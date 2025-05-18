نحن لا نود أن نجادل في هذا المقال الطائفة التي ساهمت في الأحداث السياسية بقدر غير يسير، على أنه لم يُقدَّر لها النجاح لأسباب لا محل لذكرها في هذا المقام، ولكن الأمر الذي ينبغي أن نلتفت إليه أشد الالتفات، أن هذه الطائفة التي تبغض الثقافة العربية، وتزدريها ازدراءً لا حد له، نسيت أو تناست أن اللغة العربية هي التي مكنتها من أن تعبر عن أخفى عواطفها، وأدق خلجات نفسها، في كل صور الحياة وأشكالها، بلسان عربي مبين، ولا تجد في ذلك مشقة أو عناء، فلماذا تود هذه الشرذمة أن تصور لغتنا الخالدة بعد كل هذا بأنها مستبدة، طاغية، شائهة الخلق؟

إنَّ الحق الذي لا مرية فيه، أنَّ الثقافة العربية التي ارتاح إليها ضميرنا القومي، وأذعن لها، هناك زمرة لا تجد ضيراً ولا غضاضة، من أن تجردها من كل خير، وترميها بكل خزاية، فكرست جهودها، وصرفت قواها، لأن تجتث شأفتها، وتذهب بها إلى مصير مجهول في هذا البلد الذي تركض فيه المصائب، وتتسابق إليه النكبات، فأفاضت في نقدها، وذمها، وادعت بأن السودان لم يتصدع بنيانه، وتتداعى أركانه، إلا لهيمنتها ونفوذها الطاغي، وتأثيرها في جوانب حياته المختلفة، فاستحالت ألسنة هذه الكوكبة إلى شكوى يطن في الآفاق طنينها، ويئن في الأجواء أنينها، كما قال أحد أدباء العربية، فمن الترهات الشائعة، أن الثقافة العربية بما تضمنته من هيبة، وبما بلغته من وقار، الثقافة التي أنعشت قاطني هذه الديار من الخمول، وأخرجتهم عن الجهالة، هناك من يزعم بأنها ثقافة بشعة مبطنة بالجمال، ثقافة متجهمة قاطبة، لا تشتمل إلا على بؤس، ولا تنطوي إلا على شقاء، لأنها ارتبطت بالحكم والسلطة السياسية، ولأن سدنتها الذين نشروا مذهبها الأسود بين الناس، أفرطوا في إقصاء رصيفاتها اللواتي لم يجدن من يذود عنهن، ويدفعهن في طريق النهوض.

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إذن الثقافة العربية لا تستطيع أن تقوم بمهمتها كما يتعين، إلا إذا نالت قسطاً وافراً من الكبت والتنكيل بغريماتها، وسدنتها الذين يتلقون وحيها، ويبثون دعوتها، عرفوا بالطبع ميولها فسايروها، ونفوحها بما تستطيب من عسف وشدة، هذه المزاعم التي ما زالت تقدم إلينا في سياقات واهية، وتراكيب هشة، وحجج متناقضة، كان أجدى على الانتساب الوطني، وأعود على النسيج المجتمعي، أن نتفاداها، لأنها تعوق الروح الإنسانية، التي مناط تأثرها يكمن في الألفة والتكاتف، وفي هذه الجملة تتجلى الحيطة في التنحي عن بحث هذا النزاع، فأنا لا أريد أن أدعي أن كل الثقافات السائدة في السودان خافية خاملة، لا يعرف لها شأن، ولا تظهر لها قيمة، إلا في دائرة محدودة، تختنق في مجثمها إذا تجاوزت هذه الحلقة، إذاً الحقيقة التي لا تقتضي بالضرورة زمناً حتى ندركها، أن الثقافة العربية لم تمتد أو تستطيل في هذه الديار، إلا لأن الإسلام كان واعظاً ومرشداً وهادياً لها، هذا هو سر شيوعها وتمددها الذي لا تضعضعه مخاشنة أو جحود أو مكابرة.

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ستظل الثقافة العربية يداً نصافحها، وصدراً نلتقيه فنحتضنه، لأنها بسطت أدوات الحياة العملية والسياسية في مجتمعات تسود فيها رسوم العاج، ويتخللها التبلدي والأبنوس، وتكثر فيها القواقع والرخويات والصدف، وستظل قبائل الشمال والوسط التي تُرمى الآن بالفاشية والنازية والبلشفية، على شرها وظلمها وشهواتها، غير نافرة من هذه الثقافة، ولا متمردة عليها، هذه القبائل التي ضاعفت جهودها، من أجل صد هذا العدوان الجارف، هي وقبائل الشرق والغرب، الذين شعروا بأن عصابات الشر، الشره يتزايد عندهم، ويدفعهم إلى التقدم، فاتكأوا على دينهم، وركنوا إليه، ولم يجدوا سبيلاً إلى الشك في أن الله ناصرهم، قبائل الشمال والوسط التي تكالبت على الملذات والصغائر في نظر تلك الفئات، لن نزيح ستاراً كان مسدولاً، إذا انتحلنا رأياً يفيد بأنهم بعد كل هذه البلايا والجوائح التي تعرضوا لها، هم الذين أتاحوا لهذه القومية السودانية أن تزكو وتزدهر، وهم الذين عنوا أيضاً بجمع الثقافات الأخرى وتدوينها، وهم الذين سعوا لأن تحتوي الثقافة السودانية وتأتلف من جميع هذه العناصر، وهم الذين رسخوا بقصد، أو بغير قصد، أن تكون الثقافة السودانية عربية التفكير والشعور، وأذهب إلى أكثر من ذلك فأزعم في ثقة وطمأنينة، بأن الشمال هو باني القومية السودانية، والحادب عليها، والحريص على نموها وقوتها، وأن باغضي هذه الثقافة لن يستطيعوا أن ينحرفوا عن أي أصل من أصولها، لأنها مصدر قواعدنا التشريعية، ومستقر حياتنا العقلية، وملاذ نظمنا المعرفية، فنحن إذا تعمدنا هدمها فستكون عاقبة ذلك الجهل والضعف والانحطاط، وسيجر علينا هذا ما جرته ممارسات الساسة من فساد وكوارث وخطوب أودت أو كادت بهذا البلد.