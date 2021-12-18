قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: كشفت المغنية الأميركية "بيلي إيليش" عن إدمانها على مشاهدة المواد الإباحية من سن 11 عاما، وكيف تسبب ذلك في إفساد حياتها العاطفية.

تقول المغنية البريطانية: "في الكلية ، كنت فتاة رائعة - لبعض الوقت. لم أكن مثيرة، لكنني كنت نحيفة. ارتديت جينز ديزل منخفض الخصر في محاضرات تاريخ الفن. شربت التكيلا من الزجاجة في الحفلات. عندما تحدث أصدقائي الذكور عن الإباحية، ضحكت معهم. تم الإشادة بي بشكل روتيني لكوني "رائعة" و "مرحة".

وتكمل: "كان الأمر كله، بالطبع ، وسيلة للعثور على السلطة في عالم يتم فيه التقليل من النساء بشكل روتيني.

وقالت إيليش في مقابلة مع راديو "سيريز أكس أم"، إنها تعتقد أن الأفلام الإباحية تعتبر "وصمة عار... فهي بدأت بمشاهدتها عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها لأنها أرادت أن تكون "واحدة من الرجال". وبدلاً من ذلك، انتهى بها الأمر بالتعرض لصدمة نفسية وعانت من الذعر الليلي وشلل النوم".

وأضافت إيليش، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ20: "أنها غاضبة الآن من نفسها لاعتقادها في السابق أن مشاهدة المواد الإباحية بكثرة أمر جيد".

و أكملت: "اعتقدت أنني بهذا سأنسجم مع محيطي من الشباب وبأنني عندما أتحدث عنها [مواد إباحية] سأشعر بالإنتماء لعدم وجود مشكلة لدي عند تطرقهم للأمر خلال وجودي ولم أكن أعرف لماذا هي سيئة ". وتستدرك: "اعتقدت أنها وسيلة تتعلم منها كيفية ممارسة الجنس".

وفقًا لكثير من الأبحاث ، لا يوجد شيء سيء أو خطأ في المواد الإباحية. يستخدمها العديد من البالغين للترفيه ولتعزيز العلاقة الحميمة والمتعة في علاقاتهم. لكن هناك مشكلة عندما تشعر الفتيات بالضغط لمشاهدة المواد الإباحية، أو الأسوأ من ذلك، عندما يطلب منهن محاكاة سلوكيات النساء في هذه الأفلام عندما لا تكون الأفعال المصورة في منطقة راحتهن الجنسية.

في حين أن صناعة الأفلام الإباحية أصبحت أكثر شمولاً في تصوير أنواع مختلفة من الأجسام، أشارت معلمة الجنس لولا جين إلى أن "معظم المواد الإباحية تلبي احتياجات الذكور لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه التسليع إلى حد كبير". لا تزال صناعة المواد الإباحية يديرها الرجال بأغلبية ساحقة ويتم تسويقها للرجال. وفقًا لتعداد عام 2017 لزوار موقع PornHub الذي أجراه الموقع ، فإن الجمهور يمثل 75 بالمائة من الذكور مقابل 25 بالمائة من الإناث.

طريقة تصوير هذه الإفلام يمكن أن تعزز أسوأ جوانب الانقسام بين الجنسين، مثل العنف الذي لاحظته إيليش عندما كانت في سن المراهقة، قالت: "إن ذوقها في المواد الإباحية أصبح يميل للعنف وشوه في النهاية مفاهيمها عن الجنس".

وأوضحت: "لقد وصلت إلى نقطة لا أستطيع فيها مشاهدة أي شيء آخر إلا إذا كان عنيفًا". "في المرات القليلة الأولى التي مارست فيها الجنس، لم أكن أقول لا للأشياء التي لم تكن جيدة. كان ذلك لأنني اعتقدت أن هذا ما كان من المفترض أن أنجذب إليه".