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باريس: يحضر المخرج الفرنسي لوك بيسون لإنتاج وإخراج فيلم جديد في الربيع من بطولة كايلب لاندري جونز الحائز جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الأخير، على ما أعلنت مجلة "فراييتي" المتخصصة.

وقال ناطق باسم المخرج المعروف على جانبي الأطلسي لوكالة فرانس برس الأربعاء إن تصوير فيلم "دوغمان" سيحصل بشكل رئيسي في فرنسا والولايات المتحدة.

ويروي فيلم "دوغمان" قصة طفل معذب يجد راحته النفسية من خلال حب الكلاب. وأُسند الدور الرئيسي إلى كايلب لاندري جونز الذي حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان عن دوره كمنفذ عملية إطلاق نار جماعي في فيلم "نيترام" الذي لم يُطرح بعد في دور العرض في فرنسا أو الولايات المتحدة.

وحققت أعمال المخرج الشهير أكثر من 50 مليون مشاهدة في صالات السينما خارج فرنسا، ومن أبرزها "ذي بيغ بلو" و"ذي فيفث إيليمنت" و"لوسي" مع سكارليت جوهانسون.

وقد قرر القضاء الفرنسي في كانون الأول/ديسمبر 2021 كف الملاحقات عن لوك بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الإجراءات القانونية ضده إثر اتهامات بالاغتصاب وجهتها بحقه الممثلة ساند فان روي وينفيها المخرج.

كما وجهت نساء أخريات اتهامات عبر الصحافة للمخرج بالقيام بسلوك غير لائق أو ارتكاب اعتداءات جنسية، في وقائع سقطت بأكثريتها بمرور الزمن.