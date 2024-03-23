بعد يوم من المهزلة الانتخابية التي قام بها النظام الإيراني، قال رئيس لجنة الأمن السابق في المجلس (البرلمان)، حشمت الله فلاحت بيشه، إنَّ "نتيجة الانتخابات فاشلة وليست انتصاراً".

في 4 آذار (مارس)، أشارت صحيفة "فرهيختيغان" التي تديرها الدولة إلى ثلاث نقاط حول فشل الانتخابات:

– أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تاريخ ما يسمى الجمهورية الإسلامية تشير إلى أزمة الشرعية.

– يعيش المجتمع في أسوأ أوضاعه السياسية والاقتصادية والثقافية.

- قضايا انتفاضتي 2019 و2022 لم يتم حلها سياسياً على الإطلاق.

النقاط الثلاث التي تم تسليط الضوء عليها هي نفس القضايا التي ركز عليها المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي في الأشهر الأخيرة، وأكد عليها مراراً وتكراراً قبل شهرين فقط من الانتخابات.

وأضاف فلاحت بيشه: "على مدار تاريخ الثورة، لم يتم استخدام كل القدرات التنفيذية والسياسية إلى هذا الحد. ومن المناشدات والطلبات إلى التهديدات، تم استخدام وسائل الإعلام الوطنية لحث الناس على المشاركة في صناديق الاقتراع".

وفي 28 شباط (فبراير)، قال خامنئي: "إذا أجريت الانتخابات بشكل ضعيف، فسيعاني النظام بأكمله، وسيتأثر الجميع. إذا تمكنا من أن نظهر للعالم أن الأمة حاضرة في الساحات المهمة والحاسمة في البلاد، فسننقذ النظام ونتقدمه".

مصطلح "إنقاذ النظام" يعني منع الموجة التالية من الاحتجاجات والانتفاضات. وذلك لأنَّ المعنيين بالنظام ظلوا يحذرون ويخشون منه بشكل مستمر.

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في الأول من كانون الثاني (يناير)، نقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية عن أحد خبراء النظام قوله فيما يلي بشأن المنافسات بين فصائل النظام المختلفة: "نحن في نفس القارب والناس لا يثقون في النظام بأكمله، ونحن جزء منه. بالنسبة للأشخاص الساخطين والمنتقدين في الشوارع، لا يوجد فرق بيننا وبينكم. بالنسبة لهم نحن جميعا مذنبون دون استثناء".

وفي مقابلة مع موقع ديدار الإخباري الحكومي، يوم 24 كانون الثاني (يناير)، قال الصحفي أحمد زيد آبادي: "إذا لم يتغير هذا الوضع، فإن النظام يواجه وضعاً خطيراً للغاية، وأجراس الإنذار تدق منذ فترة طويلة". وفي البرنامج نفسه، أصدر خبير حكومي آخر تحذيراً قائلاً: "لم يعد المجتمع يحتمل ذلك. ولن يتراجع المجتمع بفرض الإكراه والتهديد والسجن والإعدام".

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وكانت هذه الانتخابات، التي واجهت معارضة هائلة من الشعب الإيراني، بمثابة رفض مدوي لشرعية النظام الحاكم في إيران. إن الشعب الإيراني الحازم لا يُظهر تصميمه فحسب، بل يُظهر أيضًا انتفاضته، التي تُسمع الآن خطواتها، مما يبشر بسقوط الفاشية الدينية.

وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في إشارة إلى تصميم وإرادة الشعب الإيراني في مقاطعة انتخابات النظام، "لا شك أن خامنئي ونظام ولاية الفقيه سوف يخرج من هذه المسرحية أضعف وأكثر هشاشة من أي وقت مضى، الأمر الذي سيعجل بالإطاحة بهم. إن الرفض الحاسم للشعب الإيراني يدل على الانتفاضات المزدهرة، التي ترددت أصداءها بالفعل في جميع أنحاء البلاد، مما يبشر بالسقوط الوشيك للنظام الديني".