إيلاف من القاهرة: أثار كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، الخميس، عن راتبه الفلكي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكد أنه الأعلى عربياً بحصوله على 2.5 مليون دولار سنوياً، واللافت أنه قال إنه يحصل على هذا الراتب لكي لا يتحدث عن حلف شمال الأطلسي، بل ليقول للمواطن سعر البيض.

وقد ارتكز التفاعل عبر منصات التواصل مع كشف أديب عن راتبه على هذه الزوايا، فقد كتب مغرد :"2.5 مليون دولار يحصل عليها ليقول لنا البيضة بكام"، وقال البعض الآخر إن ما يتقاضاه أعلى بكثير مما يقدمه بصفة عامة، فيما قالت آراء أخرى إنه اعلامي مؤثر ويحقق نسب مشاهدات عالية، وانتزع لنفسه سقفاً عالياً في تناول كافة القضايا التي تخص المجتمع المصري بالدرجة الأولى، وكذلك المجتمع العربي، كما أنه لديه علاقات قوية بمصادر قوية توفر لها الخبر والمعلومة.

وشهد هاشتاغ #عمرو_أديب على تويتر آلاف التغريدات منذ إعلان الإعلامي المصري عن راتبه، وكانت تلك التغريدات في معظمها تنتقد الأداء الإعلامي له، وطريقته الاستعراضية في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

@worldgovsummit الحديث عن "أكل العيش" في الإعلام المصري أهم من الحديث عن حلف شمال الأطلسي.. هذا كان رأي الإعلامي المصري عمرو أديب خلال مشاركته في #القمة_العالمية_للحكومات ♬ original sound - World Governments Summit

وقال عمرو أديب، خلال كلمة له في القمة العالمية للحكومات في الإمارات، إنه يتقاضى راتبا يبلغ 2.5 مليون دولار في السنة، وأضاف أنه لم يكشف عن هذا الرقم ليتفاخر به، بل اعتبر أن مهنة الإعلامي في العالم العربي "ليست سهلة".

وقال إنه لا يعلم لماذا يقول الناس إنه يحصل على راتب كبير، مقابل عمل عادي، مضيفاً أنه ليس رونالدو مثلاً الذي يحصل على مبالغ أعلى بكثير منه، كما أبدى دهشته من الشائعات التي كانت تقول إنه يتقاضى راتباً يصل إلى 12 مليون دورلار، وهذا غير صحيح، فهو يحصل على 2.5 مليون دولار "فقط".

ورد عمرو أديب على انتقادات على ما يبدو للموضوعات التي يتناولها في برامجه الحوارية، وقال إن "المواطن العادي لا يهتم كثيرا بحلف شمال الأطلنطي ولا يهتم بكذا وكذا"، وأضاف أن المواطن "يهتم بسعر البيضة وسعر اللحمة وسعر الأرز."

واعتبر أن الكلام في هذه الأمور هو الذي قد يسبب مشاكل في بلاده وليست قضايا مثل الأحزاب ومجتمع الميم وغيرها، وقال: "هذه هي السياسة عندنا في مصر."

ويعمل الإعلامي عمرو أديب الذي يحمل الجنسية السعودية إضافة للمصرية، مقدما لبرنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر".