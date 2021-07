قراؤنا من مستخدمي تويتر

روما: يشارك المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار مع أحدث أفلامه "PARALLEL MOTHERS"، والنيوزيلندية جين كامبيون مع "The Power of the Dog" في المسابقة الرسمية للدورة الثامنة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي التي تقام بين الأول من سبتمبر والحادي عشر منه، على ما أعلن المنظمون الاثنين.

ويُفتتح المهرجان مع فيلم ألمودوفار من بطولة بينيلوبي كروز وروسي دي بالما. وكان المخرج الإسباني البالغ 71 عاما قد نال عام 2019 جائزة الأسد الذهبي عن مجمل مسيرته.

كذلك تعود جين كامبيون الحائزة جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان مع "ذي بيانو" سنة 1993، إلى السينما لأول مرة منذ 2009 بفيلم روائي طويل من المقرر طرحه على "نتفليكس". وهذا الفيلم بعنوان "The Power of the Dog" مقتبس من كتاب لتوماس سافاج، مع بنديكت كومبرباتش وكيرستن دانست.

كذلك تطمح ثلاثة أفلام فرنسية للفوز بجائزة الأسد الذهبي، هي "أن أوتر موند" ("عالم آخر") لستيفان بريزيه مع فنسان لاندون وساندرين كيبرلان، و"إيلوزيون بيردو" ("أوهام ضائعة") لكزافييه جيانولي و"ليفنمان" ("الحدث") لأودري ديوان.

كما يشارك في المنافسة خمسة أفلام إيطالية، وهو عدد غير مسبوق في المهرجان.

كذلك تضم قائمة الأعمال المنافسة أفلاما أخرى بينها "موناليزا أند ذي بلاد مون" للأميركية آنا ليلي أميربور، و"ذي لوست دوتر" للأميركية ماغي جيلنهال، و"أون ذي جوب: ذي ميسينغ 8" للفيليبيني إريك ماتي.

وسيكون للسينما الأميركية اللاتينية حضور قوي أيضا عبر فيلم "كومبيتينثيا أوفيثيال" للأرجنتيني غاستون دوبرات مع بينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس، و"صندواون" للمكسيكي ميشال فرانكو مع تيم روث وشارلوت غينزبور، و"سبنسر" للتشيلي بابلو لارين و"لا كاخا" للفنزويلي لورينزو فيغاس.

ويترأس الكوري الجنوبي بونغ جون-هو مخرج فيلم "باراسايت"، لجنة التحكيم التي تضم بين أعضائها الممثلة الفرنسية فيرجيني إيفيرا والمخرجة الصينية كلويه جاو.