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دبي: حثّت أيقونة الموسيقى الأميركية اليشيا كيز في دبي الخميس الجيل الشاب في منطقة الخليج التي تشهد حملة تغييرات متسارعة، على "مواصلة التحلي بالجرأة"، بينما تستعد لإصدار ألبومها الثامن.

ومن المقرّر أن تطلق المغنية الحائزة على 15 جائزة غرامي ألبومها "كيز" عند منتصف ليل الخميس في الإمارة الصحراوية الثرية (20,00 ت غ)، قبل أن تحيي حفلة موسيقية مساء الجمعة.

وقالت كيز لوكالة فرانس برس في مقابلة في موقع إكسبو 2020 "واصلوا التحلي بالجرأة، واستمروا في أن تكونوا فريدين في حياتكم"، وذلك ردا على سؤال حول رسالتها للشباب في الخليج.

وأضافت "لا تشككوا في أنفسكم، فكل ما تحتاجون إليه موجود في داخلكم".

ويشهد الخليج الغني بموارد الطاقة، تغييرات اجتماعية واقتصادية سريعة وواسعة النطاق، في منطقة تقل أعمار معظم سكانّها البالغ عددهم 57 مليون نسمة عن 30 عاماً.

في السعودية، شملت الإصلاحات السماح للمرأة بقيادة السيارات وبالاختلاط في حفلات موسيقية لم يكن من الممكن تصورها حتى وقت قريب، على الرغم من استمرار الحملة المتشددة ضد المعارضين.

وفي الإمارات التي يشكّل الأجانب 90 بالمئة من سكانها، يجري تحديث القوانين بشكل مستمر، ومن بينها مؤخّرا رفع الحظر المفروض على سكن غير المتزوجين معاً وتخفيف القيود على الكحول.

وقد أعلنت الإمارات هذا الأسبوع عن تبني عطلة نهاية أسبوع على الطراز الغربي، أي يومي السبت والأحد، مبتعدة عن المعتاد في المنطقة وهو إجازة يومي الجمعة والسبت.

ويقود كلا البلدين جهودا إقليمية لتنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط من خلال دعم قطاعات الترفيه والسياحة والأعمال.

وقالت كيز التي باعت أكثر من 65 مليون أسطوانة خلال مسيرتها المستمرة منذ عقدين "هناك الكثير من الابتكار، وأيضا الكثير من الدوافع والإبداع، وهناك رؤية كبيرة".

وتابعت "الأمر هنا مرتبط دائما بالنمو والتقدم. أشعر أن هذا هو ما تدور حوله الموسيقى، وما يدور حوله هذا الألبوم، (...) حول أن يكون الشخص بلا حدود، بلا قيود، وأن يخلق أكثر الأحلام جنونا".

لكن المغنية الأميركية البالغة 40 عاما قالت إن ألبومها المزدوج، الذي يتضمن نسخة إضافية معدلة لكل أغنية، يدور أيضا حول "العودة إلى الأسس" وبدايتها في عالم الموسيقى قبل ما يزيد عن عشرين سنة.

ومن هنا عنوان الألبوم الذي يحمل اسم عائلتها "كيز" ويعني "مفاتيح".

في ساحة الوصل، مركز الأحداث الرئيسي في اكسبو 2020، تحيي أليشيا كيز أمسية فنية مساء الجمعة أمام زوار الحدث العالمي الذي بلغت تكلفته سبعة مليارات دولار ويستمر حتى نهاية مارس.

وتستضيف دبي اكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 مع تقديرات بتسجيل 25 مليون زيارة على مدار مدة الحدث الذي انطلق في مطلع أكتوبر.

والألبوم الجديد هو الأول لها منذ بداية الجائحة التي شكّلت تحدياً استثنائياً لقطاع الموسيقى بعدما تسبّبت في خسارته لمليارات الدولارات بسبب تدابير الإغلاق حول العالم.

وروت كيز أنّه "أثناء الوباء، كان هناك الكثير من الوقت للتواصل مع الأشخاص الذين نحبّهم حقًا ومعرفة ما الذي له معنى خاص لدينا"، مضيفة "أصبحتُ أرى الأشياء بشكل مختلف تماماً الآن. أعتقد أننا جميعاً أصبحنا نفعل ذلك".

وتابعت "الموسيقى تتلاءم بقوة مع ما كنا نشهده في ذلك الوقت" خلال مرحلة ذروة انتشار الوباء.

وتستعد كيز، وهي أيضا ممثلة وكاتبة أغنيات وناشطة، للقيام بجولة عالمية في صيف العام 2022.

وفي مارس المقبل، تطلق كيز "غيرل أون فاير"، وهي رواية مصورة مستوحاة من أغنيتها الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.

وتتمحور الرواية حول قصة لولو رايت البالغة من العمر 14 عاماً التي تكتشف أن لديها قوى التحريك عن بعد، بينما تحمي شقيقها من شرطي يسحب مسدسا في وجهه.