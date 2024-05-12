إن الموجات القوية المتزامنة من التكامل الأوروبي والتفضيلات المناهضة للهجرة التي تجتاح أوروبا، والتي تستفيد من الخطابات الشعبوية، تعكس مخاوف المواطنين الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية، والمخاوف الثقافية الكامنة، والشكوك واسعة النطاق تجاه المؤسسات الدولية، والإحباط من الأزمات المالية والسياسية العالمية. توفر الأبحاث الانتخابية وأبحاث الرأي العام المتوفرة روايات مجزأة ومتضاربة حول الأصول النفسية لهذه التفضيلات المناهضة. نحاول تحديد إطار نظري شامل جديد يركز على رد الفعل كتوجه سياسي، وتقديم اختبار تجريبي للنظرية المقترحة باستخدام بيانات من المسح الاجتماعي الأوروبي. إن تفسير رد الفعل السياسي كمحرك للتفضيلات السياسية يمكن أن يدفع البحث إلى الأمام حول التحديات التي تواجه التمثيل الديمقراطي، وخاصة فك الارتباط السياسي، والاحتجاجات العنيفة، والتصويت الشعبوي، والأحزاب المناهضة للمؤسسة في سياق الأزمات المالية والسياسية.

يمكن مقارنة حجم المواقف التي يتخذها الرجال والنساء المختلفون تجاه التغيير الاجتماعي بالطيف الشمسي. وعلى الطرف المقابل يقف التطرف ورد الفعل الذي لا هوادة فيه.

تهدف هذه المقالة إلى التعبير نظرياً عن الخصائص النفسية للرجعية باعتبارها توجهاً سياسياً جماعياً في سياق الأزمة المالية وصعود السياسات الحزبية الشعبوية، وتقديم اختبار تجريبي للرجعية كمحرك رئيسي للمقاومة المتزامنة. تفضيلات التكامل في الاتحاد الأوروبي والهجرة. يُشار إلى الرجعية على أنها النظير الأيديولوجي للتطرف والتقدمية. في شكله المعاصر، يستخدم الباحثون هذا المصطلح بشكل متزايد لوصف خطاب الأحزاب الشعبوية اليمينية والنظرة السياسية لمؤيديها في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

إن الإشارات إلى "العقل الرجعي"، و"المزاج الرجعي"، و"القلب الرجعي"، و"المد الرجعي"، و"الناخب الرجعي"، و"الأحزاب الشعبوية الرجعية والمعادية للأجانب" تعترف بالروابط المفاهيمية بين الرجعية وكراهية الأجانب، والمطالب المناهضة للهجرة، العنصرية، والتشكك المناهض للخبراء، والمشاعر المناهضة للمؤسسة، والمواقف المناهضة للاتحاد الأوروبي، لكنها تترك خصائصها النفسية غير مستكشفة إلى حد كبير.

عرّف الأكاديمي والسياسي اليوناني كونستانتينوس ديمرتزيس (Konstantinos Demertzis) الرجعية بأنها "مفهوم جماعي يصف توجهاً سياسياً معقداً، يجمع بين العاطفة الاستيائية والرغبة القوية في العودة إلى الماضي". يعتمد التوجه الرجعي على قيم المحافظة والنفور مما هو جديد. إن طابعها العاطفي هو المشاعر المعقدة للاستياء، ومزج الغضب والخوف والأمل والحنين والخيانة والشعور بالظلم المتصور. إن الأدلة على الرجعية يمكن تتبعها تجريبياً في المشاركة والدعم الخامل للأعمال السياسية غير القانونية والعنيفة، والتي يحركها شعور متزايد بالركود الاقتصادي، والقلق الناجم عن الأزمة المالية، والمخاوف الاقتصادية والثقافية لدى العديد من المواطنين.

يعتمد تطبيق مفهوم الرجعية كمحرك للتفضيلات المجمعة المناهضة للهجرة ومعاداة الاتحاد الأوروبي على الأبحاث الموجودة التي تظهر أنهم يتشاركون في الخصائص النفسية العاطفية والتحفيزية، والذي يدعو إلى الفرضية القائلة بأن هذه التفضيلات يمكن أن تنبع من توجه مشترك. يتم تفسير التفضيلات المناهضة للاتحاد الأوروبي من خلال المواقف العاطفية تجاه الاتحاد الأوروبي التي تتغذى من قضايا الثقافة والهوية، والميول الاستبدادية، ومعارضة العالمية، والانفتاح.

وبما أن الاتحاد الأوروبي يتطلب المزيد من التخلي عن السيادة الوطنية، فإنه يثير اعتبارات الهوية الوطنية والهجرة. وفي المقابل، ترتبط التفضيلات المناهضة للهجرة بالمشاعر تجاه المجموعات الخارجية (التي تشكل أيضاً العلاقات بين المجموعات) وتعتمد على الضعف الاجتماعي والاقتصادي، مثل المهاجرين. انخفاض مستوى التعليم، وضعف الوضع في سوق العمل، والحرمان الاقتصادي. وبما أن العديد من الأحزاب اليمينية تصور الهجرة على أنها الخطر المركزي على الدولة القومية، فإن التفضيلات المناهضة للهجرة تُستخدم لتفسير التصويت اليميني.

ترتبط التفضيلات المناهضة للهجرة أيضًا بقيم الحفاظ على البيئة، واعتبارات هوية الاتحاد الأوروبي، والمواقف المناهضة للاتحاد الأوروبي. العديد من أولئك الذين يرون تهديداً من المهاجرين لهويتهم الوطنية يكرهون المهاجرين ولا يرون أي فوائد في التعاون الدولي حتى في شكل عضوية الاتحاد الأوروبي.

تقدم هذه النماذج رؤى قيمة لفهم التفضيلات المناهضة للاتحاد الأوروبي والهجرة، لكنها تفشل في مراعاة جوهرها المشترك: رد الفعل والاستياء تجاه الحاضر والدافع لتغييره إلى الوراء - وبعبارة أخرى، الدوافع العاطفية والتحفيزية للتوجه الرجعي. نقترح أن تحليل هذه التفضيلات تحت العدسة المفاهيمية لرد الفعل عندما تحدث معاً، بدلاً من اعتبارها ظواهر مستقلة، سيسمح بفهم أوضح لدوافعها النفسية المعقدة. تدمج الرجعية تحت مفهوم عنقودي واحد المقاربات المجزأة الحالية التي تدرس فقط بعض أجزائها، مما يؤدي إلى تجزئة هذا التوجه السياسي المعقد. وعلى هذا النحو، فإنه يمكن أن يوفر رؤى قيمة نحو فهم التحديات المعاصرة للتمثيل الديمقراطي.

في البيئة الشعبوية المتصاعدة الحالية في أوروبا، أصبحت الرجعية آخذة في الارتفاع. إن تجميع التفضيلات المناهضة للهجرة والمناهضة للاتحاد الأوروبي أمر متكرر في الخطاب السياسي للأحزاب السياسية الرئيسية والجديدة، بهدف تعزيز الشعور بالسيادة الوطنية. إن الوقت غير المحدد الذي كان فيه كل شيء أفضل، عندما ازدهرت الأمة باستخدام سلطاتها الخاصة وكانت تبدو مستقلة، يتم تصويره بشكل مثالي من خلال شعار ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في الولايات المتحدة أو هتاف حزب استقلال المملكة المتحدة "لاستعادة السيطرة" في المملكة المتحدة. في مثل هذه الروايات الشعبوية، يؤثر التنوع العرقي الثقافي، والاستيعاب الثقافي، والعولمة على سيادة الوطن بطرق تدمج المخاوف الثقافية والاقتصادية والسياسية. ولكي نكون واضحين، فإن هذه التفضيلات المضادة يمكن أن تحدث بشكل منفصل، وهنا لا يوجد افتراض بأنها تعتمد بالضرورة على توجهات رجعية. إن فرضيتنا هي أنه عندما تحدث معاً، فمن المحتمل أن تكون دليلاً على رد الفعل.

نحن نختبر هذه النظرية باستخدام بيانات من المسح الاجتماعي الأوروبي، والتي تم استخدامها على نطاق واسع لدراسة التفضيلات المناهضة للاتحاد الأوروبي. لقد وجدنا أن مكونات ما نطلق عليه "التوجه الرجعي" تتنبأ بتفضيلات مناهضة للاتحاد الأوروبي ومعادية للهجرة بين الناخبين في أوروبا، وتؤدي أداءً جيداً بشكل خاص بعد الأزمات المالية. مساهمتنا ذات شقين: نحن نوضح إطاراً نظرياً جديداً وشاملاً يركز على رد الفعل كتوجه سياسي، ونثبت تجريبياً أن رد الفعل يقع في قلب التفضيلات المعاصرة المناهضة للاتحاد الأوروبي والهجرة، بالاعتماد على مزيج من المشاعر العاطفية والعاطفية. الخصائص النفسية التحفيزية.

الرجعية: فصل رد الفعل عن المذاهب الأخرى

يوفر تعريف المفاهيم جنباً إلى جنب مع المصطلحات المجاورة وضوحاً، وهو أمر ضروري لتطوير النظرية وكذلك البحث التجريبي. نناقش هنا بإيجاز الخصائص التي تميز الرجعية عن المذاهب المرتبطة بها: الشعبوية، والراديكالية، والمحافظة، والتقدمية.

الرجعية ليست نتيجة ثانوية للشعبوية وليست مرادفاً لها. الرجعية هي توجه سياسي مشترك بين المواطنين الذين يتبنون نظرة عكسية للحاضر. تتغذى الشعبوية، التي يتم تناولها إما كأيديولوجية رقيقة أو كنوع من الخطاب، على التوتر بين "الشعب" و"النخبة الفاسدة". وحتى يومنا هذا، فشلت الأدبيات في إظهار توجه أو أيديولوجية "شعبوية" واحدة بين المواطنين. يمكن أن تكون الرجعية أحد هذه التوجهات السياسية التي تفسر سبب دعم المواطنين الأفراد للأحزاب الشعبوية. نحن نرى أن الأحزاب الشعبوية تستغل النظرة الرجعية للرجعية، وتجمعها بنجاح مع الخطابات المناهضة للمؤسسة والنخبة. سوف تنظر الرجعية دائماً إلى الوراء. والأحزاب الشعبوية ليست بالضرورة رجعية، ولكنها يمكن أن تروق لتوجهات المواطنين الرجعية، فعندما يعتمد مزاج الناس بقوة على رد الفعل، تزدهر الروايات الشعبوية.

الرجعية ليست يمينية أيضاً ولا يسارية. على الرغم من أن النظرة الرجعية للرجعية غالباً ما ترتبط بالإيديولوجيات اليمينية. تجدر الإشارة إلى أن الأيديولوجيات والسرديات اليسارية لا تتطلع بالضرورة إلى الأمام. فاليسار لديه رجعيون أيضاً. على الرغم من أنهم قد لا يرغبون في العودة إلى الماضي، إلا أنهم ينشرون ذكريات وأفكاراً من الماضي لتوضيح نوع معين من الحاضر والرؤية للمستقبل. على سبيل المثال، الحجج اليسارية المتشككة في أوروبا الداعية إلى عودة أوروبا الاجتماعية القديمة. قام الأكاديمي اليوناني "ديمرتزيس" بتحديد التوجهات الرجعية ذات الميول اليسارية في اليونان خلال الأزمة المالية، موضحاً كيف يتم الخلط بين الرجعية والراديكالية في كثير من الأحيان (خاصة في الإشارات إلى "اليمين الراديكالي"). كلا التوجهين يدعوان إلى الاقتلاع والانفصال عن الوضع الراهن؛ إنهم يفعلون ذلك، لكنهم يفعلون ذلك في اتجاهات متعاكسة. تؤوي السياسة الراديكالية رغبة في الجديد، في حين تعزز السياسة الرجعية الرغبة في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

الرجعية ليست محافظة أيضاً، لأن السياسة المحافظة تدعم الوضع الراهن، وتريد إبقاء الأمور كما هي، وتعارض التغيير. أما التوجه الرجعي فيحتفل بالماضي، ويكره التطورات السياسية الحالية، ولا يستمتع بالحاضر. الاستياء والحزن يقعان في قلب الحنين الرجعي. يشعر المحافظون بالارتياح تجاه التقاليد المألوفة ويتبنونها، ولكن من قاعدة عاطفية مختلفة: يمكن أن تكون درجة رضاهم عن الحياة عالية، ويمكن أن يكونوا متفائلين. ومن الممكن أن يتبنى المحافظون الذين يشعرون بالاستياء إزاء الظروف الحالية شوقاً رجعياً للعودة إلى أمان الماضي بمجرد أن يتخلوا عن الأمل في الحاضر.

ترتبط الرجعية بالتقليدية، التي تعبر عن الرغبة في الحفاظ على المعتقدات والممارسات المشابهة لثقافة الفرد المألوفة وعدم الرغبة الواضحة في التغيير، ولكنها تضيف تأثيراً مستاءً على القيم التقليدية. وتتعزز إحباطات التوجه الرجعي في الرغبة الحازمة في التغيير إلى الوراء، واستعادة فترة زمنية غير محددة في الماضي، مقترنة بعاطفة الاستياء والشعور بالظلم. إن تفضيل التراجع والانشغال بما هو مفقود يضع الرجعية على الجانب الآخر من التقدمية، وهو ما يتجلى بوضوح في الهجمات اللفظية لليمين البديل ضد النخب التقدمية.

التوجه الرجعي: المجموعة المعقدة من التفضيلات والرغبات والعواطف

لتقدير جاذبية رد الفعل، فإننا نتعامل مع جذوره النفسية: تصوراته، وفهمه، ورؤاه (الإدراك) التي يتم التعبير عنها في مواقف القضية، والقيم والأهداف التي تحركه (الدوافع) بهدف تحقيق نتائج موجهة نحو الأهداف، والعواطف التي تستلهمها.

تفضيلات القضايا الرجعية في البيئة الاجتماعية والاقتصادية للأزمة

نحن نفترض أن محتوى رد الفعل هو وظيفة جانب العرض في السياسة. في الوقت الحالي، أصبحت الرجعية جزءًا لا يتجزأ من سياق سياسي تزدهر فيه الأحزاب القومية والشعبوية. يتم استخدام الخطابات المناهضة للهجرة والاندماج في الاتحاد الأوروبي من قبل الأحزاب المتخصصة التي تروج لاستحضار الحنين إلى الماضي المجيد المتخيل، حيث لم يتم الشعور بالقلق وتم تهدئة الشكوك. في حين أن المواقف المناهضة يمكن أن تنشأ في مكونات غير رجعية، ويمكن للمواقف الرجعية أن تمتد إلى ما هو أبعد من السياسات المناهضة للاتحاد الأوروبي والسياسات المناهضة للهجرة، فمن الجدير استكشاف مدى قدرة المجموعة الرجعية من القيم الرجعية والعاطفة الساخطة على تفسير هذه المناهضة للاتحاد الأوروبي المناهضة للهجرة. باقة تحديد المواقف المناهضة الأخرى المتعلقة بالرجعية يعتمد جزئياً على توفر البيانات ويفتح إمكانات كبيرة للدراسات المستقبلية. إن التشكيك في المناخ، والمشاعر المناهضة للخبراء، ومناهضة العولمة، ومناهضة التجارة الحرة، ومعاداة العلم، والتقارب السياسي، هي مرشحات محتملة في السياق الشعبوي الحالي.

القيم الأساسية كمحركات تحفيزية للرجعية

تعكس القيم السياسية، مثل العدالة والمساواة، والمركزية العرقية، والحد الأدنى من المشاركة الحكومية، والأمن الاقتصادي، والقانون والنظام، والتقليدية الأخلاقية المعتقدات المعيارية أو المثل العليا حول المسائل السياسية. إنها توجه السلوك السياسي وتعمل كأساس للمواقف السياسية والتفضيلات الفردية فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، والإجهاض، وإصلاح تمويل الحملات الانتخابية، والرعاية الاجتماعية، واتجاهات الثقافة السياسية، والتوجهات نحو الحرية.

ويعود القيد الداخلي للقيم السياسية إلى القيم الشخصية الأساسية، التي تعمل في جميع مجالات الحياة وتربط التفضيلات السياسية بظروف الحياة واختياراتها. القيم الأساسية (الإنجاز، ومذهب المتعة، والتحفيز، والتوجيه الذاتي، والعالمية، والإحسان، والتقاليد، والامتثال، والأمن، والقوة) هي معتقدات دائمة، مرتبطة بالأهداف المرغوبة وأنماط السلوك، وتوجه السلوك والعمل. وهي موجودة في مجموعات تمتد عبر الانفتاح مقابل الحفاظ على الذات، والسمو الذاتي مقابل تعزيز الذات. بالنسبة للمواطنين العاديين الذين ليسوا منخرطين بشكل كبير، وليسوا أيديولوجيين للغاية، وغير مطلعين جيداً على الأحداث السياسية، قد لا تكون القيم السياسية بارزة، لكن القيم الشخصية الأساسية تتنبأ بتفضيلاتهم السياسية لديهم.

تعمل القيم الأساسية عبر الثقافات وهي أكثر اتساقًا من التفضيلات العابرة، ولكنها تتغير أيضاً ببطء بمرور الوقت وفقاً للظروف المجتمعية والسياسية. إنها توفر أساساً مستقراً، ولكن مرناً لدراسة الرجعية. نحن ننظّر إلى القيم الأساسية التي تشير إلى دعم التقاليد والنفور من التغيير كعناصر تحفيزية مركزية للرجعية. هناك صلة ثابتة في الأدبيات بين القيم الأساسية (العالمية، والامتثال، والتقاليد) والمواقف تجاه الهجرة. علاوة على ذلك، وبما أن الخطابات الشعبوية تصف التكامل في الاتحاد الأوروبي بأنه تهديد للشعب، فإننا نتوقع أن تكون التفضيلات المناهضة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي مدفوعة بالقيم الأساسية المرتبطة بالنفور من المخاطرة. وهنا تتميز الرجعية بشكل واضح عن المحافظة الاقتصادية، التي تعتمد على القيم التقليدية، ولكن مع المخاطرة الإيجابية. ربما هذا هو السبب في أن التوجهات الرجعية التي تتنبأ بالتفضيلات المناهضة للاتحاد الأوروبي لا تترجم بالضرورة إلى (أو تنشأ فقط من) الأصوات المحافظة، ولكنها تمتد عبر تفضيلات حزب اليمين واليسار. ومن الممكن أن تجمع الرجعية بين المعارضة الحمائية اليسارية لقوى السوق المفتوحة، فضلاً عن المعارضة الثقافية التقليدية.

التفسيرات المتنافسة: التوجهات الرجعية مقابل مؤشرات الشخصية

وجدت الدراسات الموجودة ارتباطات وثيقة بين القيم الأساسية والأيديولوجية والتفضيلات السياسية ومقاييس الشخصية. هذه البنيات مترابطة ويصعب تمييزها تجريبياً. إن الرغبة في اليقين والأمن (القيم) مرتفعة بين المحافظين (الأيديولوجية) الذين يسجلون أيضاً درجات عالية في الضمير ومنخفضة في الانفتاح على التجارب (الشخصية). تجمع الدراسات الاستبداد كمقياس للشخصية بين احترام التقاليد والامتثال والطاعة للسلطة والنظرة الأيديولوجية المتطورة.

وقد يبدو هذا بمثابة المؤشر الواضح لدعم الأحزاب الشعبوية. وفي حين يبدو أن الاستبداد والدعم الشعبوي مرتبطان في بعض البلدان، إلا أنهما ليسا كذلك في بلدان أخرى. قد يكون للاستبداد قاعدة قيمية مماثلة للرجعية، ولكن لا يبدو أنها توظف أو تشير ضمناً إلى الرغبة المزعجة في إعادة الأمور إلى الوراء. علاوة على ذلك، فإن التوجه الرجعي ليس سمة شخصية، وبالتالي فهو لا يحدد هوية الأفراد خلال حياتهم. بل هي طريقة منسوبة ذاتياً للتواصل مع العالم السياسي. فبالنسبة لبعض المواطنين، يعد هذا توجهاً ذا معنى، والبعض الآخر أقل من ذلك. وبمرور الوقت، يتم تعزيزها والإشراف عليها وإبطالها بناءً على كيفية تفاعل المواطنين مع بيئتهم السياسية. فهو يشكل الكيفية التي يختبر بها المواطنون السياسة، ولكنه لا يتطلب نظرة أيديولوجية راسخة.

ويترتب على ذلك أن الأيديولوجية المحافظة والشخصية الاستبدادية والتوجه الرجعي ترتكز على قيم جوهرية تظهر تفضيل المألوف، أي احترام التقاليد والحفاظ على الأعراف العائلية والدينية القديمة. إنهما مختلفان بقدر ما قد يجادل المحافظ بأن الوضع الراهن يستحق الحفاظ عليه، والشخصية الاستبدادية سوف تطيع السلطة وتتبع تفضيلات أيديولوجية منظمة، في حين أن التوجه الرجعي سيضع نفسه ضد الوضع الراهن غير المرغوب فيه ويتطلب تحسينات عاجلة من خلال الشوق إلى العودة إلى الوراء.

يعد انخفاض القبول مقياساً آخر للشخصية يرتبط بالتصويت للأحزاب الشعبوية في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا. ترى بعض الدراسات أن التصويت الشعبوي هو عمل يتوافق مع شخصية الفرد، وتجادل بأن الناخبين ذوي القبول المنخفض ـ المسمى "المتشككين" حساسون للرسائل المناهضة للمؤسسة من الأحزاب الشعبوية. لكن السمات هي صفات شخصية غير ملحوظة يتم قياسها بالتقريب باستخدام المؤشرات السلوكية. لذا فإن ما يُلاحظ في أحسن الأحوال هو وجود نمط ثابت بين السلوكيات السياسية وغير السياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القبول مثل جميع السمات، هو بحكم تعريفه سمة شخصية دائمة إلى حد ما.

فهل يعني هذا أن الأحزاب الشعبوية تكتسب زخماً في مجتمعات ذات أنماط شخصية معينة؟ هذا سيناريو غير محتمل. علاوة على ذلك، فإن الأفراد ذوي القبول المنخفض ليسوا بالضرورة "متشككين"، فمن الممكن أن يكونوا منعزلين، أو ساخرين، أو غير مبالين بالمجتمع ولا بالسياسة، وهي صفات ذات خصائص نفسية مميزة. ومن المرجح أن يكون الارتباط بين مقاييس الشخصية والتفضيلات السياسية هو قطعة أثرية تفسرها القيم. نحن نرى بشكل أساسي انخفاض القبول كمقياس سلوكي لرغبة الأفراد في مقاومة التغيير، المرتبط بانخفاض الثقة الاجتماعية والسياسية، والتعصب، وقلة التعاون، وانخفاض الإيثار. وكلها متوافقة مع التوجه الرجعي. اقتراحنا هو أن القيم العميقة الجذور (وليس شخصيات المواطنين) هي التي تحفز التوجهات الرجعية، والتي يتم تنميتها أو تقويتها أو التقليل منها. وفي البيئات الشعبوية، يتم التعبير عنها على أنها تفضيلات مناهضة للهجرة ومعادية للاتحاد الأوروبي.

العاطفة الاستياء: الأصول العاطفية المعقدة للرجعية

لفهم المحتوى المعقد للتوجه الرجعي، نحتاج أيضاً إلى التعامل مع جوهره العاطفي. تتحول الدراسات الحديثة إلى مشاعر مثل الغضب والخوف لتفسير التوجهات المناهضة للاتحاد الأوروبي، مما يساهم في المناقشات التي تركز على الهوية أو أخذ الإشارات. ورغم أهميتها في تسليط الضوء على الكيفية التي يشكل بها التأثير عملية صنع القرار السياسي بشأن الاتحاد الأوروبي، فإن النماذج التي تعتمد على المشاعر المنفصلة مقيدة بالحدود التشغيلية الثابتة لهذه التدابير.

يجادل ديميرتزيس بأن الرجعية مبنية على مجموعات معقدة من التجارب العاطفية المفعمة بالاستياء والتي تكون سائلة ومتطورة باستمرار وليس على مشاعر منفصلة. ولأن رؤية رد الفعل تقع في الماضي، فإن أصولها العاطفية ليست بسيطة. أولئك الذين يشعرون بأنهم متخلفون عن الركب يريدون الرجوع إلى الوراء. رد الفعل هو استجابة للقلق وعدم اليقين، ومشاعر الخسارة من التفكير في التخلي عن الشخص، مما يولد أيضاً الغضب والتظلم. وبعبارة أخرى، فإن الرجعيين ليسوا غاضبين فقط بشكل رئيسي. هناك خوف (غير) عقلاني في الشعور "بالتخلف عن الركب"، في تجربة إدراك أن المرء غير قادر على مواكبة التعقيد الاجتماعي والاقتصادي المعاصر.

إن الحديث العاطفي للرجعيين يحمل في طياته الاستياء. يشعر الرجعيون بالإهمال من قبل دولتهم ويشعرون أن مصالحهم يتم التغاضي عنها. توفر هذه العاطفة الغاضبة مورداً مهماً للشعبوية المناهضة للمؤسسة والتي تتغذى منها أيضاً حسابات الحنين الشعبوية للفخر والشعور بالقوة، ولكن أيضاً الإحباط والقلق.

في الوضع الراهن، يعتمد القادة والأحزاب الشعبوية على هذه البيئة العاطفية المعقدة التي تروّج لسرديات ووجهات نظر العظمة الوطنية والمشاعر القوية المناهضة للمؤسسة. إنهم يستحضرون القوة العاطفية للاستياء لتسليط الضوء على الفروق الثنائية بين "نحن" و"هم". عندما يتم تصوير النخب السياسية بشكل متكرر على أنها شريرة، يتآكل إحساس المواطنين بالكفاءة السياسية والثقة، ويجد من السخرية السياسية أرضاً خصبة. ويترتب على ذلك أن المواطنين ذوي التوجهات الرجعية سيكونون أقل تفاؤلاً وأكثر هياجاً من المحافظين، وعندما يتواصلون مع الخطابات الشعبوية، سيشعرون بالحسد ويكونون أقل فعالية أيضاً. سيكونون غير راضين عن الحاضر ويريدون التراجع إلى الماضي. وبالنسبة للتوجه الرجعي فإن الحل هو تصفية النظام السياسي الحالي، والعودة إلى الماضي الذي لم يعد موجوداً. إن الرجعية تحب ما يمكن التنبؤ به: الهياكل الأسرية التقليدية، والثقافة المشتركة، والدولة القومية ذات السيادة الواحدة، والضوابط الحدودية القوية. ولكن إذا تجاوزنا التقليدية، سنجد أن الرجعية أصبحت ساخنة: حيث يتم التعبير عن مشاعر الاستياء في صورة كراهية الأجانب والعنصرية المقنعة. يتم تقديمه على أنه دعم للأحزاب الشعبوية، لكن لا يتم احتواؤه ولا يتوقف عند الشعبوية. ويمكن أيضاً توجيهه إلى سلوكيات عنيفة ومتطرفة أو يؤدي إلى السخرية وفك الارتباط مع الآخر.

نحو تحقيق تجريبي في علم النفس السياسي لرد الفعل

نحن نفترض أن التوجه الرجعي يحمل طاقة عاطفية مستاءة، ويحفزه القيم المحافظة. ونعتقد أيضاً أن التفضيلات المناهضة للاتحاد الأوروبي والهجرة ـ عندما يتم تجميعها معاً ـ هي مؤشر محتمل لرد الفعل. لذلك نتوقع أن تكون القيم المحافظة بمثابة تنبؤات مهمة للتفضيلات المناهضة المجمعة وأن تكون آثارها أضعف عندما لا تقترن التفضيلات المناهضة للهجرة والاتحاد الأوروبي معاً. يمكن التعبير عن العاطفة الرجعية المفعمة بالاستياء على أنها عدم رضا عام، ومشاعر سلبية تجاه مستقبل يعيد إنتاج الاتجاهات الحالية ويحافظ عليها، وانخفاض الكفاءة، وارتفاع الشعور بالظلم، وانخفاض مستويات الثقة الاجتماعية، وعدم الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية. لم تتم دراسة الاستياء فيما يتعلق بمناهضة الهجرة والتفضيلات المناهضة للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عدم وجود تدابير تجريبية متاحة، ولكن تعبيراته العاطفية أظهرت روابط: ترتبط مشاعر انخفاض الفعالية الخارجية بالخطاب الشعبوي؛ يرتبط انخفاض الثقة تجاه الأفراد والمؤسسات السياسية بالتشكك في أوروبا والتفضيلات المناهضة للهجرة. وبالتالي فإننا نتوقع تأثيرها الكبير كمتنبئ للتفضيلات المجمعة المناهضة للاتحاد الأوروبي والهجرة.

توضح الأبحاث السابقة أن التوجه الرجعي يتنبأ بالانخراط في أعمال سياسية غير تقليدية ويقلل من المشاركة التقليدية. ولذلك فإننا نتوقع أن الرجعية الساخطة من شأنها أن تمنع المواطنين من الانخراط بنشاط في السياسة السائدة، وهو ما يتجلى في انخفاض المشاركة في المظاهرات السياسية وانخفاض معدلات المشاركة.

في نموذجنا النظري، التوجه الرجعي هو أكثر من مجموع أجزائه. ويتجلى ذلك في شكل مجموعة من المكونات المتزامنة: القيم التي تشير إلى تفضيل تغيير الأمور مرة أخرى، والعاطفة الاستيائية التي تتجلى في انخفاض الثقة بين الأشخاص، وانخفاض الثقة في المؤسسات، وانخفاض الكفاءة خاصة في الأوقات الشعبوية، وانخفاض المشاركة (مثل تكرار التصويت). وبطبيعة الحال، تعمل بعض هذه العناصر كمحددات للمعارضة غير المجمعة للهجرة أو معارضة الاتحاد الأوروبي، ولكن تأثيرها يجب أن يكون أقوى بالنسبة للأفضليات المناهضة المجمعة. كما تم وضع نظرية مفادها أن التوجهات الرجعية تتزايد في أعقاب الأزمة المالية حيث تبرز الخطابات الشعبوية ولا يمكن لنماذج العقاب الاقتصادي التقليدية أن تنجح. لذلك نتوقع أن تكون المكونات التحفيزية والعاطفية للرجعية بمثابة تنبؤات أقوى للتفضيلات المضادة المجمعة في مرحلة ما بعد بدلاً من بيئة ما قبل الأزمة.

الاختبار التجريبي

لتفعيل الرجعية في نقاط ما قبل وما بعد الأزمة، استخدمنا المسح الاجتماعي الأوروبي الذي تم استخدامه على نطاق واسع لدراسة التفضيلات المناهضة للاتحاد الأوروبي ومناهضة الهجرة. وتم اختيار وحدات 2016 و2020 لأنها تحتوي على الوكلاء اللازمون لتحديد التوجهات الرجعية: القيم الشخصية للتقاليد والنفور من التجارب الجديدة، والديناميكيات العاطفية الاستيائية المرتبطة بعدم الرضا، وانخفاض الثقة، وانخفاض الكفاءة ومشاعر الظلم، والسيطرة على الأيديولوجية والتركيبة السكانية. لضمان تكافؤ القياس، قمنا بتضمين 17 دولة تتوفر فيها نفس المقاييس لكلتا نقطتي البيانات: النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، ألمانيا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا العظمى، المجر، أيرلندا، هولندا، بولندا، البرتغال. وإسبانيا وسلوفينيا والسويد.

تحددت أربع مجموعات من التفضيلات تجاه التكامل مع الاتحاد الأوروبي والهجرة. التفضيلات المجمعة المناهضة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي، والتفضيلات المناهضة للهجرة المؤيدة لأوروبا، والتفضيلات المناهضة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي، والآراء الداعمة للتكامل في الاتحاد الأوروبي والهجرة. ولرسم خريطة تجريبية لنموذج رد الفعل النظري الخاص بنا، استخدمنا وكلاء لمكوناته. ولتقريب القيم الأساسية ذات النظرة الرجعية، تم اعتماد احترام التقاليد والنفور من الانفتاح على التغيير. ولمراعاة الانفعالات الاستيائية، تم قياس الرضا العام، والشعور بالظلم، والثقة الاجتماعية والسياسية، والشعور بالفعالية. ولاختبار المشاركة السياسية النشطة، جرى استخدام نشاط التصويت والتظاهر.

بشكل عام، ساهم مزيج معقد من العوامل المتوافقة مع التوجهات الرجعية في الانتقال إلى التفضيلات المضادة، ولكن بغض النظر عن الديناميكيات النفسية، فإن السياق مهم. أدى العيش في نظام شيوعي سابق إلى تقليل احتمالية الانتقال من مؤيد للمؤيد إلى مناهض للمعارضة. ولكن في عام 2016، كانت أوروبا الشرقية عرضة بنفس القدر للتحول الرجعي. كما أدى العيش في بلدان الإنقاذ (البرتغال، أيرلندا، إسبانيا) إلى تقليل احتمالية الانتقال من مؤيدي المؤيدين إلى مناهضيهم. ويشير هذا التأثير، الذي ظل سلبيا باستمرار في عام 2020، إلى أن الحرمان الاقتصادي في حد ذاته لا يبرر ولا يولد هذه الأفضليات السياسية، بل يخفف منها. إن التأثير الإضافي للعوامل النفسية هو الذي دفع التحول من دعم الهجرة والاتحاد الأوروبي إلى مناهضة ردود الفعل.

تمت دراسة العوامل التي حولت تفضيلات الهجرة من مؤيدة إلى معارضة، مع الحفاظ على دعم الاتحاد الأوروبي. في عام 2016، أدت القيم التقليدية ومعارضة المغامرة إلى جانب التأثير السلبي (انخفاض الرضا العام والثقة الاجتماعية والسياسية) إلى زيادة احتمال الانتقال من الموقف المؤيد إلى الموقف المناهض للهجرة، وأن يكون المرء يمينياً، وذكراً، وذو مستوى أقل. وقد ساهمت مستويات التعليم وقلة التصويت والمشاركة الأقل في المظاهرات في هذا التأثير. بحلول عام 2020، أصبحت القيم التقليدية مؤشراً أقوى للتفضيلات المناهضة للهجرة، حيث يؤدي عدم الرضا العام إلى زيادة تأثيرها المناهض للهجرة، وتصبح الكفاءة المنخفضة ومشاعر الظلم كبيرة، كما أن انخفاض التعليم وانخفاض المشاركة لهما التأثير المتوقع.

ننتقل إلى احتمال التغيير من المواقف المؤيدة لأوروبا إلى المواقف المناهضة لأوروبا مع الحفاظ على دعم الهجرة عبر النقطتين الزمنيتين. في عام 2016، لم تكن القيم ذات أهمية بالنسبة لتفضيلات المتشككين في أوروبا والتي تم التنبؤ بها من خلال الاعتبارات العاطفية (واضحة في انخفاض الرضا العام والثقة الاجتماعية والمؤسسية)، ومستويات أعلى من الفعالية الداخلية، والتوجهات الأيديولوجية المعتدلة. كما أدى الانخفاض في التصويت والمظاهرات وانخفاض مستوى التعليم إلى زيادة تفضيلات المتشككين في أوروبا التي تشير إلى فك الارتباط بدلاً من الرجعية. بحلول عام 2020، يتغير محتوى المتشككين في أوروبا بشكل كبير. أصبحت القيم التقليدية والنفور من المغامرة ذات صلة في مرحلة ما بعد الأزمة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى عدم الرضا وانعدام الثقة إلى استمرار التوجه المتشكك في أوروبا، جنباً إلى جنب مع الشعور بالمعاملة غير العادلة، والتطرف الإيديولوجي، والمواقف اليمينية. مع أخذ ما سبق في الاعتبار، يمكننا القول بأن الصورة النفسية للتشكيك في أوروبا خضعت لتغيير كبير يشير إلى التفضيلات الأيديولوجية المتطرفة، والقيم الرجعية، والتأثيرات الاستيائية التي تعمل فوق وتجاوز حواجز التعليم التقليدية، والعمر، والدين. إن العيش في بلدان الإنقاذ أو أوروبا الشرقية أدى باستمرار إلى انخفاض احتمالات تبني تفضيلات مناهضة لأوروبا.

التوجه الرجعي والتفضيلات المضادة

أثبتت الأدلة التي تمت مراجعتها أن التحول إلى تفضيلات مناهضة الهجرة والاندماج في الاتحاد الأوروبي كان مدفوعاً بمزيج معقد من القيم والعواطف الأساسية المتسقة مع التوجه الرجعي. لقد افترضنا أن النظرة الرجعية للرجعية تعتمد على الحفظ والنفور من المغامرة.

- عرضت تفضيلات مكافحة المجمعة أعلى الدرجات في توجهات القيمة هذه. وأظهرت التفضيلات المناهضة للهجرة والاتحاد الأوروبي أيضًا آثاراً لرد الفعل: فقد تنبأ احترام التقاليد بمناهضة الهجرة جنباً إلى جنب مع العناصر العاطفية المتمثلة في عدم الرضا، والشعور بالظلم، وانخفاض الكفاءة، واكتسبت التفضيلات المناهضة للاتحاد الأوروبي لوناً رجعياً، مدفوعة بالقيم. التأثير السلبي، والشعور بالظلم، وانخفاض الفعالية.

لقد تم الافتراض أيضاً أن النغمة العاطفية للرجعية تعتمد على الاستياء، وهي عاطفة جماعية تجمع بين التأثير السلبي ومشاعر الظلم المتصور وتدني قيمة الذات. وقد أدى عدم الرضا، المقترن بالشعور بالظلم، إلى تفسير التفضيلات المناهضة للاتحاد الأوروبي والهجرة، وهذا يتطلب المزيد من التحقيق. يمكن توجيه العواطف إلى أشياء محددة وتكتسب معاني مختلفة لمن يختبرونها. من المرجح أن يكون المواطنون المناهضون للاتحاد الأوروبي ومؤيدو الهجرة حساسين للمخاوف المتعلقة بالمستقبل الاقتصادي المجهول للاتحاد الأوروبي وأقل حساسية للمخاوف المتعلقة بالتقاليد والثقافة.

وترتبط معارضة الهجرة، إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي، بالمخاوف بشأن تآكل التقاليد. وفي كلتا الحالتين، يشعر المواطنون بالقلق، لكن محتوى قلقهم مختلف. ويتناسب هذا بشكل جيد مع التفسيرات الموجودة للتشكك في أوروبا والتي تشير إلى أن الأحزاب اليسارية المنتقدة لأوروبا مثل "بوديموس" و"سيريزا" تعمل على حشد المشاعر المناهضة للتقشف، في حين أن الأحزاب اليمينية مثل الجبهة الوطنية الفرنسية، أو حزب الشعب الدنماركي، أو أحزاب الحرية في هولندا. والنمسا تتغذى على المخاوف المناهضة للهجرة.

تعمل النتائج التي التوصل إليها أيضاً على تسوية التوتر بين الدراسات التي تربط الميل إلى المخاطرة بزيادة الدعم لحزب استقلال المملكة المتحدة في المملكة المتحدة وغيرها التي تربط الشعبوية بسمات الشخصية التي تتجنب المخاطرة. وكما أشرنا سابقاً، فإن التوجه الرجعي لا يتطابق مع التوجه المحافظ، وليس كل الرجعيين يرغبون في تجنب المخاطر. بالنسبة للمحافظين، فإن جمود الوضع الراهن أمر مهم. بالنسبة للرجعيين الذين يعارضون الوضع الراهن، ولكن إلى الوراء، يمكن أن تكون المخاطرة مقبولة، ومع المخاطر يأتي القلق. يمكن أن ينجم القلق أيضاً عن الخوف من المجهول الذي يعتبر غير مرغوب فيه. ومعها يأتي الاستياء، ومشاعر الخيانة، والشوق لاستعادة الماضي (المتخيل). إن العاطفة الاستيائية للرجعية معقدة، وتتطلب دراسة أعمق واستخدام مقاييس متطورة لفهم تأثيرها.

الحاجة إلى إطار نظري لسيكولوجية رد الفعل السياسي

لقد أصبح من الواضح أن الرجعية تستحق دخولها كأداة لفهم التحديات التي تواجه التمثيل الديمقراطي في أوروبا والعالم اليوم. يمكن للأسس النفسية لهذا التوجه أن تسلط الضوء على المخاوف الأساسية التي تنطوي على الجاذبية المتزايدة للشعبوية والقومية، والتفضيلات المناهضة للمؤسسة والمناهضة لليبرالية، والاغتراب، والعمل السياسي غير المعياري أو العنيف، والاستقطاب المجتمعي، وتحديات التكامل في الاتحاد الأوروبي.

وقد لاحظ علماء السياسة الحزبية أن التصنيفات السياسية السائدة على طول الطيف اليساري واليميني لم تعد تستجيب بشكل كاف لرغبات العديد من المواطنين. وبدلاً من ذلك، فإن نشر الماضي المثالي والنظام الاجتماعي والرغبة في استعادة الماضي يمثل روايات متشابهة إلى حد كبير للأحزاب السياسية المعاصرة "الراديكالية" الشعبوية والنازية الجديدة والقومية العرقية مثل حزب استقلال المملكة المتحدة (المملكة المتحدة)، والجبهة الوطنية (المملكة المتحدة). فرنسا)، أو حزب الحرية خيرت فيلدرز (هولندا)، أو حزب الفجر الذهبي (اليونان)، أو حزب جوبيك (الحركة من أجل هنغاريا الأفضل)، أو حزب الحرية النمساوي (حزب الحرية في النمسا). وكما تشير أسماؤها في كثير من الأحيان، فإن هذه الأحزاب والحركات تنشر موقفاً وطنياً ومناهضاً للمؤسسة، والذي يَعِد بالحفاظ على قيم ومصالح مؤيديها وحمايتها. ويقدم مرشحوهم وقادتهم روايات تتبنى وتعزز الرغبة في استعادة العصر الذهبي، والعودة إلى الماضي المجيد، من خلال تأييد الغضب العام والفزع والوعد بإنجاز الأمور لصالح المواطنين "المتروكين".

وبدلاً من الابتكار، فإنهم يحتضنون الترميم بشكل طبيعي. ولنتأمل هنا رسالة "استعادة السيطرة" التي حملتها حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقد احتوت على تصوير الحاضر المتوقف والمستقبل الذي تتعرض للخطر بسبب التغييرات التي لا يمكن وقفها والتي فرضتها النخب على البلاد رغما عنها. كانت السمات الأساسية لهذا الخطاب المناهض للمؤسسة هي الإشارات إلى العظمة الوطنية والتفوق الاقتصادي، بالإضافة إلى الحجج القوية المناهضة للهجرة والتكامل المناهضة للاتحاد الأوروبي، مما يوفر العودة بالحنين إلى الماضي كاحتمال بديل. وقد زادت هذه الأحزاب من قوتها في الأعوام الأخيرة، ولم يعد إدراجها في الحكومات الائتلافية صادماً كما كان الحال في الماضي. ومع ذلك، لا توجد نظرية أساسية تشرح العنصر النفسي لهذا التصويت.

وتحظى هذه الأجندات السياسية بصدى جيد لدى الناخبين الذين يدعمونها. فهم يشعرون بالاستياء من النخب السياسية، ويشعرون بالإحباط إزاء "السياسة المعتادة"، ويشككون في المؤسسات المتعددة الجنسيات والدولية والوطنية، ويشعرون بالخيانة الشخصية والاجتماعية، ويحملون شعوراً قوياً بالظلم. إنهم ينتقدون العولمة، ويحتقرون نموذج التعددية الثقافية، ويفضلون المبادرات التصالحية. غالباً ما يشار إلى تفضيلاتهم بشكل وصفي على أنها مشاعر شعبوية، لكن التيار النفسي الكامن لهذا التوجه السياسي المعقد يحتاج إلى فهم أفضل، لأنه ليس عاطفياً تماماً، ولا هو شعبوي في حد ذاته، كما هو بحكم التعريف جانب العرض في السياسة. وفي الوقت الحاضر، يعتبر هذا التوجه الذي يسخره الخطاب الشعبوي رجعيا في جوهره. ومن خلال وصفها بأنها "شعبوية"، تظل خصائصها العاطفية والتحفيزية المعقدة موضع تجاهل إلى حد كبير.

وفي حين يجد بعض الناخبين ملاذاً لهم في الخطابات المناهضة للمؤسسة التي تقدمها الأحزاب الشعبوية، ينسحب آخرون من الأنشطة السياسية السائدة، ويشاركون في الحركات الشعبية مثل "indignados" (إسبانيا) أو "aganaktismenoi" (اليونان) (ديناس، وجورجيادو، وكونستانتينيديس). ينخرطون في أعمال سياسية شاذة وعنيفة تقع في أقصى الحدود، أو يظلون داعمين سلبيين لخطابات الكراهية. هذه الميول، التي غالباً ما توصف (خطأ) بـ “الموجة الجديدة من الراديكالية السياسية”، لها آثار مهمة على السياسة الديمقراطية وتستحق الاستكشاف المنهجي. إذا كانت، كما نقترح، رجعية بطبيعتها، فإن أصولها النفسية واحتياجاتها وأهدافها ستكون مختلفة تماماً عن أصول الحركات الراديكالية، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهمها بشكل كامل.

ونختتم بالملاحظة لمقاومة الثنائيات المعيارية للخير والشر التي يمكن أن تصف هذا التوجه الرجعي بأنه ضار أو خطير أو علامة على الخلل السياسي. من المهم إجراء تقييم نقدي حول ما إذا كانت الرجعية يمكن أن تكون بمثابة قوة مستنيرة وبناءة، ومتى يمكن ذلك، تقديم تقييم نقدي للحاضر. إن الخصائص التي تعزز المشاركة التداولية في السياسة - على سبيل المثال، الثقة والكفاءة والأمل - تظهر بشكل أقل في سياق رد الفعل. لقد حاولنا الربط بين النقاط: إن الفعالية المنخفضة للتوجه الرجعي تسير جنباً إلى جنب مع الرغبة في تبني خطابات الضحية التي تروج للحجج المناهضة للهجرة والتكامل في الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تفسر عودة الظهور الحالي وزيادة جاذبية الشعبوية والقوميات والحركات المتطرفة. والأجندات الحزبية المتطرفة. هناك إمكانات غنية لمزيد من البحث في هذا السياق. إن الروايات التي تجمع بين قوة الشعب الضحية ضد النخب، ومشاعر الظلم، والحنين، والخيانة، والاستياء، يمكن أن تكون جذابة للمواطنين الذين يحملون أوهام رجعية عن الماضي المثالي. يجب علينا أن نحقق أكثر في هذا الأمر، وفي البداية، يجب أن نتعامل مع علم النفس السياسي لرد الفعل باعتباره تحدياً تجريبياً ونظرياً.