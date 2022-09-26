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واشنطن: تقدّم المغنية الأميركية ريهانا عرضاً فنياً خلال استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) في فبراير المقبل، على ما أعلنت شركة "آبل ميوزيك"، الراعي الرئيسي لهذا العرض الذي يحظى بجماهيرية كاسحة وتأثير مالي هائل.

وكتبت "آبل ميوزيك" على تويتر "ريهانا ستكون على المسرح" في 12 فبراير 2023 في غلينديل في ولاية أريزونا خلال المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية، الحدث الأكثر استقطاباً للمشاهدين في الولايات المتحدة.

وشارك الحساب صورة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي النجمة صاحبة الكثير من الأغنيات الضاربة بينها "أمبريلا" و"دايمندز"، تُظهر يدها مزينة بالوشم وتحمل كرة مستخدمة في رياضة كرة القدم الأميركية.

وتركّز المغنية المتحدرة من باربادوس، منذ سنوات على نشاطات تجارية خارج إطار الموسيقى، لتكرس نفسها خصوصاً لعلامتها التجارية لمستحضرات التجميل "فينتي".

وأصبحت ريهانا التي خاضت أيضاً غمار الموضة بنجاح، مليارديرة إثر توظيفها الشهرة التي اكتسبتها في مجال الفن لإطلاق ماركات للملابس الداخلية والماكياج والأزياء.

واستقبلت ريهانا ومغني الراب ايساب روكي طفلهما الأول في 13 مايو بلوس أنجليس.

ولا تزال تتحفظ المغنية عن موعد إصدار ألبومها التالي، فيما يعود آخر أعمالها إلى العام 2016.

وقبل ريهانا، شهدت مباراة سوبربول الأخيرة في فبراير الفائت عروضا فنية لمغنين معروفين هم دكتور دري وسنوب دوغ وكيندريك لامار وماري جي بليج وإيمينيم.

وشهدت مباريات "سوبربول" في السنوات الأخيرة عروضاً لأسماء بارزة في مجال الغناء، بينهم الفنان الكندي ذي ويكند سنة 2021، وجنيفر لوبيز وشاكيرا عام 2020.