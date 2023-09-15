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اليوم الوطني السعودي

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العراق يذعن لتهديد إيران وينزع سلاح معارضيها على أراضيه

العراق يذعن لتهديد إيران وينزع سلاح معارضيها على أراضيه

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