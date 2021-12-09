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تنطلق اليوم النسخة الرابعة من معرض الكتاب الفني «نقطة لقاء» الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون سنوياً في بيت عبيد الشامسي التراثي في ساحة الفنون.

وعلى امتداد 3 أيام يقدم المعرض طيفاً واسعاً من كتب الفنانين، والأعمال الأكاديمية، والدوريات والمجلات المصورة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، كما يسلط الضوء على مطبوعات المؤسسات الثقافية والفنانين ومصممي الغرافيك والمبدعين الشباب في الإمارات العربية المتحدة.

تقدم نسخة المعرض لهذا العام سلسلة من الجلسات الحوارية وإطلاق عدد من الكتب والدراسات البحثية، التي تقام في مبنى الطبق الطائر، إذا تقدم الفنانة آلاء يونس في أولى الجلسات قراءة استقصائية في أرشيف وحياة وأعمال الفنان الفلسطيني عبد الحي مسلم زرارة، وتلقي نظرة معمّقة على عملية تأليف أحدث دراسة أصدرتها مؤسسة الشارقة للفنون عن زرارة ومقاومته القمع العنيف لوطنه فلسطين، وجهوده في تعزيز التضامن الدولي مع قضية بلاده في جميع أنحاء العالم.

أما الجلسة الثانية فتتناول كتاب «أبدع بخطورة: ملحق لبينالي الشارقة 14» من تحرير عمر خليف مدير المقتنيات وقيّم أول في مؤسسة الشارقة للفنون، الذي يتحدث عن تجربة التقييم المشترك لبينالي الشارقة 14، ويسأل عن معنى الإبداع في عصر يتسم باضطراب دائم.

فيما تقدم مؤسسة الشارقة للفنون ومعهد إفريقيا وشريكهما في النشر سكيرا خلال الجلسة الثالثة آخر إصداراتهما المشتركة، وهي: «أحمد مرسي: خيالات حوارية»، «ما وراء باب اللا عودة: مواجهة التاريخ الاستعماري الخفي بالفن المعاصر»، و«في الوطن داخل العالم: كراسة إبراهيم الصلحي، مذكرات»، وتستضيف الجلسة كلاً من: حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، صلاح محمد حسن مدير معهد إفريقيا، إدواردو غيزوني مدير المطبوعات العالمية في سكيرا، نورة المعلا مدير التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون، شيرين مرسي أمين ومسؤول ممتلكات أحمد مرسي، وسيلين وندت (قيّمة فنية وكاتبة).



وتستعرض الجلستان الرابعة والخامسة الأعمال الفائزة بجائزة منحة لقاء للنشر خلال عامي 2019 و2020، إذ تقدم مجلة «معازف» واستديو التصميم «شفرة» و«برزخ للنشر» أحدث إصدارين لهما: «لحظة الطرب» و«أخطاء في الرواية الرسمية»، فيما سيشارك كل من علي الصافي، ومجلة هاكارا، ورضا مومني وغابرييلا نوجنت أبحاثهم الجارية للحصول على منحة "نقطة لقاء" للنشر لعام 2020.

كما يتضمن البرنامج العام للمعرض مجموعة من ورش العمل المخصصة للصغار والعائلات، تقام في ساحة الفنون بمنطقة الشويهين، وتوفر فرصاً للمشاركين فيها لتعلم إعاد تدوير الكتب القديمة، وصناعة مجلات الكولاج، وصناعة العلامات المرجعية للكتب وطرق تجليدها.

يستمر «نقطة لقاء» حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول، ويقدم أكثر من 500 عنوان يقدمها 120 ناشراً ومجلة وفناناً ومحرراً ومؤلفاً وصانعاً للمحتوى الفني من جميع أنحاء العالم.

حول مؤسسة الشارقة للفنون

تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.