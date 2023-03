إيلاف: في حفل توزيع جوائز جونو في إدمونتون، الذي أقيم بمقاطعة ألبرتا مساء الأثنين الماضي، ركضت أحدى الناشطات عارية الصدر على المسرح، بينما كانت المغنية الكندية أفريل لافين تقدم الموسيقار الكندي "AP Dhillon"، وسط دهشة الحضور.

كتبت الناشطة المحتجة على جسدها: "أنقذوا الحزام الأخضر". والحزام الأخضر عبارة عن مساحة خضراء محمية في أونتاريو يمكن أن تطالها مخالب التنمية.

لافين حاولت تجاهلها في البداية وإستمرت بتقديم الحفل لكن المحتجة لم تنزل عن المسرح فشتمتها بعبارة بذيئة وطلبت منها ان تنزل عن المسرح، في الوقت الذي صعد فيه رجل أمن على المسرح ورافق الناشطة.

فازت لافين أيضًا بجائزة Juno Fan Choice في الحفل الذي بثته قناة سي بي سي في كندا. وغردت على تويتر تشكر معجبيها الذين كانوا سبب فوزها بالجائزة قائلة: "شكرًا لمعجبي المذهلين على التصويت على جائزة "TikTok Juno Fan Choice". هذه هي جائزة جونو العاشرة والرابعة من اختيار المعجبين. دعونا نستمر في التألق ونحتفي لل 20 سنة القادمة!

وختمت بملاحظة رددت فيها العبارة البذيئة التي وجهتها للمحتجة خلال الحفل من باب الدعابة.

Thanks to my amazing fans for voting for the TikTok Juno Fan Choice Award. This is my 10th Juno Award and 4th Fan Choice Award. Let’s keep rocking and cheers to the next 20 years!



P.S. - “Get the fuck off bitch!” @TheJUNOAwards @TikTokCanada pic.twitter.com/tlhPyD9hw9