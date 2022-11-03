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سانتياغو: تعرض التلسكوب الراديوي "ألما" في شمال تشيلي، وهو الأقوى في العالم، نهاية الأسبوع الفائت إلى هجوم سيبراني تسبب بتعليق بعض أنشطته، على ما أعلن المرصد الأربعاء.

وأوضح المرصد عبر حسابه على تويتر أنه "عند الساعة السادسة والدقيقة الرابعة عشرة من صباح السبت 29 تشرين الأول/أكتوبر (10,14 ت غ)، تعرض المرصد ألما في تشيلي إلى هجوم سيبراني استهدف أنظمته المعلوماتية".

وأشار المرصد إلى أن الهجوم تسبب بتعليق "عمليات الرصد الفلكية والموقع الإلكتروني" العائد له، كما أدى إلى "تراجع في عمل" خدمات المراسلة الإلكترونية.

وأوضح المرصد أن "الهجوم لم يلحق أي ضرر بالهوائيات أو بأي بيانات علمية".

ومرصد "ألما" هو مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، بالتعاون مع تشيلي. وتضم هذه الشبكة 66 هوائياً على علو يفوق خمسة آلاف متر عند منصة شاجنتور في صحراء أتاكاما، ويعمل فيه أكثر من ثلاثمئة شخص.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجوم.