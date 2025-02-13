إيلاف من بروكسل: خلال الساعات الماضية، سكب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الماء البارد على آمال أوكرانيا في التوصل إلى اتفاق سلام ملائم وألمح إلى أن الولايات المتحدة قد تقلل من وجودها العسكري في أوروبا - بينما كان ترامب نفسه يتحدث مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتن حول مستقبل كييف.

وكان تأكيد هيغسيث يوم الخميس أن البيت الأبيض يرى في "طموحات الشيوعيين الصينيين" تهديدا عالميا أساسيا، مما يفرض بالتالي تقليص التدخل الأمني ​​الأميركي في أوروبا، جزءا من عملية إعادة التنظيم التي تقودها الولايات المتحدة والتي تحرك حلفاء الناتو خلال اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل.

في حين اتفقت الدول الأوروبية على أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل أمنها ــ بما في ذلك إنفاق المزيد من الأموال على جيوشها ــ بدا أن الكثير من الخطاب العام في بروكسل موجه نحو محاولة إبقاء ترامب وهيغسيث على جانبهما.

لا خطة واضحة في يد القارة العجوز

ولكن في الوقت نفسه، لم يكن هناك استجابة واضحة للتصريحات الأميركية المتفائلة في البداية، حيث استخدم وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي كلمات وعبارات مثل "التقارب"، و"الولايات المتحدة على حق"، و"الأسرة". وكانت ردود الفعل العامة الخجولة على النبرة القوية التي انتهجتها واشنطن بمثابة تأكيد على أن الدليل الأوروبي الواضح للتعامل مع النظام الجيوسياسي الذي يقوده ترامب لم يظهر بعد.

وقال مسؤول أوروبي إن "أغلبية الدول الأوروبية لا تريد أن تفقد ماء وجهها وما زالت لا تفكر في إطار ترامب الجديد"، مضيفا أن هذا ربما يكون "مزيجا من الخوف والإنكار" فيما يتصل بالتأثير الحقيقي للموقف الأميركي الجديد على أوكرانيا - وعلى أمن أوروبا ككل.

الحفاظ على اهتمام أمريكا

وزعمت فرنسا - إحدى القوى النووية الثلاث في حلف شمال الأطلسي إلى جانب المملكة المتحدة والولايات المتحدة - مؤخرا أن الأوروبيين بحاجة إلى الاستعداد لسيناريو تسحب فيه الولايات المتحدة أصولها العسكرية وأفرادها من القارة.

لكن في حديثه للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر يومين في بروكسل، حاول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته التقليل من المخاوف بشأن إمكانية قيام الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري في أوروبا.

وقال بيت هيغسيث في شتوتغارت إنه لا توجد خطط لخفض مستويات القوات. وفي الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة منزعجة للغاية لفترة طويلة ... لأنها تنفق أكثر من حلفاء الناتو الأوروبيين وكندا، لذا فنحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".

"نحن لا نتخلى عن حلفائنا في أوروبا"

وقال هيغسيث للصحفيين يوم الخميس ردا على سؤال بشأن القوات الأميركية في أوروبا: "نحن لا نتخلى عن حلفائنا في أوروبا".

وأضاف "لم يتم اتخاذ قرار بشأن مستويات القوات [في أوروبا]، وهذا أمر يجب أن يجريه القائد العام"، في إشارة إلى المراجعة المخطط لها للانتشار العسكري الأمريكي العالمي.

وأضاف "لكن هناك اعترافا بأن طموحات الشيوعيين الصينيين تشكل تهديدا للشعوب الحرة في كل مكان، ومن المنطقي للغاية ... أن نستخدم مزايانا النسبية: الدول الأوروبية تنفق هنا للدفاع عن هذه القارة ضد المعتدي على هذه القارة".

وقال هيغسيث إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة ببند المساعدة المتبادلة لحلف شمال الأطلسي، المعروف باسم المادة الخامسة، لكنه أضاف أن الحلفاء يجب أن يلتزموا بالمادة الثالثة الأقل مناقشة، والتي تنص على أن الأعضاء يجب أن يكونوا "مستعدين بشكل كاف" لمواجهة الأزمة.

وتظل الدول المتاخمة لروسيا، والتي تعد الأكثر عرضة لهجوم مستقبلي من موسكو، متفائلة بأن الولايات المتحدة ستدعمها إذا قرر بوتن مهاجمة أراضي حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور للصحافيين قبل اجتماع يوم الخميس "علينا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه عائلة"، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال :"رسالتي ستكون واضحة للغاية، أننا في هذه العائلة نقف جنباً إلى جنب... نحمي وندافع عن أنفسنا"، مشدداً على أن القوات الإستونية موجودة حالياً في العراق إلى جانب القوات الأميركية.

ردع الصين الآن الأولوية القصوى

وكما قال هيغسيث إن ردع الصين هو الآن الأولوية القصوى لواشنطن، زعم وزير الدفاع الليتواني دوفيلي شاكاليني أن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا متصلتان بشكل مباشر للغاية. وسوف تقوم الصين وروسيا بتنسيق أعمالهما".

بعد أن تركت مكالمة ترامب مع بوتن الحلفاء الأوروبيين في حيرة - وأصر وزراء حلف شمال الأطلسي على ضرورة إدراج أوكرانيا في أي محادثات سلام - كان روته حريصًا على الدفع ضد فكرة تهميش الأوروبيين.

وقال للصحفيين "كنا نعلم دائما أن مكالمة ستتم قريبا وأن الفرق تتشاور فيما بينها". كما سيلتقي أيضا بنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والمبعوث الاميركي إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوج في مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

عدم مشاركة أوروبا في أي اتفاق؟

لكن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استخدمت لهجة أكثر صرامة ، ونددت بمكالمة ترامب مع بوتن ووصفتها بأنها "استرضاء"، وقالت إن أي اتفاق بشأن مستقبل أوكرانيا يتم ترتيبه دون مشاركة أوروبية لن يكون قابلا للتطبيق.

ولكن يبدو أن الأوروبيين كانوا في الواقع على الهامش. على سبيل المثال، يبدو أن ترامب لم يخبر المستشار الألماني أولاف شولتز بخططه.

وبحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي، والذي مثل المسؤول المذكور أعلاه مُنح أيضًا عدم الكشف عن هويته لمناقشة الموضوع الحساس بحرية، فإن هذا الأسبوع يظهر إلى أي مدى تتجاهل الولايات المتحدة أوروبا الآن.

وقال المسؤول "السبب وراء شعور الزعماء الأوروبيين بالأسى بسبب ترامب هو أن الولايات المتحدة توقفت عن التظاهر برؤية أوروبا كلاعب مهم في الشؤون الجيوسياسية".

وأضاف المسؤول: "على مدى عقود من الزمن، كان الأوروبيون، باعتبارهم أتباعاً صالحين للولايات المتحدة، يحتاجون إلى قدر معين من اللياقة في كيفية معاملتهم، على الأقل علناً، كما لو كان ذلك أحد بنود العقد الإقطاعي".

"لم يصدق ترامب هذا الأمر، وأوقف هذه الطقوس. إنها بمثابة صحوة قاسية لعالم اليوم القاسي".

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مترجم عن "بوليتيكو" - النسخة الأوروبية - POLITICO.EU



