، من المهم خلق عالم أفضل لأطفالنا وللأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة إنهم يستحقون أن يعيشوا حياةً كريمة وحرية، دون رعب وخوف من ديكتاتورية قاسية ومتعطشة للدماء.

نحن ملتزمون ليس بتحرير مواطني إسرائيل من الخوف ومن الإرهاب فحسب، بل بضمان أن مليونيْ فلسطيني في غزة سيتطلعون إلى المستقبل بأمل كبير.

ثانيًا، جنبًا إلى جنب مع القوات المدنية والمعتدلة في الساحة الفلسطينية، وأهل غزة، ومع شركائنا في المجتمع الدولي وبين بلدان المنطقة، سننظر في كيفية إعادة إعمار القطاع وإعادة بنائه. من أجل خلق واقع جديد في القطاع،ستكون هناك حاجة إلى مزيج من القوات الإقليمية والدولية.

ثالثا، أود أن أوضح أنه إلى جانب الرغبة في ضمان أمن مواطنينا، وهو ما لن نتنازل عنه بعد الآن، ليس لإسرائيل مصلحة في السيطرة على الشؤون المدنيةلقطاع غزة، وسيتطلب ذلك هيئة حكم فلسطينية معتدلة تتمتع بدعم شعبي وشرعية واسعة النطاق، ليس لنا أن نحدد من سيكون هذا العامل.

وتدرك إسرائيل رغبة المجتمع الدولي ودول المنطقة في دمج السلطة الفلسطينية في اليوم التالي بعد حماس، إننا نوضح أن الأمر سيتطلب إصلاحًا جوهريًا للسلطةالفلسطينية، والذي سيركز على الاعتراف بواجبها في تربية الجيل الشاب، في كل من غزة ورام الله وجنين وأريحا، على قيم الاعتدال والتسامح، دون التحريض على العنف ضد إسرائيل.

في شكلها الحالي، تجد السلطة الصعوبة على القيام بذلك، وسيتطلب ذلك جهدًا ومساعدة كبيرين من المجتمع الدولي وكذلك من دول المنطقة ونحن مستعدون لهذا الجهد.

وأخيرًا، بشأن قضية إيران وحزب الله ومحور الشر بقيادتهم، سأوضح أنه على الرغم من أن إسرائيل تركز في الحرب للقضاء على حماس، وننصح حزب الله وسيده الإيراني بألا يخطئا، نحن أيضًا نتحلى بالصبر، ونعرف انتظار الظروف المؤاتية هذا هو وعدي الصادق، نيابة عن شعب وحكومة إسرائيل.