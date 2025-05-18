استضافت العاصمة العراقية بغداد، القمة العربية الرابعة والثلاثين، يوم السبت 17 أيار (مايو) 2025، برئاسة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

تُعد هذه القمة محطة مهمة للعراق، لتعزيز دوره الإقليمي، وإبراز استقراره السياسي والأمني، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

سعى العراق خلال السنوات الأخيرة لأخذ دور الوسيط بين الدول المتنافسة في المنطقة، مستفيدًا من علاقاته المتوازنة نسبيًا مع الأطراف المتعددة، وهذه القمة ستُعزز هذا الدور عبر جمع الخصوم على طاولة الحوار، كما يسعى لشغل دور محوري في القمة العربية المقبلة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، وتطورات المشهد في غزة، وملف العلاقات الخليجية – الإيرانية، وكذلك التغيرات في المواقف الدولية تجاه قضايا المنطقة. من هذا المنطلق، تبرز ثلاث نقاط رئيسية في دور العراق المحتمل في تهدئة المنطقة، هي:

أولاً: دور الوسيط الإقليمي

العراق، بحكم علاقاته الجيدة نسبياً مع كل من إيران والدول الخليجية، يحاول أن يلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر، خاصة بين طهران والرياض، في ضوء التطبيع الأخير نسبيًا بينهما، والقمة العربية في بغداد يمكن لها أن تكون منصة لتعزيز هذا التقارب، وإيجاد القواسم المشتركة بين دول الخليج والمنطقة عموماً، واتساقاً مع متبنيات القمة والمصالح المشتركة مع تلك الدول.

ثانياً: الاستقرار الداخلي وانعكاسه إقليميًا

البلد شهد استقرارًا أمنيًا نسبيًا في السنوات الأخيرة، ويريد توظيف هذا الاستقرار لتعزيز حضوره السياسي الإقليمي. الرسالة التي يسعى العراق لإيصالها مفادها أن استقراره يصب في مصلحة الأمن الإقليمي، واستقرار دول الجوار يخدم مصالحه كذلك، ويحاول من خلال هذه القمة عكس هذا الاستقرار السياسي الداخلي، وإطلاق رسالة نحو الخارج، برفع شعار الانفتاح على الجميع دون عوائق، انطلاقاً من المصالح المشتركة بين الدول جميعاً.

ثالثاً: القضية الفلسطينية كقاسم مشترك

بالتأكيد كانت حاضرة بقوة في القمة، والعراق يرى أن تبني موقف عربي موحد تجاه وقف العدوان على غزة، وإعادة إعمارها، يمكن أن يكون مدخلاً لتوحيد الصف العربي، وتخفيف التوترات في المنطقة. كما أن الأزمة الفلسطينية يمكن أن تكون قاسماً مشتركاً بين الدول العربية والإسلامية في توحيد الخطاب والموقف السياسي تجاه القضايا الأساسية التي تتعرض لها المنطقة حالياً.

من الملفات المهمة التي ستتناولها قمة بغداد، إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية، مع مناقشة تمثيلها الرسمي في القمة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، بما في ذلك اقتراح إنشاء صناديق دعم مشترك للدول المتضررة.

يسعى العراق إلى لعب دور "الجسر المتفاعل" في الملفات الإقليمية، خاصة مع تحركاته المتوازنة في كافة الاتجاهات، وتحديداً بين الدول المتخاصمة، ومحاولات التقارب مع تركيا وسوريا، بالإضافة إلى رغبته من خلال استضافة القمة، في ترسيخ شرعية نظامه السياسي، وإثبات قدرته على إدارة ملفات دبلوماسية إقليمية كبرى.