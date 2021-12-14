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Caen (فرنسا): أكدت ملكة جمال فرنسا المتوجة حديثا أنها مؤيدة للنسوية عقب فوزها بمسابقة هذا العام التي اثارت انتقادات وزيرة المساواة بين الجنسين في الحكومة الفرنسية.

وقالت ديان ليير البالغة 24 عاما والتي تعمل في المجال العقاري في مؤتمر صحافي مساء السبت "كأمراة أردت أن أظهر أنه بامكانك أن تكوني ملكة جمال فرنسا ونسوية في آن واحد".

وأضافت "بالنسبة الي أن أكون نسوية هو أن اقرر ما أريده".

وطالما واجهت مسابقة انتخاب ملكة جمال فرنسا وغيرها من المسابقات الجمالية المماثلة عبر العالم انتقادات من قبل منظمات حقوق المرأة باعتبارها تشكل تسليعا للمرأة وترويجا لمعايير جسدية غير صحية.

وانبرت اليزابيث مورينو وزيرة المساواة بين الجنسين في فرنسا لتتصدر المعارضة هذا العام، منددة بالمسابقة الجمالية و"قواعدها البالية (...) التي يمكن أن تكون تمييزية".

وتشترط المسابقة على المشتركات أن يكن عازبات وطولهن أكثر من متر وسبعين سنتيمترا وأعمارهن أقل من 25 عاما، على الرغم من أن المنظمين أعلنوا السبت أن شرط عدم الزواج سيتغير "لمواكبة العصر".

وقالت أليكسيا لاروش جوبير رئيسة الشركة التي تعنى بانتخاب ملكة جمال فرنسا لإذاعة "أوروبا واحد" السبت إن احتمال السماح لمتحولات جنسيا بالمشاركة يشكل "جزءا من نقاشاتنا".

وشاهد أكثر من سبعة ملايين شخص، أي نحو واحد من كل سبعة بالغين فرنسيين، حفل انتخاب ملكة جمال فرنسا هذا العام التي نقلتها قناة "تي اف 1" الفرنسية السبت وجرى تصويرها في ملعب رياضي شمال شرق باريس.

وقالت وزيرة الثقافة روزلين باشلو لقناة "بي اف ام" الجمعة "جميعنا نحتاج الى شيء من الترويح عن النفس"، مدافعة عن المتسابقات اللواتي وصفتهن بأنهن "بعيدات من كونهن مجرد جوائز فارغة".