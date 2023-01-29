الحبُّ تموُّجُ:

رُوحٍ على رُوح

رُوحٍ في رُوح

رُوحٍ برُوح

بحرٌ

زَبَدٌ

مَدٌّ

جَزرٌ

محيطُ رُوحٍ لرُوحٍ في رُوح

الحبُّ نبعُ ماءٍ لسقيِّ:

رُوحٍ على رُوح

رُوحٍ في رُوح

رُوحٍ برُوح

ورقٌ

ندىً

مطرٌ

اخضرارٌ

تلك حمامُ رُوحٍ لرُّوحٍ في رُوح

الحبُّ نارٌ لشواء:

رُوحٍ على رُوح

رُوحٍ في رُوح

رُوحٍ برُوح

جحيمٌ

جنةٌ

قيامةٌ

بَعثُ رُوحٍ لرُّوحٍ في رُوح

الحبُّ مِحرابُ صلاةٍ:

رُوحٍ على رُوح

رُوحٍ في رُوح

رُوحٍ برُوح

تهليلٌ

سجودٌ

ترتيلٌ

إيمانٌ

اعتناقُ رُوحٍ فير رُوحٍ لرُّوح

الحبُّ جلجلةُ صلبٍ:

رُوحٍ على رُوح

رُوحٍ في رُوح

رُوحٍ برُوح

مَسحٌ

بَرَاءٌ

كلامٌ

تعميدُ رُوحٍ في رُوحٍ لرُّوح

الحبُّ سديمُ افجارٍ:

رُوحٍ على رُوح

رُوحٍ في رُوح

رُوحٍ برُوح

انفجارٌ

كونٌ

مجرةٌ

دربٌ

ثقبٌ أسودَ لامتصاص رُوحٍ في رُوحٍ لرُّوحٍ

الحبُّ انتشاءٌ وآهات:

رُوحٍ على رُوح

رُوحٍ في رُوح

رُوحٍ برُوح

دمعٌ

قهقهةٌ

صُراخٌ

سُباتُ رُوحٍ في روحٍ لرُّوح

مجرورةٌ بالحبِّ الرُّوحُ بالرُّوحِ في الرُّوح

على هودج:

على

في

بـ

كحِبالِ سُرَّةٍ لرُّوحٍ أُمٍّ في ربطِ جبٍّ برُوحٍ ابنٍ

الرُّوحُ على الرُّوحِ:

انغماسُ مساماتِ أنفاسٍ في ثقوبِ أنفاسِ

الرُّوحُ في الرُّوح:

ظِلُّ الحبِّ في العتمةِ

لاجئٌ بنفسه إلى نفسه

على

في

بـ

مشاجبُ الحبِّ القابضةِ

على الرُّوح

في الرُّوح

بالرُّوح

الرُّوحُ على الرُّوح:

نارٌ تتسللُ إلى جوهر رُوحٍ كعجينة خبزٍ

مُستويةٌ الرُّوحُ الخارجةُ من تنورِ احتراقِ رُوحٍ برُوحٍ

كُلُّ الحبِّ في الرُّوح:

جدائلُ جمرٍ

تلسعُ كُلِّ المسامات

تجسُّ في الرُّوحِ رُوح اشتعالها

كُلُّ الحبِّ على الرُّوح:

مروحةُ إلهٍ على رُوحٍ إلهٍ

كُلُّ الحبِّ بالرُّوح:

مدارتُ الحياة الخالقة

تتحرجُ حوذيّةً للحبّ

على الرُّوح

في الرُّوح

كُلُّ الوقت في حُبٍّ رُوحٌ لرُّوحٍ في رُوح

أنا دائرةٌ حول كُلِّ الأنّاتِ في أنا