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الحبُّ تموُّجُ:
رُوحٍ على رُوح
رُوحٍ في رُوح
رُوحٍ برُوح
بحرٌ
زَبَدٌ
مَدٌّ
جَزرٌ
محيطُ رُوحٍ لرُوحٍ في رُوح
الحبُّ نبعُ ماءٍ لسقيِّ:
رُوحٍ على رُوح
رُوحٍ في رُوح
رُوحٍ برُوح
ورقٌ
ندىً
مطرٌ
اخضرارٌ
تلك حمامُ رُوحٍ لرُّوحٍ في رُوح
الحبُّ نارٌ لشواء:
رُوحٍ على رُوح
رُوحٍ في رُوح
رُوحٍ برُوح
جحيمٌ
جنةٌ
قيامةٌ
بَعثُ رُوحٍ لرُّوحٍ في رُوح
الحبُّ مِحرابُ صلاةٍ:
رُوحٍ على رُوح
رُوحٍ في رُوح
رُوحٍ برُوح
تهليلٌ
سجودٌ
ترتيلٌ
إيمانٌ
اعتناقُ رُوحٍ فير رُوحٍ لرُّوح
الحبُّ جلجلةُ صلبٍ:
رُوحٍ على رُوح
رُوحٍ في رُوح
رُوحٍ برُوح
مَسحٌ
بَرَاءٌ
كلامٌ
تعميدُ رُوحٍ في رُوحٍ لرُّوح
الحبُّ سديمُ افجارٍ:
رُوحٍ على رُوح
رُوحٍ في رُوح
رُوحٍ برُوح
انفجارٌ
كونٌ
مجرةٌ
دربٌ
ثقبٌ أسودَ لامتصاص رُوحٍ في رُوحٍ لرُّوحٍ
الحبُّ انتشاءٌ وآهات:
رُوحٍ على رُوح
رُوحٍ في رُوح
رُوحٍ برُوح
دمعٌ
قهقهةٌ
صُراخٌ
سُباتُ رُوحٍ في روحٍ لرُّوح
مجرورةٌ بالحبِّ الرُّوحُ بالرُّوحِ في الرُّوح
على هودج:
على
في
بـ
كحِبالِ سُرَّةٍ لرُّوحٍ أُمٍّ في ربطِ جبٍّ برُوحٍ ابنٍ
الرُّوحُ على الرُّوحِ:
انغماسُ مساماتِ أنفاسٍ في ثقوبِ أنفاسِ
الرُّوحُ في الرُّوح:
ظِلُّ الحبِّ في العتمةِ
لاجئٌ بنفسه إلى نفسه
على
في
بـ
مشاجبُ الحبِّ القابضةِ
على الرُّوح
في الرُّوح
بالرُّوح
الرُّوحُ على الرُّوح:
نارٌ تتسللُ إلى جوهر رُوحٍ كعجينة خبزٍ
مُستويةٌ الرُّوحُ الخارجةُ من تنورِ احتراقِ رُوحٍ برُوحٍ
كُلُّ الحبِّ في الرُّوح:
جدائلُ جمرٍ
تلسعُ كُلِّ المسامات
تجسُّ في الرُّوحِ رُوح اشتعالها
كُلُّ الحبِّ على الرُّوح:
مروحةُ إلهٍ على رُوحٍ إلهٍ
كُلُّ الحبِّ بالرُّوح:
مدارتُ الحياة الخالقة
تتحرجُ حوذيّةً للحبّ
على الرُّوح
في الرُّوح
كُلُّ الوقت في حُبٍّ رُوحٌ لرُّوحٍ في رُوح
أنا دائرةٌ حول كُلِّ الأنّاتِ في أنا
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