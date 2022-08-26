قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: طُرحت الجمعة أول أغنية جديدة منذ ست سنوات لبريتني سبيرز تحمل عنوان "هولد مي كلوسر"، تغني فيها نجمة البوب في "دويتو" مع الفنان البريطاني الكبير إلتون جون.

ويأتي إصدار الأغنية بعد أقل من سنة على الإعلان عن إنهاء الوصاية المثيرة للجدل التي كانت مفروضة على سبيرز، وكان والدها جيمي سبيرز أبرز من تولوها.

وكتبت المغنية على حسابها عبر تويتر "أوكي دوكي...أغنيتي الأولى في ست سنوات!!!!"

وأضافت "من الرائع جداً الغناء مع أحد أكثر الرجال كلاسيكية في عصرنا".

ويمزج غلاف الأغنية بين صور طفولة كل من سبيرز وإلتون جون اللذين تفوق سنوات خبرتهما مجتمعة في الصناعة الموسيقية 90 عاماً.

واستخدم إلتون جون عناصر من أغنيتي "تايني دانسر" التي أصدرها في مطلع سبعينات القرن العشرين و"ذي وان" التي أصدرها عام 1992 مستعيناً بفنانة شابة، مكرراً بذلك التجربة الناجحة التي حققها العام الفائت من خلال تعاونه مع المغنية دوا ليبا في أغنية "كولد هارت".

وكان الألبوم "غلوري" عام 2016 آخر إصدار لبريتني سبيرز.

لكنها استقطبت مذّاك اهتمام الإعلام بفعل معركتها للانعتاق من الوصاية التي فُرضت عليها عام 2008 بسبب اضطرابات نفسية تعرضت لها. ووصفت النجمة طريقة ممارسة والدها لهذه الوصاية بأنها "مؤذية"، ما تجلى خصوصا من خلال إعلانها أنه منعها من إزالة لولب لمنع الحمل رغم رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال.