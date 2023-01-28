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حصدت لطيفة العميمي المركز الأول في الفئة الوحيدة التي شهدت منافسات في اليوم الثاني من الدورة العاشرة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2023، والمقامة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

الظروف الجوية

وبسبب الظروف الجوية في أبوظبي، أقيمت فقط الجولة الأولى ضد الساعة من فئة المنافسات الوطنية للسيدات لقفز الحواجز، حيث سجلت العميمي من نادي الشارقة للفروسية والسباق الزمن الأسرع بواقع 47.00 ثانية.

وحققت ميا نور أنيلي من منتجع الفرسان الرياضي وحصة الحرم فارسة من فارسات أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، المركزين الثاني والثالث على التوالي. وتم تأجيل الفئات الخمسة الأخرى المقرر إقامتها ليوم واحد.

يذكر أن هذه البطولة، التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تُعتَبَر واحدة من أبرز الفعاليات المرموقة في رياضة الفروسية على الصعيد العالمي، وقد استقطبت في نسختها لهذا العام 300 من أفضل الفرسان والفارسات من مختلف أنحاء العالم.

الجوائز

ويتنافس المشاركون في ست فئات مختلفة على جوائز متنوعة يبلغ مجموعها 800,000 درهم إماراتي – وهو أعلى مبلغ للجوائز في تاريخ البطولة احتفاءً بإقامة نسختها العاشرة.

يشارك في البطولة فرسان وفارسات من 34 دولة من بينها الإمارات والسعودية وعُمان ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا والصين وغيرها، علماً أن فعالياتها ستستمر حتى يوم الأحد.