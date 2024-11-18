في تطور لافت على الساحة الشرق أوسطية، تدور مفاوضات بين كل من إسرائيل وحزب الله من أجل تحقيق اتفاق تاريخي يشمل تبادل مرونة كبيرة في المطالب، مما سيؤدي إلى وضع حد للحرب في هذا القطاع. بينما تبرز هذه الخطوة كمثال للتواصل البنّاء والتفاوض الفعّال، فإنها تلقي بظلالها على قيادة حماس التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب عدم قدرتها على تحقيق نهج مماثل في قطاع غزة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبشكل خاص في الأيام الأخيرة، بُذلت جهود كبيرة من قبل الوسطاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، وقطر، لتحقيق اتفاقيات هدوء على كلا الجبهتين. ومع ذلك، وبالرغم من مرونة حزب الله التي أظهرها بوضوح، يبدو أن حماس ترفض التخلي عن مواقفها الصلبة.

هذا الالتزام الصارم لحماس بمواقفها قد جلب انتقادات واسعة في الأيام الأخيرة من قبل المسؤولين الكبار الذين يقودون المفاوضات بينها وبين إسرائيل. يخشى الكثيرون من أن استمرار حماس على هذا النهج قد يؤدي إلى تقليص قدرة الوسطاء على تقديم المساعدة اللازمة، مما قد يعقد الأوضاع أكثر في المستقبل.

من المهم تسليط الضوء على أن نجاح حزب الله في التفاوض قد يشكل نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، ولكن في نفس الوقت يبرز الفشل النسبي لحماس في تحقيق تقدم مماثل كعائق كبير يحول دون تحقيق الاستقرار الطويل الأمد. بينما تحاول قيادة حماس الدفاع عن مواقفها، يتساءل الكثيرون إن كانت الاستراتيجيات الحالية تخدم حقاً مصالح الشعب الفلسطيني، أم أن الوقت قد حان لإعادة تقييم واقعية وفعالية هذه السياسات.

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في الختام، تبقى الأنظار مشدودة إلى كيفية استجابة حماس للضغوط الدولية والإقليمية، وما إذا كانت ستعيد النظر في نهجها لتحقيق تسوية قد تجلب السلام والاستقرار لقطاع غزة، على غرار ما تم إنجازه في الجبهة الشمالية مع حزب الله.