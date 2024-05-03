تغير مفاجئ في الخريطة السياسية للمشهد المتأزم في قطاع غزة، طرأ خلال الأيام الأخيرة، عندما خرج خليل الحية، القيادي في حركة حماس، بتصريحات أكد فيها استعداد الحركة لإلقاء السلاح والاتجاه للعمل السياسي، شريطة أن يتم الإعلان عن قيام دولة فلسطين، ولكن تكمن الأزمة في أن إسرائيل لن تقبل بقيام الدولة الفلسطينية تحت أي ظرف، باعتبار أن ذلك يضر أمنها القومي، وعلى الجانب الآخر، لن تقبل باقي فصائل المقاومة بإلقاء سلاحها.

وتعكس هذه التصريحات الصادرة عن أحد قادة حماس وجود اختلاف داخل الحركة، فبعد التضحيات التى قدمها ويقدمها الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة يقتضي الأمر أن يكون هناك إجماع على التصريحات التى تصدر، بالإضافة إلى أن قادة إسرائيل لن يقبلوا بقيام الدولة الفلسطينية لأن الحقيقة الواضحة والثابتة لكل قادة إسرائيل، أن قيام دولة فلسطينية غير وارد فى حساباتهم، وهى فكرة مستبعدة لديهم، وهذا الأمر مرتبط برد الفعل الدولي والإقليمي.

ويمكن وصف التصريحات بأنها من باب الدبلوماسية السياسية لحركة حماس، لأن قناعة المقاومة حتى لو بنيت دولة فلسطينية، فلا بدَّ أن يكون لها جيش أو شرطة تحميها، حتى لا تصبح فريسة سهلة، بالإضافة إلى أن قيادات المقاومة مثل الجهاد الإسلامى وغيرها من الحركات الأخرى، ترفض هذا الطرح وترى أن الدولة الفلسطينية لا بدَّ أن يكون لها سلاح تدافع به عن نفسها، خصوصًا أنَّ دولة الاحتلال لا تحترم تعهداتها، والدليل على ذلك مسلسل العدوان الإسرائيلي المستمر، دون احترام أي اتفاقيات أو عهود، وخير مثال اتفاقية أوسلو التى وقعها الرئيس الراحل ياسر عرفات.

والأمر فى مجمله يأتي في إطار خطاب سياسي يمكن البناء عليه فى حالة تنسيق المواقف، وهو خطاب سياسي مرتبط برفح والخط التصعيدي لإسرائيل فى قطاع غزة، ويعد مقترح نزع السلاح بمثابة تحول كبير من جانب حماس، التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى إلى تدمير إسرائيل، لكن إسرائيل التي تعهدت بالقضاء على حماس في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، من غير المرجح أن تفكر في مثل هذا السيناريو.

وتعارض القيادة الإسرائيلية الحالية بشدة إنشاء دولة فلسطينية، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لقيام دولة فلسطينية، بالرغم من دعواتها المستمرة إلى حل الدولتين، ولم تصدر حماس بيانًا رسميًا يحدد التنازلات التي روج لها مسؤولوها، وليس من الواضح ما إذا كانت التصريحات التي أدلوا بها في الخارج تعكس تفكير الجناح العسكري على الأرض. لقد فشلت إسرائيل حتى الآن في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس من قطاع غزة، مع عدم أسر أو قتل أي من كبار قادة الحركة، لكنها قلصت بشكل كبير قدراتها العسكرية وقدرتها على الحكم هناك مع خروج حملة القصف من القطاع.

ومن قراءة المشهد، وما أدلت به حماس عبر أحد قيادتها يثير التساؤلات حول أسباب لجوء حماس لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) غير المدروس والذي دفع ثمنه الآلاف من الشهداء الجرحى، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع بشكل شبه كامل، بالرغم من علم الحركة جيدًا أنَّ إسرائيل لن تصمت أمام هذا الهجوم، وهو بالفعل ما استغلته دولة الاحتلال لإغلاق ملف القضية الفلسطينية بتدمير قطاع غزة بشكل كامل، وتهجير سكان القطاع إلى سيناء، وهو المخطط الذي تصدت له مصر، ورفضته العديد من الدول.

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وإذا كانت حماس تناور بكارت إلقاء السلاح، للحفاظ على حكمها بقطاع غزة، فهذا يعني أنها أقحمت أصحاب الأرض في حروب متتالية دون جدوى، وفي الحرب الجارية على القطاع، انفردت حماس بالقرار الخاص بهذه العملية، وهو ما أربك حسابات الفصائل الفلسطينية التي لم تتوقع أن تمتد الحرب الإسرائيلية لستة أشهر، ولا تزال مستمرة في كافة مناطق القطاع، وهو الأمر الذي وضع قيادة حماس السياسية في حرج كبير، لعدم قدراتها على اجبار الجانب الإسرائيلي بوقف الحرب على غزة، رغم امتلاكها أقوى ورقة في المعادلة وهي ورقة الأسرى الإسرائيليين، بسبب تمسك حكومة بنيامين نتنياهو باستمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات سواء الجنوبية مع غزة أو الشمالية مع لبنان، ومحاولة التصدي لهجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر.

وأحدث تفرد حماس بقرار التحرك العسكري، بعيدًا عن الفصائل الفلسطينية الأخرى، وتمسكها بشروطها في العملية التفاوضية، نوعًا من الغضب بين صفوف باقي الفصائل، التي كانت ترى ضرورة أن يكون هذا القرار بالتشاور وليس بشكل فردي من قيادة القسام، وهو ما كان سببًا في التوتر بين فتح وحماس، وكذلك حالة الغضب المكبوت داخل قيادة الجهاد الإسلامي التي استنزفت قدراتها العسكرية بشكل كبير في حرب أيار (مايو) 2023، وكذلك الحرب الأخيرة المستمرة حتى اللحظة.

وفقدت حماس السيطرة بشكل كبير على زمام الأمور في قطاع غزة، وبات ذلك واضحاً في محدودية العمليات التي ينفذها مقاتلو القسام، وكذلك ندرة الصواريخ التي تطلق على المستوطنات الإسرائيلية، مع دفع فاتورة باهظة تتمثل في دماء المدنيين حيث استشهد أكثر من 32 ألف شخص وأصيب 74 ألفاً آخرين، في واحدة من أطول الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال العقود الماضية ضد فصائل مسلحة.

وتحاول حماس بشكل جدي التعاطي بإيجابية مع المفاوضات التي تجري في الوقت الحالي، لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع بعد تدميره بشكل كامل وغموض المستقبل السياسي للحركة، التي ترفض تهميشها في أي عملية سياسية مستقبلية حول القضية الفلسطينية.

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ويواجه قطاع غزة مستقبلاً مجهولاً حاليًا، في ظل مخططات غربية تسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو ما ترفضه الدول العربية وفي مقدمتها مصر، التي حذرت من أي خطوات تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، فضلاً عن حالة الرفض التام لأيّ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ، ويحتاج الجانب الفلسطيني إلى توحيد صفوفه في أقرب وقت ممكن، ووقف الحروب الإعلامية والكلامية والاتفاق على رؤية وطنية فلسطينية مشتركة، للخروج من المأزق الحالي والتصدي لأي محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وإجهاض حل الدولتين.

وأساءت حماس التقدير وفشلت في تحقيق أي أهداف، وراهنت الحركة على قضيتين مختلفتين كجزء من إستراتيجيتها عندما توقعت أن تقوم المنظمات الإقليمية الأخرى المدعومة من إيران مثل حزب الله، بدور أكبر في الحرب، وكذلك الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي، ولم تكن حماس تتوقع بالضرورة أن تنتصر على الأرض بمفردها بسبب التفاوت الواضح في موازين القوى، بالرغم من التحسينات واللوجستيات، بين قدراتها العسكرية وقدرات الجيش الإسرائيلي.

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مع ذلك، فقد كانت تتوقع أن يجر حزب الله وإيران إسرائيل إلى حرب شاملة، وبالتالي التلاعب بإسرائيل لتقسيم قواتها واهتمامها على ثلاث جبهات رئيسية، في حين يتم تفجيرها أيضًا من قبل الميليشيات الصغيرة والوكلاء في العراق، وسوريا واليمن. وتكبدت حماس خسائر أكبر بكثير مما توقعت، واستمرت الحرب لصالح إسرائيل عسكريًا دون انحراف كبير عن أي قوى أخرى، وتمكن الإسرائيليون من تعطيل هجمات مماثلة خططت لها خلايا مختلفة في الضفة الغربية.

المقترح الذي قدمه القيادي البارز في حماس، يكسر روتين المواقف السائدة من جانبها، إذ أن إعلان استعداد الحركة لإلقاء السلاح، مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، يثير تساؤلات عن التغيير الذي طرأ، وأبعاده وطبيعة التعاطي الذي ستبديه الأطراف، بينما تستعد إسرائيل لإطلاق عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لاستكمال حملتها التي تقول إنها تهدف إلى القضاء على حماس. ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي، كما لم تصدر تعليقات من السلطة الفلسطينية والأطراف التي تنشط على خط الوساطة، من أجل إيقاف الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 200 يوم.

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ولم يتضح حتى الآن موقف إيران من المقترح الذي قدمه القيادي الحمساوي، فمن الممكن أن تسعى إيران لإفساد المقترح، لإنهاك القوة العسكرية لإسرائيل، أو استغلاله بخلق بؤرة صراع جديدة في العراق أو اليمن أو سوريا لمواجهة إسرائيل، حال سقوط حماس في غزة.

ما يحدث في غزة غير مسبوق، ويدفع ثمنه الأبرياء، ويعكس التخبط في قرارات حماس، التي تغرد بمفردها خارج السرب، في محاولة للانفراد بالسلطة، وهو ما يعكس حجم الخلافات بين حركات المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ما يحدث الآن هو نتاج لعدم الاتحاد لمواجهة العدو الإسرائيلي، الذي استغل الصراع الداخلي للمقاومة، لمحاولة شق الصف، وتفتيت المقاومة، حتى لا تمثل قوة تهدد أمن إسرائيل.