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مدريد: تترأس الممثلة الأميركية الحائزة ثماني جوائز أوسكار غلين كلوز لجنة التحكيم في الدورة السبعين لمهرجان سان سيباستيان السينمائي، على ما أعلن الجمعة منظمو المهرجان الذي يقام من 16 إلى 24 سبتمبر في المدينة الواقعة شمال إسبانيا.

وتحمل بطلة "دينجروس لييزونز و"ذي ستيبفورد وايفز" و"101 دالميشنز" البالغة 75 عاماً مع الممثل بيتر أوتول الرقم القياسي في عدد الترشيحات للأوسكار. وحصلت خلال مسيرتها الفنية التي بدأت عام 1982 على ثلاث جوائز "إيمي" وثلاث جوائز "غولدن غلوب".

ومن المقرر أن يشهد مهرجان سان سيباستيان، الذي يقام بعد مهرجانات كان وبرلين والبندقية، تكريم الممثلة الفرنسية جولييت بينوش والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ اللذين سيحصلان على جائزتين فخريتين.

وتتميز هذه الدورة من المهرجان بالعودة القوية للسينما الآسيوية، بعد عامين ونصف عام من بداية جائحة كوفيد-19 التي طبقت خلالها بلدان عدة في آسيا قيوداً صارمة على السفر.