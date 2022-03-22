قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



يصدر في الأيام القليلة القادمة عن دار الوطن اليوم لصاحبها الروائي كمال قرور، كتاب "في المواطنة": مقالات ودراسات" للكاتب خالد ساحلي.

وهو الكتاب السابع له، وفيه قراءة بمفهوم المواطنة بكل أبعادها المختلفة وتقاطعاتها، وأهمية التكامل المعرفي وحاجة الفهم والبحث في المعنى، إن على مستوى العلوم والمعارف المختلفة الدنيوية، أو على مستوى العلوم الدينية.



والكتاب محاولة في كيفية تجاوز المفهوم الكلاسيكي والانفتاح على المفاهيم الجديدة للمواطنة، في سبيل تقريبها للمواطن، وتماشيًا معها في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي ظل ما يشهده المجتمع المدني في الوطن العربي والإسلامي، وفي ظل ثورة وسائل الإعلام والاتصال الجديدة، والانفتاح الديمقراطي، والثورة الرقمية، وفي كيفية استخدام المفهوم لأجل اقتراحات لتنشئة اجتماعية.

