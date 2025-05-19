تواصل وزارة الزراعة الفلسطينية جهودها الرامية إلى دعم المزارعين وتعزيز صمودهم في وجه التحديات الاقتصادية والتسويقية التي تواجههم، وخاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية. وفي خطوة نوعية على هذا الصعيد، أعلنت الوزارة عن بدء تصدير العنب الفلسطيني إلى دول الخليج العربي عبر الأراضي الأردنية.

ويأتي هذا التصدير من المناطق الزراعية الرئيسية في كل من طوباس، وجنين، والخليل، والتي تُعد من أبرز المناطق المنتجة للعنب في فلسطين. وتهدف هذه الخطوة إلى فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية، وتوسيع دائرة التسويق الخارجي، بما ينعكس بشكل إيجابي على دخل المزارعين واستدامة نشاطهم الزراعي.

وأكد وزير الزراعة الفلسطيني أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة واستراتيجية، تُساهم في التخفيف من الأعباء التي يتحملها المزارع الفلسطيني نتيجة تراجع فرص التسويق المحلي وارتفاع كلفة الإنتاج. وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التصدير وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان جودة المنتج وسلامته وفقاً للمعايير الدولية.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم القطاع الزراعي وتوسيع الصادرات الزراعية، والتي تشمل العديد من المحاصيل الأخرى في المستقبل القريب. ولفت إلى أهمية التعاون مع الجهات الأردنية المختصة لتسهيل حركة الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وتُعتبر هذه الخطوة مثالاً واضحاً على الإمكانيات التي تمتلكها الزراعة الفلسطينية، وعلى أهمية الدعم الحكومي في تمكين المزارعين من الوصول إلى الأسواق الخارجية. ومن المتوقع أن تفتح هذه المبادرة المجال أمام المزيد من المنتجات الزراعية الفلسطينية لتجد لها مكاناً في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.